વડાપ્રધાન મોદીએ રાજ્યસભાના નિવૃત સાંસદોનો આભાર માન્યો, લોકસભામાં બજેટની મુખ્ય માંગણીઓ પર ચર્ચા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 12:03 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 12:25 PM IST

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભા અને લોકસભા સંસદના બન્ને સદનની કાર્યવાહી શરૂ થઇ ગઇ છે. રાજ્યસભામાં આજે કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી રહેલા સભ્યોને વિદાય આપવામાં આવશે. સદનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજર છે. રાજ્યસભામાં આજે સભ્યોને વિદાય આપવા માટે શૂન્યકાળ અને પ્રશ્નકાળ નહીં ચાલે.

રાજ્યસભાના ચેરમેન સીપી રાધાકૃષ્ણને જણાવ્યું કે, પૂર્વ વડાપ્રધાન એચડી દેવગૌડા, વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને ડેપ્યુટી ચેરમેન સહિત 25 રાજ્યના 59 સભ્યનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઇ રહ્યો છે.

LIVE FEED

12:24 PM, 18 Mar 2026 (IST)

'કેટલાક પાછા ફરશે, કેટલાક નહીં', રાજ્યસભાના વિદાય ભાષણમાં ખડગે

રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા (LoP) અને કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું કે, સભ્યોની વિદાય આશાસ્પદ અને ભાવનાત્મક બન્ને છે, કારણ કે કેટલાક સભ્ય પરત આવી શકે છે જ્યારે કેટલાક પાછા ન પણ આવે. ખડગેએ જણાવ્યું, "જેઓને આપણે વિદાય આપી રહ્યા છીએ, તેમાંથી ઘણી ફરીથી આવશે, પરંતુ ઘણા ફરીથી આવી શકશે નહીં."

12:09 PM, 18 Mar 2026 (IST)

રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા ખડગેએ જાહેર જીવન પર વાત કરી

કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું કે, રાજકારણ અને જાહેર જીવનમાં રહેલા લોકો "થાકતા નથી કે ખરેખર નિવૃત થતા નથી." કારણ કે તેઓ રાષ્ટ્રની સેવા કરવાની ઊંડી પ્રતિબદ્ધતાથી પ્રેરિત રહે છે. નિવૃત સભ્યોના વિદાય સમારંભ દરમિયાન બોલતા ખડગેએ ભાર મૂક્યો કે જાહેર સેવા પદોથી આગળ વધે છે અને જીવનભર ચાલુ રહે છે.

ખડગેએ જણાવ્યું કે નેતા ઔપચારિક ભૂમિકાઓથી દૂર થયા પછી પણ તેમના અનુભવ, મૂલ્યો અને જવાબદારીઓને આગળ ધપાવે છે, જે લોકશાહી જોડાણ અને સેવાની સ્થાયી પ્રકૃતિને દર્શાવે છે. ખડગેની ટિપ્પણીએ ગૃહમાં વ્યાપક ભાવનાની ઝલક મળી હતી, જ્યાં વિવિધ પક્ષના સભ્યોએ જાહેર જીવન પ્રત્યે આજીવન સમર્પણ અને તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરનારાઓના યોગદાન પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.

પોતાના ભાષણ દરમિયાન હળવાશભર્યા ક્ષણમાં ખડગેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં એચ.ડી.દેવગૌડા પર રમૂજી ટિપ્પણી કરીને ગૃહમાં હાસ્ય ફેલાવ્યું હતું, ખડગેએ જણાવ્યું "પ્રેમ અમારી સાથે, લગ્ન મોદીજી સાથે."

11:39 AM, 18 Mar 2026 (IST)

રાજ્યસભા માટે ભાવનાત્મક ક્ષણ, રાજ્યસભામાં વિદાય સમારંભમાં PM મોદી

રાજ્યસભામાં નિવૃત સભ્યોના વિદાય સત્ર દરમિયાન બોલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ પ્રસંગને એક ભાવનાત્કમ ક્ષણ તરીકે વર્ણવી હતી, જે દર બે વર્ષે ગૃહમાં પાછી આવે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જ્યારે સંસદ નિયમિતપણે વિવિધ મહત્ત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચાઓનું સાક્ષી બને છે ત્યારે આવી ક્ષણો જાહેર જીવનના માનવીય અને વ્યક્તિગત પાસાને બહાર લાવે છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ નોંધ્યું કે વિદાય સત્ર પક્ષના સભ્યોને એકસાથે આવવા અને તેમના કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા પછી ખાસ હેતુ માટે આગળ વધતા સાથીદારો માટે તેમનો આદર અને પ્રશંસા વ્યક્ત કરવાની તક પૂરી પાડે છે.

સંસદીય પરંપરાઓના ગૌરવ પર પ્રકાશ પાડતા વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે, આ પ્રસંગો સાંસદોની સહિયારી યાત્રા અને રાજકીય મતભેદો હોવા છતાં એકબીજા પ્રત્યેના તેમના પરસ્પર આદરને પ્રતિબિંબિંત કરે છે, તેમણે ભાર મૂક્યો કે સભ્યોનું યોગદાન ગૃહમાં તેમના સમય ઉપરાંત મૂલ્યવાન રહે છે.

11:31 AM, 18 Mar 2026 (IST)

વડાપ્રધાન મોદીએ રાજ્યસભાના નિવૃત સાંસદોનો આભાર માન્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યસભાના સભ્યોનો આભર માન્યો છે જેઓ એપ્રિલથી જુલાઇ દરમિયાન નિવૃત થવાના છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પૂર્વ વડાપ્રધાન એચડી દેવગૌડા અને ગૃહમાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

