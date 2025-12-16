ETV Bharat / bharat

સંસદનું શિયાળુ સત્ર, 12 મો દિવસ: લોકસભામાં 'વિકસિત ભારત જી રામ જી' બિલ રજૂ, વિપક્ષનું વિરોધ પ્રદર્શન

ફાઈલ ફોટો
સંસદનું શિયાળુ સત્ર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 2:04 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 4:51 PM IST

Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સંસદનું શિયાળુ સત્ર, 2025 ના 12 દિવસની કાર્યવાહી આજે સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થયું. ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે લોકસભામાં 'વિકસિત ભારત જી રામ જી' બિલ રજૂ કર્યું, જેનો વિપક્ષના સાંસદોએ વિરોધ કર્યો હતો. હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી. વિપક્ષના સાંસદોએ ગૃહની બહાર સરકાર સામે વિરોધ કર્યો. કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું, "મને નામ બદલવાની વાત સમજાતી નથી. સત્ય એ છે કે નામ બદલવાની આડમાં તેઓ (કેન્દ્ર સરકાર) આ યોજનાને નાબૂદ કરવા માંગે છે."

LIVE FEED

4:50 PM, 16 Dec 2025 (IST)

'બિલનું નામ યોગ્ય નથી'

કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે મનરેગાના નામ બદલવાનો વિરોધ કરતા કહ્યું, "બિલનું નામ યોગ્ય નથી કારણ કે તેમાં બે ભાષાઓનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે બંધારણમાં ફક્ત એક જ ભાષાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરવું પોતે જ અયોગ્ય છે, પરંતુ તેઓએ તેમાં 'રામ' શામેલ કરવા માટે ઘણી ભાષાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ કોઈ ગંભીર બાબત નથી. મહાત્મા ગાંધીએ રામ રાજ્ય વિશે વાત કરી હતી, અને તેમના માટે, રામ રાજ્ય અને ગ્રામ સ્વરાજનું વિઝન સમાન હતું. રામ રાજ્ય આપણા દેશમાં ત્યારે જ આવશે જ્યારે ગ્રામ સ્વરાજ હશે... આપણે ભગવાન રામના નામનો ઉપયોગ બીજા ઘણા સંદર્ભોમાં કરી શકીએ છીએ, પરંતુ મહાત્મા ગાંધીનું નામ દૂર કરવું? એટલા માટે મેં કહ્યું હતું કે ભગવાન રામના નામનું અપમાન ન કરો, પરંતુ તેઓએ બરાબર તે જ કર્યું..."

4:48 PM, 16 Dec 2025 (IST)

રાજ્યસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર જેપી નડ્ડાનું નિવેદન

રાજ્યસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચા દરમિયાન બોલતા કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ કહ્યું, "સમય સમય પર મતદાર યાદીનું શુદ્ધિકરણ અને સુધારો કરવો એ ચૂંટણી પંચની બંધારણીય સત્તામાં છે..."

4:47 PM, 16 Dec 2025 (IST)

કંગના રનૌતે વિપક્ષ પર નિશાન સાધ્યું

મનરેગાનું નામ બદલીને VB-જી રામ જી કરવાના વિપક્ષના વિરોધ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ભાજપના સાંસદ કંગના રનૌતે કહ્યું, "આ મહાત્મા ગાંધીનું અપમાન કેવી રીતે છે, જ્યારે તેમણે પોતે રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ ભજન ગાયું હતું અને દેશને એક કર્યો હતો? નામ બદલવાનું કામ તેમના પોતાના વિઝનને પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે..."

4:45 PM, 16 Dec 2025 (IST)

'મહાત્મા ગાંધીનું કોઈ પણ અપમાન સહન નહીં કરીએ'

મનરેગાને VB-G સાથે બદલવાના મુદ્દા પર, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અવધેશ પ્રસાદે કહ્યું, "અમારી પાર્ટી, સમાજવાદી પાર્ટી અને અમારા નેતા અખિલેશ યાદવ કોઈપણ કિંમતે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીનું કોઈ પણ અપમાન સહન નહીં કરે."

2:23 PM, 16 Dec 2025 (IST)

"આ નિર્ણય તેમના ઇરાદાઓને ખૂબ જ સ્પષ્ટ કરે છે.": સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદી

મનરેગા યોજનાના નામ બદલવા પર શિવસેના (UBT) સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ કહ્યું, "તેઓ 125 દિવસના કામની વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેનો બોજ રાજ્ય સરકારો પર પડી રહ્યો છે. પહેલા મનરેગા હેઠળ, કેન્દ્ર સરકાર 90 ટકા અને રાજ્યો 10 ટકા ફાળો આપતા, પરંતુ હવે તમે તેને 60 ટકા અને 40 ટકા કરી દીધો છે. તમે બધા રાજ્યો પર બોજ નાખી રહ્યા છો અને દેવામાં ધકેલી રહ્યા છો. આ મનરેગાને નાબૂદ કરવાની દિશામાં વધુ એક પગલું છે. આ પહેલા સ્થાયી સમિતિમાં જવું જોઈએ અને પછી સંસદમાં રજૂ કરવું જોઈએ."

2:05 PM, 16 Dec 2025 (IST)

"અમે આ બિલને સમર્થન આપીશું નહીં": રામગોપાલ યાદવ

મનરેગા યોજનાનું નામ બદલવા માટે બિલ રજૂ કરવાની સરકારની યોજના અંગે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામગોપાલ યાદવે કહ્યું, "મારા મતે, આ બિલ રજૂ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ બિલ રજૂ થવાથી, ભાજપ પરના આરોપ કે તેઓ શરૂઆતથી જ ગાંધીજીના વિરોધી રહ્યા છે તે સંપૂર્ણપણે પુષ્ટિ મળી છે. ગાંધીજીની હત્યાથી લઈને આજ સુધી તેમની સામેના તમામ આરોપો પુષ્ટિ થઈ રહ્યા છે. તેઓ કોઈ નવી વાત રજૂ કરી રહ્યા છે? અમે ક્યારેય આ બિલને સમર્થન આપીશું નહીં."

2:01 PM, 16 Dec 2025 (IST)

"ભાજપ મહાત્મા ગાંધીને નફરત કરે છે" : પ્રમોદ તિવારી

મનરેગા યોજનાનું નામ બદલવાના સરકારના બિલ પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું, "ભાજપ જન સંઘની સ્થાપનાથી જ રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને નફરત કરે છે. તેઓ ગોડસેની પૂજા કરે છે, અને ગાંધી પરિવાર તથા રાષ્ટ્રપિતાને નફરત કરો છો, તેથી જ તમે સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળની યુપીએ સરકાર દરમિયાન શરૂ કરાયેલી યોજનાનું નામ બદલી રહ્યા છો. તમે ગાંધીજીનું નામ દૂર કરી રહ્યા છો. આજે તેઓ ગાંધીનું નામ દૂર કરી રહ્યા છે; કાલે તેઓ તેનું નામ ગોડસેના નામ પર રાખશે."

Last Updated : December 16, 2025 at 4:51 PM IST

TAGGED:

સંસદનું શિયાળુ સત્ર 2025
PARLIAMENT WINTER SESSION 12TH DAY
LOK SABHA RAJYA SABHA
BJP CONGRESS
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.