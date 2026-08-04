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ચોમાસુ સત્રનો 12મો દિવસ: વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 11:25 AM IST

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સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે 12મો દિવસ છે. આ સત્રમાં કૂલ 19 બેઠક મળશે. અત્યાર સુધી આ સત્રમાં સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે વિવાદ ચાલુ રહ્યો છે. એવો એક પણ દિવસ નથી રહ્યો જ્યારે વિપક્ષના સાંસદોએ સદનમાં હોબાળો ના કર્યો હોય. જોકે, આ વચ્ચે સરકારે કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ બિલ પણ પાસ કરાવ્યા છે. વિપક્ષ રામ મંદિર દાન ચોરી અને જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસની કાર્યવાહીને લઇને સરકાર પર પ્રહાર કરી રહ્યું છે. આજે સદન શરૂ થયા પહેલા NDAની પાર્લિયામેન્ટરી પાર્ટીની 'મંગલ મિલન' મીટિંગ પણ મળી હતી જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને NDAના બીજા નેતા સામેલ થયા હતા.

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11:23 AM, 4 Aug 2026 (IST)

રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

રાજ્યસભાની કાર્યવાહી પણ વિપક્ષના હોબાળાને કારણે બપોરે 12 વાગ્યા સુથી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

11:19 AM, 4 Aug 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ સ્થગિત

લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. પ્રશ્નકાળ શરૂ થતા જ વિપક્ષના સાંસદોએ નારેબાજી કરી હતી. લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ તેમણે સમજાવ્યા હતા અને કહ્યું કે સદનમાં હંગામો કરવો યોગ્ય નથી. નારેબાજીથી અમે લોકોની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરી શકતા નથી. જોકે, સાંસદોનો હોબાળો ચાલુ રહ્યો હતો.

TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION
MONSOON SESSION
CONGRESS PROTEST
RAJYASABHA AND LOKSABHA
PARLIAMENT MONSOON SESSION

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