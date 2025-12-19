ETV Bharat / bharat

સંસદનું શિયાળુ સત્ર, અંતિમ દિવસ: બંને ગૃહ અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત, લોકસભાની ઉત્પાદકતા 111%

ફાઈલ ફોટો
સંસદનું શિયાળુ સત્ર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 10:18 AM IST

Updated : December 19, 2025 at 11:43 AM IST

નવી દિલ્હી : સંસદના શિયાળુ સત્ર 2025 નો આજે 15મો અને અંતિમ દિવસ છે. આજે જોવાનું રહેશે કે કાર્યવાહી ચાલશે કે હંગામાને કારણે ગૃહની કાર્યવાહી મુલતવી રાખવામાં આવે છે. અગાઉ ગુરુવારે રાજ્યસભામાં 'જી રામ જી' બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. લોકસભામાં બિલ રજૂ કરતા કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહે કહ્યું કે, "મહાત્મા ગાંધી આપણા હૃદયમાં રહે છે."

LIVE FEED

11:42 AM, 19 Dec 2025 (IST)

લોકસભા અને રાજ્યસભા અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત

લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે ગૃહની ઉત્પાદકતા 111 ટકા હતી.

11:38 AM, 19 Dec 2025 (IST)

"આ બિલથી ગરીબ લોકોનો મોટું નુકસાન થશે": પ્રિયંકા ગાંધી

મનરેગાના સ્થાને આવેલા નવા બિલ પર કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું કે, આ બિલ ગરીબ લોકો માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક રહેશે. કારણ કે મૂળ મનરેગા યોજના, જેમ કે તે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી - કેન્દ્ર સરકાર 90% ભંડોળ પૂરું પાડતી હતી - તે ગ્રામીણ અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ હતી અને જે લોકો ખૂબ ગરીબ હતા અને નોકરી શોધવામાં મુશ્કેલી અનુભવતા હતા તેમના માટે એક મોટો ટેકો હતો. હવે, આ નવા સંસ્કરણ સાથે બિલ રાજ્યો પરવડી શકશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે આ યોજના સમાપ્ત થઈ જશે.

11:36 AM, 19 Dec 2025 (IST)

વિરોધ પક્ષોએ વિરોધ ચાલુ રાખ્યો

વિપક્ષી સાંસદોએ સંસદ દ્વારા પસાર કરાયેલા 'વીબી-જી રામ જી' બિલ 2025 નો વિરોધ કર્યો.

11:25 AM, 19 Dec 2025 (IST)

"કોંગ્રેસ, DMK અને TMC સાંસદોના કાર્યો પર આપી વિશેષાધિકાર નોટિસ": નિશિકાંત દુબે

ભાજપ સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ કહ્યું કે, લોકશાહીમાં કોંગ્રેસ, DMK અને TMC સાંસદોએ જે કર્યું તેનાથી વધુ શરમજનક કંઈ હોઈ શકે નહીં. તેઓ સ્પીકરની સામે બેઠેલા સચિવાલય સ્ટાફના ટેબલ પર ચઢી ગયા અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. તેઓ હિંસક બન્યા, બાપુએ તેમને આ શીખવ્યું હશે. બાપુના ઉપદેશ સત્ય, અહિંસા અને પ્રામાણિકતાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે આઠ સાંસદો સામે વિશેષાધિકાર નોટિસ જારી કરી છે. તેમના કાર્યો સૂચવે છે કે તેઓ સચિવાલય સ્ટાફ પર હુમલો પણ કરી શકે અથવા હિંસક બની શકે છે. તેમને માનસિક સારવાર માટે રાંચી અથવા કાંકે મોકલવા જોઈએ.

11:22 AM, 19 Dec 2025 (IST)

"ભાજપ ગાંધી વિરોધી માનસિકતા ધરાવે છે" : સુષ્મિતા દેવ

TMC સાંસદ સુષ્મિતા દેવે નિર્દેશ કર્યો કે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું છે કે 'જી-રામ-જી' બિલે 100 દિવસની રોજગાર ગેરંટી નાબૂદ કરી દીધી છે. બિલ હવે 125 દિવસની ગેરંટી આપે છે, પરંતુ સત્ય એ છે કે ભારત સરકાર હવે નક્કી કરશે કે કેટલા લોકોને આ અધિકાર મળશે. વધુ ખરાબ વાત એ છે કે કેન્દ્ર સરકાર હવે પહેલાના 90% ને બદલે ફક્ત 60% ભંડોળ પૂરું પાડશે. તેથી, તેમણે મનરેગાના મૂળ ઉદ્દેશ્યનો નાશ કર્યો છે. તેમની માનસિકતા ગાંધી વિરોધી અને ગરીબ વિરોધી છે, અને આ ફરી એકવાર સાબિત થયું છે.

11:17 AM, 19 Dec 2025 (IST)

"ભાજપ મહાત્મા ગાંધીનું સન્માન નથી કરતું" : સાંસદ ડોલા સેન

TMC સાંસદ ડોલા સેને કહ્યું કે, "ભાજપ સ્વતંત્રતા ચળવળનો ભાગ નહોતો, તેથી તેમને મહાત્મા ગાંધી અને અન્ય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ પ્રત્યે કોઈ માન નથી. તેમના પુરોગામી, નાથુરામ ગોડસેએ મહાત્મા ગાંધીની હત્યા કરી હતી, અને આ લોકો તેમનો આદર કરે છે. ગઈકાલે ગૃહમાં મહાત્મા ગાંધીની ફરીથી હત્યા કરવામાં આવી. અમે ઇચ્છતા હતા કે બિલ પસંદગી સમિતિને મોકલવામાં આવે અને કોઈ ઉતાવળ ન હોય, પરંતુ તેઓ લોકશાહી નથી."

10:14 AM, 19 Dec 2025 (IST)

વિપક્ષી પક્ષોએ 12 કલાક વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું

મનરેગા ગ્રામીણ રોજગાર કાર્યક્રમનું સ્થાન લેનારા કેન્દ્રના નવા "જી રામ જી" બિલ સામે ગુરુવારે રાત્રે સંસદ સંકુલમાં વિપક્ષી નેતાઓએ 12 કલાક વિરોધ પ્રદર્શન કરતા જાહેરાત કરી કે તેઓ દેશભરમાં રસ્તા પર ઉતરશે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના ઉપનેતા સાગરિકા ઘોષે કેન્દ્ર સરકાર પર VB-G RAM G બિલને બળજબરીથી પસાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

10:11 AM, 19 Dec 2025 (IST)

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે આપી કેન્દ્ર સરકારને ચેતવણી...

રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કેન્દ્ર સરકારને ચેતવણી આપી હતી કે, જો તે UPA સમયની મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (MGNREGA) નાબૂદ કરશે, તો લોકો તેમના નેતાઓને રસ્તા પર ફરવા દેશે નહીં. મનરેગાનું સ્થાન લેનાર વિકાસશીલ ભારત ગેરંટી ફોર એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ લાઇવલીહુડ મિશન (ગ્રામીણ) (VB-G RAM G) બિલ, 2025 પરની ચર્ચામાં ભાગ લેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ભાજપ સરકાર પર ગરીબોને નબળા બનાવવા અને તેમને ગુલામ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

Last Updated : December 19, 2025 at 11:43 AM IST

