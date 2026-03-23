સંસદની કાર્યવાહી: થોડીવારમાં PM મોદી પશ્ચિમ એશિયા સંકટ પર આપશે ભાષણ

સસંદ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 1:37 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 1:56 PM IST

સંસદીય કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. પીએમ મોદી પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી અંગે નિવેદન આપવાના છે. સંસદીય કાર્યવાહીના અપડેટ્સ વાંચો.

1:55 PM, 23 Mar 2026 (IST)

AAP સાંસદ: 'વપરાયા વગરનો મોબાઇલ ડેટા આગળ લઈ જવાથી વપરાશકર્તાઓને ફાયદો થશે'

આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે, સંસદમાં શૂન્યકાળ દરમિયાન, મેં ન વપરાયેલ મોબાઇલ ડેટા આગળ લઈ જવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. વપરાશકર્તાઓ માટે મોબાઇલ ડેટા રોલઓવરની મંજૂરી આપવી જોઈએ. વપરાશકર્તાઓ વચ્ચે મોબાઇલ ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાની પણ મંજૂરી આપવી જોઈએ."

1:53 PM, 23 Mar 2026 (IST)

રાજ્યસભામાં ભાજપના સાંસદે નકલી ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનોના વેચાણ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી

કુદરતી ચીજવસ્તુઓની વધતી માંગ વચ્ચે બજારમાં નકલી ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનોના વેચાણ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના માધવ રાવ ગોપચડેએ સોમવારે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે, આવી વસ્તુઓનું સેવન વ્યક્તિની સૌથી મોટી સંપત્તિ "સ્વાસ્થ્ય" પર ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. શૂન્યકાળ દરમિયાન, ભાજપના સાંસદ માધવરાવ ગોપચડેએ બજારમાં નકલી ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનોની ઉપલબ્ધતાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો.

તેમણે નોંધ્યું હતું કે આજકાલ, દરેક વ્યક્તિ ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનોથી પરિચિત છે અને તે તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક રહેશે તેવી માન્યતા સાથે ખરીદે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "જોકે, તમે જે ઓર્ગેનિક હોવાની છાપ હેઠળ ખાઈ રહ્યા છો તે અસલી ન પણ હોય, અને તેનો વપરાશ તમારા સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે." ગોપચડેએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, નકલી ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનોના પર્યાવરણીય પરિણામો પણ ગંભીર હોય છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે, આ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનમાં ઘણીવાર હલકી ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગોપચડેએ સરકારને વિનંતી કરી હતી કે લોકો જે ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તેમને ઓર્ગેનિક માનીને ખરેખર ઓર્ગેનિક છે કે નહીં તે અંગે સ્પષ્ટતા સુનિશ્ચિત કરે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે આ ઉત્પાદનો મોંઘા હોય છે.

1:52 PM, 23 Mar 2026 (IST)

"જો વડા પ્રધાન નિવેદન આપવા જઈ રહ્યા છે, તો વિપક્ષને શું વાંધો છે?" ગિરિરાજ સિંહ

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અંગે સંસદમાં વડા પ્રધાન મોદીના આગામી સંબોધન પર ટિપ્પણી કરતા, કેન્દ્રીય પ્રધાન ગિરિરાજ સિંહે કહ્યું, "જો વડા પ્રધાન નિવેદન આપવા જઈ રહ્યા છે, તો વિપક્ષને શું વાંધો છે? વડા પ્રધાન જે બોલવા જઈ રહ્યા છે તે એક સકારાત્મક વિકાસ છે. કોવિડ રોગચાળા દરમિયાન, વિપક્ષે ફક્ત સરકારની ટીકા કરી હતી; જોકે, તેમના રચનાત્મક કાર્યો દ્વારા, વડા પ્રધાને દર્શાવ્યું કે કેવી રીતે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને તકોમાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે."

1:51 PM, 23 Mar 2026 (IST)

'વડાપ્રધાન મોદી બોલી રહ્યા છે તે સારી વાત છે,' પ્રિયંકા ગાંધી

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અંગે સંસદમાં વડા પ્રધાન મોદીના સંબોધન પર ટિપ્પણી કરતા કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કહ્યું, "આ સારી વાત છે. હું સાંભળવા માંગુ છું કે તેઓ શું કહે છે. ઘણા મુદ્દાઓ છે. આ યુદ્ધની આપણા દેશ પર વ્યાપક અસર પડી છે. આ ઘણું વહેલું થવું જોઈતું હતું, પરંતુ મને ખુશી છે કે તેઓ હવે બોલી રહ્યા છે..."

