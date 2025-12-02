ETV Bharat / bharat

સંસદનું શિયાળુ સત્ર, આજે બીજો દિવસ: લોકસભા કાલે સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

સંસદનું શિયાળુ સત્ર (ANI)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 11:10 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 2:42 PM IST

નવી દિલ્હી : સંસદના 15 દિવસના શિયાળુ સત્રનો આજે બીજો દિવસ છે. અગાઉ, સોમવારનો દિવસ હંગામાથી ભરેલો રહ્યો હતો. વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે ગૃહને મુલતવી રાખવું પડ્યું હતું. વિપક્ષી નેતાઓના વલણથી આજે પણ ગૃહમાં હોબાળો ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે. વિપક્ષ SIR મુદ્દે સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. પરિણામે, ગૃહની કાર્યવાહી સરળ બને તેવી આશા ઓછી છે.

LIVE FEED

2:40 PM, 2 Dec 2025 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી દિવસભર માટે સ્થગિત

વિપક્ષના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી આજે દિવસભર માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. હવે લોકસભાની કાર્યવાહી બુધવારે સવારે 11 વાગ્યે કાર્યવાહી ફરી શરૂ થશે.

1:09 PM, 2 Dec 2025 (IST)

લોકસભા અને રાજ્યસભા બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષના હોબાળાને કારણે લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી. આજે સંસદના શિયાળુ સત્રનો બીજો દિવસ છે.

11:30 AM, 2 Dec 2025 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

11:27 AM, 2 Dec 2025 (IST)

SIR વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા રાહુલ ગાંધી

શિયાળુ સત્રના બીજા દિવસે સંસદ સંકુલમાં SIR વિરુદ્ધ વિપક્ષના વિરોધ પ્રદર્શનમાં લોકસભાના નેતા રાહુલ ગાંધી જોડાયા. સોનિયા ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા.

11:24 AM, 2 Dec 2025 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ, વિપક્ષી સાંસદોએ હંગામો મચાવ્યો

આજે સંસદના શિયાળુ સત્રનો બીજો દિવસ છે. રાજ્યસભા અને લોકસભામાં કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થઈ. જોકે, કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ વિપક્ષી સાંસદોએ હંગામો મચાવ્યો. તેઓ SIR પર ચર્ચાની માંગ કરી રહ્યા છે. વિપક્ષી સાંસદો "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ" જેવા નારા લગાવી રહ્યા છે.

11:22 AM, 2 Dec 2025 (IST)

SIR ના મુદ્દા પર વિપક્ષનો વિરોધ શરૂ

શિયાળા સત્રના બીજા દિવસે સંસદ સંકુલમાં વિપક્ષી નેતાઓએ SIR સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. સત્ર દરમિયાન નેતાઓએ "સરમુખત્યારશાહી બંધ કરો" જેવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.

11:21 AM, 2 Dec 2025 (IST)

"આજે SIR નો મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે" : તારિક અનવર

કોંગ્રેસની રણનીતિ પર સાંસદ તારિક અનવરે કહ્યું, "આજે SIR મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે. જ્યારે લોકોનો લોકશાહી પ્રણાલી અને ચૂંટણી પંચ પર વિશ્વાસ ડગમગવા લાગે છે, ત્યારે તે ચિંતાનો વિષય છે. આપણે વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી હોવાનો દાવો કરીએ છીએ, છતાં ચૂંટણી પંચ અને સરકાર આરોપોનો ઉકેલ લાવવા તૈયાર નથી. તેમણે તેનો અમલ કરવો જોઈએ, પરંતુ તેમને પૂરતો સમય આપવાની જરૂર છે."

11:15 AM, 2 Dec 2025 (IST)

"સંસદમાં હંગામો કરવાથી બિહાર જેવા જ પરિણામ આવશે" : સાંસદ અપરાજિતા સારંગી

ભાજપ સાંસદ અપરાજિતા સારંગીએ કહ્યું, "ગઈકાલે પીએમ મોદીએ વિપક્ષી નેતાઓને અરીસો બતાવ્યો અને તેમને લોકસભા અને રાજ્યસભામાં રચનાત્મક રીતે કામ કરવાની અને જ્યાં પણ ચર્ચા થાય ત્યાં રચનાત્મક રીતે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાની સલાહ આપી. પરંતુ એવું થયું નહીં. વિપક્ષે વિચાર કરવો જોઈએ અને શીખવું જોઈએ કે સંસદમાં હંગામો કરવા અને પાયાવિહોણા મુદ્દાઓ ઉઠાવવાથી બિહાર જેવા જ પરિણામો આવશે."

11:13 AM, 2 Dec 2025 (IST)

સાંસદ સંજય સિંહે SIR મુદ્દા પર ચર્ચાની માંગ કરી

AAP સાંસદ સંજય સિંહે રાજ્યસભામાં ચૂંટણી પંચના SIR મુદ્દા પર પ્રક્રિયા અને કાર્યપદ્ધતિના નિયમોના નિયમ 267 હેઠળ ચર્ચાની માંગ કરી. તેમણે મોટી સંખ્યામાં મતદારોને દૂર કરવા, BLO ના મૃત્યુ અને મતદાન ન કરવાને કારણે કલમ 14 અને 21 પર ખતરો હોવા અંગે ચર્ચાની માંગ કરી.

11:13 AM, 2 Dec 2025 (IST)

નિર્મલા સીતારમણ મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરશે

કેન્દ્રીય મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પ્રસ્તાવ મૂકશે કે સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ (સુધારા) બિલ, 2025, જે સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ એક્ટ, 1944 માં વધુ સુધારો કરે છે, તેના પર વિચાર કરવામાં આવે. તેઓ બિલ પસાર કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂકશે.

10:59 AM, 2 Dec 2025 (IST)

"અમે ભારતની લોકશાહીને બચાવવા માંગીએ છીએ" : સાંસદ મણિકમ ટાગોર

કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે કહ્યું, "ઇન્ડિયા એલાયન્સે નિર્ણય લીધો કે અમે SIR અને ચૂંટણી સુધારા સંબંધિત બાબતો પર ચર્ચાનો આગ્રહ રાખીશું. આજે સવારે 10:30 વાગ્યે અમે મકર દ્વાર સમક્ષ વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું. મેં એજન્ડા પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કર્યા છે. અમને આશા છે કે તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે. અમે તે વિષય પર ચર્ચા ઇચ્છીએ છીએ."

