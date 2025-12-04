ETV Bharat / bharat

સંસદનું શિયાળુ સત્ર, આજે ચોથો દિવસ: નાણામંત્રી મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા

ફાઈલ ફોટો
સંસદનું શિયાળુ સત્ર (ANI)
નવી દિલ્હી : આજે સંસદના શિયાળુ સત્રનો ચોથો દિવસ છે. સંસદમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે. સંસદની કાર્યવાહી હવે સરળતાથી ચાલી રહી છે. SIR પર શાસક અને વિપક્ષી પક્ષો વચ્ચેનો મડાગાંઠ ઉકેલાઈ ગયો છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ ગુરુવારે લોકસભામાં આરોગ્ય સુરક્ષાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સેસ બિલ, 2025 વિચારણા અને પસાર કરવા માટે રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.

LIVE FEED

10:11 AM, 4 Dec 2025 (IST)

મણિકમ ટાગોરે દિલ્હી-NCRમાં વાયુ પ્રદૂષણ અંગે નોટિસ દાખલ કરી

કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે દિલ્હી-NCR અને ઉત્તર ભારતના મોટા ભાગોમાં વધતા વાયુ પ્રદૂષણને પહોંચી વળવા તાત્કાલિક અને સમયસર પગલાં લેવાની માંગણી સાથે લોકસભામાં સ્થગિત પ્રસ્તાવ નોટિસ દાખલ કરી છે.

10:11 AM, 4 Dec 2025 (IST)

નાણામંત્રી મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ લોકસભામાં આરોગ્ય સુરક્ષાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સેસ બિલ, 2025 વિચારણા અને પસાર કરવા માટે રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ બિલનો હેતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર આરોગ્ય ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે સંસાધનો વધારવાનો અને ચોક્કસ માલના ઉત્પાદન અથવા ઉત્પાદન માટે વપરાતી મશીનરી, અન્ય પ્રક્રિયાઓ અને સંબંધિત બાબતો માટે પર સેસ લાદવાનો છે.