1:36 PM, 23 Mar 2026 (IST)

કોર્પોરેટ કાયદા સુધારા બિલ લોકસભામાં રજૂ; સંયુક્ત સમિતિને મોકલાયું

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોમવારે લોકસભામાં કોર્પોરેટ કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કર્યું, જેનો હેતુ મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી અધિનિયમ, 2008 અને કંપની અધિનિયમ, 2013 માં સુધારો કરવાનો હતો. બિલ રજૂ થયા પછી, ગૃહે, નાણામંત્રીની ભલામણ પર કાર્ય કરીને, તેને સંસદની સંયુક્ત સમિતિને મોકલવાનો નિર્ણય લીધો. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 10 માર્ચે ઉપરોક્ત બિલને મંજૂરી આપી હતી.

કોંગ્રેસ સાંસદ મનીષ તિવારીએ નિયમ 72(1) હેઠળ બિલ રજૂ કરવાનો વિરોધ કર્યો, દલીલ કરી કે તે બંધારણીય સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત નથી અને તેમાં અસંખ્ય ખામીઓ છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા સૌગત રોયે આરોપ લગાવ્યો કે, આ બિલ કોર્પોરેટ સામાજિક જવાબદારી (CSR) જોગવાઈઓને નબળી પાડશે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે, શું સરકાર કોર્પોરેટ ગુનાઓને ગુનાહિત જાહેર કરવા અથવા તેનાથી વિપરીત, નિયમોને કડક બનાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.

DMK સભ્ય ટી. સુમથીએ પણ બિલ રજૂ કરવાનો વિરોધ કર્યો. વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા વાંધાઓને ફગાવી દેતા, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, બે વર્ષની ચર્ચા-વિચારણા પછી બિલ ગૃહ સમક્ષ લાવવામાં આવ્યું છે, જે દરમિયાન કોર્પોરેટ કાયદા સમિતિ દ્વારા તમામ હિસ્સેદારોને સુનાવણીનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, જ્યારે CSR માળખા હેઠળ ત્રણ કે ચાર શ્રેણીઓ છે, ત્યારે સુધારા ફક્ત 'ચોખ્ખો નફો' શ્રેણીમાં જ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ત્યારબાદ, નાણામંત્રીએ ઔપચારિક રીતે બિલ રજૂ કર્યું અને ભલામણ કરી કે તેને સંસદની સંયુક્ત સમિતિને મોકલવામાં આવે. જે દરખાસ્તને ગૃહ દ્વારા ધ્વનિ મતથી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. આ બિલ નાના ઉદ્યોગો, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ખેડૂત ઉત્પાદક કંપનીઓ માટે પાલન આવશ્યકતાઓને સરળ બનાવવાનો; ચોક્કસ ફોજદારી ગુનાઓને નાગરિક દંડ તરીકે ફરીથી વર્ગીકૃત કરવાનો; અને વ્યવસાય કરવાની સરળતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે.

1:36 PM, 23 Mar 2026 (IST)

રાજ્યસભામાં, ભાજપના ડૉ. દિનેશ શર્માએ પાણી વિતરણ વ્યવસ્થાના નિયમન અને ફરજિયાત વરસાદી પાણીના સંગ્રહની માંગ કરી

દેશમાં ભૂગર્ભજળના સ્તરમાં ઘટાડો થવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના ડૉ. દિનેશ શર્માએ સોમવારે રાજ્યસભામાં માંગ કરી હતી કે, પાણી વિતરણ વ્યવસ્થાનું નિયમન કરવામાં આવે અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહને ફરજિયાત બનાવવામાં આવે. શૂન્યકાળ દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવતા, ડૉ. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણા વિસ્તારોમાં ભૂગર્ભજળના સ્તરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે પાણીની કટોકટી સર્જાઈ રહી છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, ઉનાળાની ગરમી વધતાં આ કટોકટી વધુ તીવ્ર બનશે, એક એવી પરિસ્થિતિ જેનો ઘણીવાર "ટેન્કર માફિયા" દ્વારા શોષણ કરવામાં આવે છે. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે પાણી દરેક પ્રવૃત્તિ માટે જરૂરી છે, અને જેમ આપણે બધા જાણીએ છીએ, "જ્યાં જળ છે, ત્યાં જીવન છે."

