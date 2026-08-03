ચોમાસુ સત્રનો 11મો દિવસ: નાણા મંત્રીએ લોકસભામાં બૈંકર્સ બુક્સ એવિડેન્સ બિલ 2026 રજૂ કર્યું
સંસદના ચોમાસુ સત્રના 11મા દિવસે સોમવારે પણ દાનચોરી, વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસનો અત્યાચાર જેવા મુદ્દાને લઇને સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ગતિરોધ ચાલુ રહ્યો હતો. વિપક્ષ સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર કેટલાક લંબિત બિલને વિચાર અને પસાર કરવા માટે રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે જ્યારે કેટલાક વિવાદાસ્પદ મુદ્દા પર વિપક્ષ તરફથી વિરોધ ચાલુ છે.
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બૈંકર્સ બુક્સ એવિડેન્સ બિલ 2026 રજૂ
નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં બૈંકર્સ બુક્સ એવિડેન્સ બિલ 2026 રજૂ કર્યું હતું. આ બિલ બૈંકર્સ બુક્સના સંબંધમાં પુરાવા સાથે જોડાયેલા કાયદાની જોગવાઇ કરશે અને તેને આજના ડિજિટલ બેન્કિંગ સાથે જોડશે અને તેની સાથે જોડાયેલા કેસની પણ જોગવાઇ કરશે.
ભારતીય આંકડાકીય સંસ્થા બિલ, 2026 રજૂ કરવામાં આવ્યું
લોકસભામાં કેન્દ્રીય મંત્રી રાવલ ઇન્દ્રજીત સિંહે ભારતીય આંકડાકીય સંસ્થા બિલ 2026 રજૂ કર્યું હતું. આ બિલ ઇન્ડિયન સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇંસ્ટીટ્યૂટને એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ કાયદાનું ફ્રેમવર્ક આપશે જેથી તે સ્ટેટિસ્ટિકલ સાયન્સ અને તેની સાથે જોડાયેલા ફિલ્ડમાં વિશ્વભરમાં ઓળખનારા સેન્ટર તરીકે આગળ વધી શકે અને તેની સાથે જોડાયેલા અથવા તેની સાથે જોડાયેલી જોગવાઇ પણ કરશે.