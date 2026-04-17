Parliament LIVE: કંગના રનૌતે કહ્યું "ભારતની દીકરીઓ હંમેશા પીએમ મોદીની આભારી રહેશે"
ગુરુવારે સંસદમાં ત્રણ મુખ્ય બિલ - બંધારણ (131 મો સુધારો) બિલ, 2026, સીમાંકન બિલ, 2026 અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 - રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. બજેટ સત્રના વિસ્તરણ પછી યોજાયેલી ત્રણ દિવસીય ખાસ બેઠકનો આ પહેલો દિવસ હતો. આ બિલો પર આજે (17 એપ્રિલ) સાંજે 4 વાગ્યે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
કાયદા પ્રધાન અર્જુન રામ મેઘવાલે બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026 રજૂ કરવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો અને લોકસભામાં સીમાંકન બિલ, 2026 પણ રજૂ કર્યું; જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કર્યું.
કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ આજે લોકસભામાં બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026 અને સીમાંકન બિલ, 2026 રજૂ કરશે.
"અમને રાષ્ટ્રવાદ ન શીખવો," રાજાએ તેજસ્વી સૂર્યાની ટિપ્પણી પર પ્રહાર કર્યા કે ડીએમકે અલગતાવાદનું પાલન કરે છે.
ગુરુવારે, સૂર્યાની "અલગતાવાદ" ટિપ્પણી પર ભાજપના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યા અને ડીએમકેના એ. રાજા વચ્ચે લોકસભામાં વાકયુદ્ધ શરૂ થયું.
લોકસભામાં બંધારણ (131મો સુધારો) અને સીમાંકન બિલ પર ચર્ચામાં ભાગ લેતા, સૂર્યાએ કહ્યું કે ડીએમકે અલગતાવાદને સમર્થન આપે છે. તેમણે કહ્યું, "હું ડીએમકે જે અલગતાવાદનો ઉપયોગ કરે છે તે ભાષા બોલતો નથી. હું માનું છું કે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી દેશ એક છે," જેના કારણે ડીએમકેના સાંસદોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો.
ભાજપના સાંસદની ટિપ્પણીનો જવાબ આપતા, રાજા ઉભા થયા અને સ્પષ્ટતા કરી કે ડીએમકે અલગતાવાદને સમર્થન આપતું નથી. તેમણે કહ્યું, "1971માં, જ્યારે પાકિસ્તાને ભારત પર યુદ્ધ કર્યું, ત્યારે અમે મહત્તમ 6 કરોડ રૂપિયાની સહાય આપી હતી. ત્યારબાદ, (ભૂતપૂર્વ પીએમ અટલ બિહારી) વાજપેયીના કાર્યકાળ દરમિયાન, તમિલનાડુએ કારગિલ યુદ્ધ માટે 100 કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા. તેથી, અમને રાષ્ટ્રવાદ ન શીખવો. અમે રાષ્ટ્રવાદના પક્ષમાં છીએ. હિન્દી લાદવાની વાત આવે ત્યારે અમે ફક્ત અમારી અલગ ઓળખ જાળવી રાખવા માંગીએ છીએ, અને રાજ્યોની સ્વાયત્તતા પ્રત્યે યોગ્ય આદર ન હોવાનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ."
'તમિલનાડુની લડાઈની ભાવના જોવાની ઇચ્છા ન કરો': એમકે સ્ટાલિને ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારને ચેતવણી આપી
તામિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને ગુરુવારે પ્રસ્તાવિત સીમાંકન પ્રક્રિયા અંગે ભાજપની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકારને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું, "દિલ્હી - તમિલનાડુની લડાઈની ભાવના જોવાની ઇચ્છા ન કરો."
"હું દિલ્હીને ચેતવણી આપવા માંગુ છું: તમિલનાડુની લડાઈની ભાવના જોવાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. સીમાંકન એ ભાજપ દ્વારા તમિલનાડુ સામે ઉભો કરાયેલો એક મોટો ખતરો છે, અને એઆઈએડીએમકે તેને બિરદાવી રહ્યું છે. સીમાંકન એ તમિલનાડુના અવાજને દબાવવા માટે ભાજપનું કાવતરું છે. એઆઈએડીએમકે એક કરોડરજ્જુહીન જૂથ છે જે ખુલ્લેઆમ તેનો વિરોધ પણ કરી શકતું નથી. ભાજપે વિચાર્યું કે જ્યારે તમિલનાડુમાં ચૂંટણીઓ ચાલી રહી હતી અને ડીએમકેના સાંસદો પ્રચારમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે તેઓ એક ખાસ સત્ર બોલાવી શકે છે અને આ કાયદો પસાર કરી શકે છે. સૌ પ્રથમ, લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ; ત્યારે જ લોકશાહી અને ચૂંટણીઓનો કોઈ અર્થ રહે છે. જો આપણા મતોનું મૂલ્ય ઓછું થાય છે, તો શું આપણે તેનો વિરોધ ન કરવો જોઈએ? એટલા માટે આપણા સાંસદો દિલ્હીમાં લડી રહ્યા છે," સ્ટાલિને કહ્યું.
ભાજપ પર પોતાના હુમલાને વધુ તીવ્ર બનાવતા તેમણે કહ્યું કે જો તમને લાગે છે કે તમે રાજ્યોને કચડી શકો છો, તો તમે "ગંભીર ભૂલ" કરી રહ્યા છો.
"શું આપણે આજે કાળા ઝંડા લહેરાવીને આપણી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી નથી? આ ફક્ત એક ટ્રેલર છે. દિલ્હીએ મુખ્ય ફિલ્મ જોવાની પણ ઇચ્છા ન કરવી જોઈએ. એવું ન વિચારો કે તમિલોનું લોહી ઠંડુ થઈ ગયું છે, અથવા આપણે રસ્તાઓ પર નહીં આવીએ. આપણે, જે આપણી ભાષા માટે રસ્તાઓ પર ઉતર્યા હતા - શું આપણે આપણા લોકોના અધિકારો માટે નહીં આવીએ? તેઓ વિચારી રહ્યા હતા કે તમિલો માટે કોણ લડશે. આ મુથુવેલ કરુણાનિધિ સ્ટાલિન અહીં છે. હું હજાર કટોકટીનો સામનો કરવા તૈયાર છું. વડા પ્રધાન મોદી, ફક્ત દિલ્હીના રિમોટ કંટ્રોલના ગુલામ જ ઝુકશે. ગર્વિત તમિલો ક્યારેય આધીનતા સ્વીકારશે નહીં. અમે દક્ષિણ રાજ્યોના અવાજનો આદર કરવાનો ઇનકાર કરતા કેન્દ્રીય ભાજપના ઘમંડને કચડી નાખીશું. ભારત રાજ્યોનું સંઘ છે - જો તમને લાગે છે કે તમે રાજ્યોને કચડી શકો છો, અને આપણે મૌન, બંધાયેલા અને આધીન રહીશું, તો તમે ગંભીર ભૂલ કરી રહ્યા છો..." તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીએ આગળ કહ્યું.