ડૉ. શર્માએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે, પાણી વિતરણ વ્યવસ્થાનું નિયમન કરવામાં આવે અને ટેન્કર માફિયાઓ પર લગામ લગાવવામાં આવે. વધુમાં, તેમણે માંગ કરી હતી કે વરસાદી પાણીના સંગ્રહને ફરજિયાત બનાવવામાં આવે અને રાજ્યો વચ્ચે પાણી સંબંધિત વિવાદોના ઉકેલ માટે એક પદ્ધતિ સ્થાપિત કરવામાં આવે.

1:35 PM, 23 Mar 2026 (IST)

સંસદના બંને ગૃહોમાં ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને શ્રદ્ધાંજલિ

સોમવારે, સંસદના બંને ગૃહોમાં તેમના શહીદ દિવસ નિમિત્તે સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી. લોકસભા સત્ર શરૂ થતાં જ, સ્પીકર ઓમ બિરલાએ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની શહાદતને યાદ કરતા કહ્યું કે, આ શહીદોની બહાદુરી, હિંમત અને દેશભક્તિએ એક સ્વતંત્ર અને સશક્ત રાષ્ટ્રનો પાયો નાખ્યો. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "તેમની અમર ગાથાઓ દેશના યુવાનો અને તમામ સાથી નાગરિકો માટે પ્રેરણાના સ્ત્રોત તરીકે સેવા આપી છે. અમે તેમની શહાદતને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ. અમે તેમના ઉમદા વિચારો અને આદર્શોને આપણા પોતાના જીવનમાં અનુસરવાનો પણ સંકલ્પ કરીએ છીએ."

ત્યારબાદ, ગૃહે ત્રણ મહાન વ્યક્તિઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે મૌન પાળ્યું. રાજ્યસભામાં, અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને, સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું હતું કે, જો દેશના નાગરિકો આજે મુક્ત હવામાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે, તો તેનું એક મુખ્ય કારણ આ સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ બલિદાન છે. અધ્યક્ષે નોંધ્યું, "ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની શહાદત આપણને તેમના નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના સમર્પણની ભાવનાની યાદ અપાવે છે. આપણે ફક્ત તેમની પાસેથી મળેલા વારસાને જ નહીં, પણ તેને અકબંધ પણ રાખવો જોઈએ, અને તેમાંથી પ્રેરણા લેતા રહેવું જોઈએ."

ત્યારબાદ, સભ્યોએ મૌન પાળીને ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. 1931માં આજના દિવસે બ્રિટિશ શાસકો દ્વારા ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને ફાંસી આપવામાં આવી હતી.

1:35 PM, 23 Mar 2026 (IST)

રાજ્યસભામાં નાઈ સમુદાય માટે રાષ્ટ્રીય હેર આર્ટ બોર્ડની રચના કરવાની ભાજપના સભ્યની માંગણી

સોમવારે, રાજ્યસભા સત્ર દરમિયાન, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના સભ્યએ નાઈ સમુદાય દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો અને સરકારને રાષ્ટ્રીય હેર આર્ટ બોર્ડની રચના કરવા વિનંતી કરી. શૂન્યકાળ દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવતા, ભાજપના ડૉ. ભીમ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, આધુનિકતાના આ યુગમાં પણ, નાઈ સમુદાયના સભ્યો, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં તેમની પરંપરાગત સેવાઓ આગળ ધપાવવાનું ચાલુ રાખે છે અને તેમને "હેર આર્ટિસ્ટ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

તેમણે નોંધ્યું હતું કે, આ વ્યક્તિઓ અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં રોકાયેલા હોવાથી, તેઓ આધુનિક સુવિધાઓ, ધિરાણ સુવિધાઓ અને સામાજિક સુરક્ષા લાભોથી વંચિત રહે છે. "પરિણામે, તેઓ વિકાસના માર્ગ પર આગળ વધી શકતા નથી અને વારંવાર શોષણનો ભોગ બને છે." સિંહે માંગણી કરી હતી કે, નાઈ સમુદાય દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમના માટે એક સમર્પિત જાહેર સંસ્થા સ્થાપિત કરવામાં આવે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે, આવી સુવિધા હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે અને તેના સકારાત્મક પરિણામો આવ્યા છે. તેમણે સમુદાયની ફરિયાદોને દૂર કરવા માટે કેન્દ્રીય સ્તરે હેર આર્ટ બોર્ડની રચના કરવાની માંગનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, જેનાથી તેઓ તેમના પરંપરાગત કલા સ્વરૂપને જાળવી રાખી શકે અને હાલમાં જે સુવિધાઓથી તેઓ વંચિત છે તે મેળવી શકે.

