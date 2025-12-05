ETV Bharat / bharat

સંસદનું શિયાળુ સત્ર, પાંચમો દિવસ: સંસદમાં ઉઠ્યો ફ્લાઇટ રદ થવાનો મુદ્દો, સરકારે કહ્યું-તપાસ ચાલી રહી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 1:27 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 1:44 PM IST

નવી દિલ્હી: આજે શિયાળુ સત્ર 2025 નો પાંચમો દિવસ છે. બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થશે. અગાઉ બુધવારે લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ ગૃહનું સુચારુ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ સાંસદોની બેઠક બોલાવી હતી. ત્યારબાદ, ગુરુવારે બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી સુચારુ રીતે ચાલી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં આરોગ્ય સુરક્ષાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સેસ બિલ, 2025 પણ રજૂ કર્યું.

LIVE FEED

1:42 PM, 5 Dec 2025 (IST)

"ફ્લાઇટ રદ થવાના મુદ્દાને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે સરકાર": કિરેન રિજિજુ

સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ ગૃહને ખાતરી આપી હતી કે સરકાર આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. રિજિજુએ કહ્યું, "ગૃહમાં આવતા પહેલા, મેં નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી સાથે વાત કરી હતી. સરકાર એરલાઇન જે ટેકનિકલ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે તેના પર વિચાર કરી રહી છે. મેં નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીને સભ્યો માટે જવાબ તૈયાર કરવા કહ્યું છે, કારણ કે તેઓ ગૃહમાં આ મુદ્દો ઉઠાવશે."

1:36 PM, 5 Dec 2025 (IST)

"ઇન્ડિગો પાસે સંચાલન માટે પૂરતો સ્ટાફ નથી": સાંસદ રેખા શર્મા

દેશભરમાં ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ્સમાં વિલંબ અંગે રાજ્યસભા સાંસદ રેખા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, આનું કારણ એ છે કે ઇન્ડિગોને નવા નિયમો અનુસાર વધુ પાઇલટ્સની ભરતી કરવાની જરૂર છે. તેમની પાસે સંચાલન માટે પૂરતો સ્ટાફ નથી. પાઇલટ્સને બે દિવસ આરામની પણ જરૂર છે, અને ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ્સનો ઉપયોગ બહુવિધ ફ્લાઇટ્સમાં કરી શકાતો નથી. આ નવા નિયમો જનતાની સલામતી અને સુરક્ષા માટે છે. રાહુલ ગાંધીના નિવેદનોની વાત કરીએ તો, આપણે તેને ગંભીરતાથી ન લેવા જોઈએ.

1:33 PM, 5 Dec 2025 (IST)

"સંસદીય પરંપરા તોડી રહી છે મોદી સરકાર": રાજીવ શુક્લા

કોંગ્રેસના સાંસદ રાજીવ શુક્લાએ કહ્યું કે,"આ વિચિત્ર છે કે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે મુલાકાત માટે સમય આપવામાં આવ્યો ન હતો. આ પરંપરા અટલ બિહારી વાજપેયી સહિત તમામ વડાપ્રધાનો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે. આ સરકારે આ સંસદીય પરંપરાનો અંત લાવ્યો છે. ભારત અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં ગાંધી પરિવારનો મહત્વપૂર્ણ ફાળો હતો."

1:31 PM, 5 Dec 2025 (IST)

મનરેગા ફંડનો વિરોધ કરતા TMC સાંસદો

પશ્ચિમ બંગાળને મનરેગા ફંડમાં ₹52,000 કરોડ આપવાની માંગણી સાથે TMC સાંસદોએ સંસદ પરિસરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

1:29 PM, 5 Dec 2025 (IST)

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી સાથે કોંગ્રેસ સાંસદે વાત કરી

દેશભરમાં ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ વિલંબ અને રદ થવા અંગે કોંગ્રેસના સાંસદ ગદ્દમ વંશી કૃષ્ણાએ કહ્યું, "આજે મેં નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન સાથે પણ વાત કરી, અને ઇન્ડિગોની કાર્યવાહીની સંપૂર્ણ તપાસ કરવા વિનંતી કરી. કંપનીમાં સંપૂર્ણ ગેરવહીવટ છે. ફેડરેશન ઓફ પાઇલટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાએ પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાઇલટ્સ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એક જ દિવસમાં લગભગ 200 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી.

1:27 PM, 5 Dec 2025 (IST)

કોંગ્રેસના સાંસદે સ્થગન પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો

કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારીએ અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાના મૂલ્યમાં ઘટાડા અંગે ચર્ચા કરવા માટે લોકસભામાં સ્થગન પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો.

1:25 PM, 5 Dec 2025 (IST)

DMK સાંસદે સસ્પેન્શન નોટિસ દાખલ કરી

DMK સાંસદ તિરુચી શિવાએ નિયમ 267 હેઠળ રાજ્યસભામાં કામકાજ સસ્પેન્શન નોટિસ દાખલ કરી છે, જેમાં "તમિલનાડુમાં ઉશ્કેરવામાં આવેલા સાંપ્રદાયિક તણાવ" પર ચર્ચાની માંગ કરવામાં આવી છે.

