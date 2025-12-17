સંસદ શિયાળુ સત્ર, આજે 13 મો દિવસ: લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 11 વાગ્યે શરૂ થશે
નવી દિલ્હી: આજે 17 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ સંસદના શિયાળુ સત્ર 2025 નો 13 મો દિવસ છે. આ સત્ર 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. ગતરોજ મંગળવારે લોકસભામાં ત્રણ મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં જી રામ જી બિલ, ધ રિપીલિંગ અને અમેન્ડમેન્ટ બિલ તથા સબકી બીમા સબ કી રક્ષા (વીમા કાયદામાં સુધારો) બિલ, 2025 નો સમાવેશ થાય છે. મનરેગાનું નામ બદલીને જી રામ જી બિલ રાખવાના મુદ્દા પર વિપક્ષે હોબાળો મચાવ્યો હતો. વિપક્ષી સાંસદોએ ગૃહની અંદર અને બહાર સરકાર સામે વિરોધ કર્યો હતો.
LIVE FEED
લોકસભાની કાર્યવાહી અને મુખ્ય એજન્ડા
લોકસભા પ્રશ્નકાળથી શરૂ થશે. ત્યારબાદ ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહ, અર્જુન રામ મેઘવાલ અને જિતિન પ્રસાદ સહિત અનેક મંત્રીઓ પેપર્સ રજૂ કરશે. કેન્દ્રીય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, પૃથ્વી વિજ્ઞાન, કર્મચારી, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન, અણુ ઊર્જા અને અવકાશ મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ પણ પેપર્સ રજૂ કરશે. ગૃહમાં અનેક સમિતિના અહેવાલો સાંભળવામાં આવશે, જેમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ કલ્યાણ સમિતિનો છઠ્ઠો અહેવાલ પણ સામેલ છે. અનેક મંત્રીઓ સંસદીય સમિતિની ભલામણોના અમલીકરણની સ્થિતિ પર પણ નિવેદનો આપશે.
કોંગ્રેસના સાંસદોની બેઠક મળશે
કોંગ્રેસના સાંસદો આજે સંસદમાં કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષ (CPP) કાર્યાલયમાં દિવસની રણનીતિ બનાવવા માટે મળવાના છે. આ બેઠક સવારે 10:30 વાગ્યે થશે. દરમિયાન, બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થશે.