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ચોમાસુ સત્રનો 13મો દિવસ: વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : August 5, 2026 at 11:32 AM IST

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સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે 13મો દિવસ છે. રામ મંદિર દાન ચોરી, જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસની કાર્યવાહી જેવા મુદ્દાને લઇને સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ગતિરોધ ચાલુ છે. આ મુદ્દાને લઇને વિપક્ષ સાંસદો દ્વારા આજે પણ સંસદમાં હોબાળાના અણસાર છે. સદનની કાર્વયાહી મંગળવારે પણ વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાની ભેટ ચઢી ગયું હતું. લોકસભામાં આજે બે જરૂરી ફાઇનાન્શિયલ કાયદા પર ચર્ચા થવાની છે જેમાં બૈંકર્સ બુક્સ એવિડેન્સ બિલ 2026 અને ટેક્સેશન એન્ડ અધર લોજ (અમેડમેન્ટ) બિલ, 2026 પર સામેલ છે.

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11:31 AM, 5 Aug 2026 (IST)

ગતિરોધને લઇને રાહુલ ગાંધી અને રિજિજુની મુલાકાત

સંસદમાં ચાલી રહેલા ગતિરોધને લઇને કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરન રિજિજુ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સાથે બેઠક કરી હતી. સંસદ પરિસરમાં વિપક્ષના નેતાની ઓફિસમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ હાજર હતા.

11:09 AM, 5 Aug 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.

11:02 AM, 5 Aug 2026 (IST)

ચર્ચા થશે ત્યારે કોઇ હલ નીકળશે: મલ્લિકાર્જુન ખડગે

પ્રેરણા સ્થળ પર વિપક્ષના વિરોધ પર રાજ્યસભાના વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું, 'જો ચર્ચા થશે ત્યારે કોઇ હલ નીકળશે. જો ચર્ચા નહીં થાય તો તે ઘરે બેસીને વાત કરી શકે છે અથવા ઘરે જ ઊંઘી શકે છે. આ કેવી રીત છે?

Last Updated : August 5, 2026 at 11:32 AM IST

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