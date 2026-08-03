ETV Bharat / bharat

ચોમાસુ સત્રનો 11મો દિવસ: નાણા મંત્રીએ લોકસભામાં બૈંકર્સ બુક્સ એવિડેન્સ બિલ 2026 રજૂ કર્યું

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 1:23 PM IST

Choose ETV Bharat

સંસદના ચોમાસુ સત્રના 11મા દિવસે સોમવારે પણ દાનચોરી, વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસનો અત્યાચાર જેવા મુદ્દાને લઇને સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ગતિરોધ ચાલુ રહ્યો હતો. વિપક્ષ સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર કેટલાક લંબિત બિલને વિચાર અને પસાર કરવા માટે રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે જ્યારે કેટલાક વિવાદાસ્પદ મુદ્દા પર વિપક્ષ તરફથી વિરોધ ચાલુ છે.

LIVE FEED

1:22 PM, 3 Aug 2026 (IST)

બૈંકર્સ બુક્સ એવિડેન્સ બિલ 2026 રજૂ

નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં બૈંકર્સ બુક્સ એવિડેન્સ બિલ 2026 રજૂ કર્યું હતું. આ બિલ બૈંકર્સ બુક્સના સંબંધમાં પુરાવા સાથે જોડાયેલા કાયદાની જોગવાઇ કરશે અને તેને આજના ડિજિટલ બેન્કિંગ સાથે જોડશે અને તેની સાથે જોડાયેલા કેસની પણ જોગવાઇ કરશે.

1:00 PM, 3 Aug 2026 (IST)

ભારતીય આંકડાકીય સંસ્થા બિલ, 2026 રજૂ કરવામાં આવ્યું

લોકસભામાં કેન્દ્રીય મંત્રી રાવલ ઇન્દ્રજીત સિંહે ભારતીય આંકડાકીય સંસ્થા બિલ 2026 રજૂ કર્યું હતું. આ બિલ ઇન્ડિયન સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇંસ્ટીટ્યૂટને એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ કાયદાનું ફ્રેમવર્ક આપશે જેથી તે સ્ટેટિસ્ટિકલ સાયન્સ અને તેની સાથે જોડાયેલા ફિલ્ડમાં વિશ્વભરમાં ઓળખનારા સેન્ટર તરીકે આગળ વધી શકે અને તેની સાથે જોડાયેલા અથવા તેની સાથે જોડાયેલી જોગવાઇ પણ કરશે.

TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION UPDATE
PARLIAMENT MONSOON SESSION
LOK SABHA
RAJYASABHA
PARLIAMENT MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.