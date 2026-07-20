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આજથી સંસદના ચોમાસું સત્રનો પ્રારંભ, કોંગ્રેસે લોકસભામાં "કામ રોકો પ્રસ્તાવ"ની નોટિસ આપી

સંસદ ભવન, નવી દિલ્હી
સંસદ ભવન, નવી દિલ્હી (X/@KirenRijiju)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 6:51 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 8:26 AM IST

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નવી દિલ્હી: આજે 20 જુલાઈથી સંસદનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે, જે 13 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી ચાલશે. આ સત્ર દરમિયાન કુલ 19 બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સત્રમાં અનેક ઐતિહાસિક દરખાસ્તો પર ઉગ્ર રાજકીય ચર્ચા થવાની ધારણા છે, જેમાં 131મો બંધારણીય સુધારો બિલ, જે લોકસભા બેