ETV Bharat / bharat

ચોમાસુ સત્રનો 8મો દિવસ: લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી શરૂ, પેપર લીક બિલ પર ચર્ચા થશે

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 10:46 AM IST

|

Updated : July 29, 2026 at 11:05 AM IST

Choose ETV Bharat

સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે આઠમો દિવસ છે. લોકસભામાં પબ્લિક એક્ઝામિનેશન (ખોટી રીતનો બચાવ) અમેડમેન્ટ બિલ 2026 પર મંગળવાર મોડી રાત સુધી ચર્ચા ચાલી હતી. આજે પણ આ બિલ પર ચર્ચા થવાની આશા છે અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી ભાષણ આપી શકે છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ જનરલ સેક્રેટરી અને સાંસદ કેસી વેણુગોપાલે બુધવારે લોકસભામાં સ્થગન નોટિસ આપી હતી જેમાં તેમણે અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં જનતાના દાનમાં કથિત ગેરરીતિ પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી.

LIVE FEED

11:02 AM, 29 Jul 2026 (IST)

આશા છે કે રાહુલ ગાંધી અને બીજા વિપક્ષી નેતા બિલ પર બોલશે: કિરન રિજિજુ

કેન્દ્રીય મંત્રી કિરન રિજિજુએ કહ્યું, 'અમને આશા છે કે રાહુલ ગાંધી અને બીજા વિપક્ષી નેતા બિલ પર બોલશે. આટલા જરૂરી બિલ પર ચર્ચા થઇ રહી છે પરંતુ તે અલગ અલગ મુદ્દા પર વાત કરીને અને ચર્ચાને રાજકીય બનાવીને ધ્યાન ભટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ ઘણુ સારૂ બિલ છે જેને વિદ્યાર્થીઓનીમાંગો અને વડાપ્રધાનના એક મોટા નિર્ણય બાદ લાવવામાં આવ્યું છે. જો કોંગ્રેસ પાસે કોઇ સૂચન છે તો તે આપી શકે છે.

10:53 AM, 29 Jul 2026 (IST)

સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદોએ રામ મંદિર ચોરીના મુદ્દે વિરોધ નોંધાવ્યો

સંસદ પરિસરમાં રામ મંદિર દાનચોરીને લઇને સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદોએ 'ચઢાવા ચોર ગડ્ડી છોડ'ના નારા લગાવતા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

10:45 AM, 29 Jul 2026 (IST)

ઉત્તર પ્રદેશમાં 20થી વધુ પેપર લીકની ઘટના બની- અખિલેશ યાદવ

સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે કહ્યું, 'જવાબદારી વર્તમાન સરકારની છે. સૌથી વધુ પેપર ભાજપ સરકાર દરમિયાન લીક થયા છે. જનતા આ જાણે છે તેથી જ દિલ્હીમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં યુવાનો એકઠા થયા હતા. આ બિલ વર્તમાન કાયદામાં બદલાવ છે. અગાઉના કાયદા હેઠળ ખરેખર કેટલા લોકો પકડાયા હતા? એકલા ઉત્તર પ્રદેશમાં જ 20થી વધુ પેપર લીકની ઘટનાઓ બની છે. અમને જણાવો, તે કેસમાં કેટલા લોકો પકડાયા? સરકારે જણાવવું જોઇએ કે કેટલા લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને કેટલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે સરકાર ખુદ અને તેના પક્ષના લોકો આમાં સામેલ હોય ત્યારે કાયદા પાસેથી શું અપેક્ષા રાખી શકાય?

Last Updated : July 29, 2026 at 11:05 AM IST

TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION
MAJOR LEGISLATIVE UPDATES
MONSOON SESSION
RAJYASABHA AND LOKSABHA
PARLIAMENT MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.