સંસદનું શિયાળુ સત્ર, 10 મો દિવસ: રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "અમિત શાહ ઘભરાઈ ગયા, તેમના પર દબાણ છે."
નવી દિલ્હી: સંસદના શિયાળુ સત્ર 2025 નો આજે 10મો દિવસ છે. અગાઉ, ગુરુવારે બંને ગૃહો સુચારુ રીતે કાર્યરત હતા. આ દરમિયાન, હિમાચલ પ્રદેશના હમીરપુરના ભાજપ સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે લોકસભામાં TMC સાંસદ દ્વારા ઈ-સિગારેટ પીવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો, જે વધુ ગરમાયો. લોકસભાના અધ્યક્ષે કહ્યું કે જો આ મામલો તેમના ધ્યાનમાં આવશે તો યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આજની કાર્યવાહીના અપડેટ્સ વાંચો...
LIVE FEED
રાહુલ ગાંધીએ વાયુ પ્રદૂષણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ વાયુ પ્રદૂષણનો મુદ્દો ઉઠાવતા કહ્યું કે, "આપણા મોટાભાગના મુખ્ય શહેરો ઝેરી હવાના ધાબળા હેઠળ જીવી રહ્યા છે. લાખો બાળકો ફેફસાના રોગથી પીડાઈ રહ્યા છે. તેમનું ભવિષ્ય બરબાદ થઈ રહ્યું છે. લોકોને કેન્સર થઈ રહ્યું છે. વૃદ્ધોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે. આ એક રસપ્રદ મુદ્દો છે કારણ કે મને વિશ્વાસ છે કે આ મુદ્દા પર સરકાર અને અમારી વચ્ચે સંપૂર્ણ સંમતિ થશે. આ કોઈ અભિપ્રાયનો વિષય નથી."
શિવરાજ પાટિલને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી
બંને ગૃહોમાં આજની કાર્યવાહી શરૂ થયા બાદ સંસદ સભ્યોએ શિવરાજ પાટિલને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ત્યારબાદ ગૃહને બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવ્યું હતું. નોંધનીય છે કે, પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને કોંગ્રેસ નેતા શિવરાજ પાટિલ ચાકુરકરનું આજે 12 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ 90 વર્ષની વયે નિધન થયું છે.
રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસના સાંસદોને સંબોધિત કર્યા
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી સંસદ ભવનના એનેક્સી એક્સટેન્શન બિલ્ડિંગ પહોંચ્યા, તેમણે કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદોની સમીક્ષા બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી.