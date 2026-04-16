મહિલા આરક્ષણ બિલ: સંસદનું વિશેષ સત્ર આજથી, લોકસભામાં સીમાંકન પર થશે ચર્ચા
Published : April 16, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 8:08 AM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના વિસ્તારિત બજેટ સત્રની ત્રણ દિવસીય ખાસ બેઠક આજથી શરૂ થઈ રહી છે. આ ખાસ સત્ર નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમમાં સુધારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. સરકાર પ્રસ્તાવિત બંધારણ (131મો સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ કાયદા હેઠળ, લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવાની તૈયારી છે, અને 2026 પહેલા કરવામાં આવેલી વસ્તી ગણતરીના આધારે સીમાંકનને મંજૂરી આપવામાં આવશે. 16 થી 18 એપ્રિલ દરમિયાન યોજાનાર આ ખાસ સંસદીય સત્ર દરમિયાન વિપક્ષ સાથે મોટો ટકરાવ થવાની ધારણા છે. તેનો મુખ્ય મુદ્દો સીમાંકન છે. વિપક્ષની દલીલ છે કે આ પ્રક્રિયા દક્ષિણ રાજ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ ઘટાડશે, જ્યારે ઉત્તરીય રાજ્યોને તેનો લાભ મળશે. બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026 લોકસભાના વિસ્તરણનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે અને બંધારણના અનુચ્છેદ 81 અને 82માં સુધારા કરવામાં આવશે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ સીમાંકન કવાયતને શાસક પક્ષ દ્વારા "ખતરનાક યોજના" ગણાવી છે. વિપક્ષી પક્ષો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓના જવાબમાં, કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે બુધવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સીમાંકન પંચ દરેક રાજકીય પક્ષ સાથે પરામર્શ કરશે. વિપક્ષે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે મહિલા અનામતના વિરોધમાં નથી અને તેણે સરકારને નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023 લાગુ કરવા વિનંતી કરી છે, પરંતુ તેણે સીમાંકન પ્રક્રિયા સામે જ પોતાનો વાંધો નોંધાવ્યો છે. વિપક્ષનું કહેવું છે કે, આ પ્રક્રિયા લોકસભામાં દક્ષિણ અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોના પ્રતિનિધિત્વને નબળું કરશે.
સીમાંકન અંગેની ચિંતાઓ વચ્ચે કેન્દ્ર લોકસભાની બેઠકોની વહેંચણી સ્પષ્ટ કરવા માટે 'અનુસૂચિ' ઉમેરશે: અહેવાલ
એક અહેવાલ મુજબ, સીમાંકન અંગે વિપક્ષની ચિંતાઓને દૂર કરવાના પ્રયાસમાં, કેન્દ્ર દરેક રાજ્યને ફાળવવામાં આવેલી લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા સ્પષ્ટ કરવા માટે સંસદમાં 'અનુસૂચિ' રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે.
ગુરુવારે ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ મુજબ, આ પગલું દર્શાવે છે કે લોકસભાની કુલ સંખ્યાના દરેક રાજ્યનો ટકાવારી હિસ્સો હાલના કરતા યથાવત છે. 'અનુસૂચિ' એ કાયદાનો વધારાનો વિભાગ છે જે તેના લખાણને સમર્થન આપતી વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડે છે.
સૂત્રોને ટાંકીને, અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મહિલા અનામત અને લોકસભા મતવિસ્તારોના સીમાંકનને સરળ બનાવવા માટે કેબિનેટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા ત્રણ બિલોમાં રાજ્યો માટે લોકસભા બેઠકોની સંખ્યામાં પ્રમાણસર વધારાનો ઉલ્લેખ ન હોઈ શકે. તેમણે કહ્યું કે, તે વિગતો 'અનુસૂચિ'માં મૂકવામાં આવશે.
લોકસભાની કામકાજની યાદી: અર્જુન રામ મેઘવાલ 3 માંથી 2 મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરશે
આજે લોકસભામાં કામકાજની સત્તાવાર યાદી મુજબ, કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ નીચલા ગૃહમાં બે મહત્વપૂર્ણ બિલ, બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026 અને સીમાંકન બિલ 2026 રજૂ કરશે.
બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026, લોકસભાની સંખ્યા 543 થી વધારીને 850 સભ્યો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય 2026 પછીની વસ્તી ગણતરીની જરૂરિયાતથી તેને અલગ કરીને લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 1/3 અનામતના તાત્કાલિક અમલીકરણને સક્ષમ બનાવવાનો છે.
સીમાંકન બિલ 2026 નો હેતુ નવા સંસદીય મતવિસ્તારો બનાવવા માટે સીમાંકન પંચની રચના કરવાનો છે.
મેઘવાલ નીચે મુજબનો પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કરશે, "આ ગૃહ લોકસભામાં સીમાંકન બિલ, 2026 અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 ને ધ્યાનમાં લેવા અને પસાર કરવા માટેની દરખાસ્તોને લાગુ કરતી વખતે લોકસભામાં કાર્યવાહી અને કાર્યપદ્ધતિના નિયમોના નિયમ 66 ની જોગવાઈને સ્થગિત કરે છે કારણ કે આ દરખાસ્તો બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026 પર આધારિત છે."
કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સરકાર અધિનિયમ, 1963, રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી સરકાર અધિનિયમ, 1991 અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પુનર્ગઠન અધિનિયમ, 2019 માં સુધારો કરવાનો છે.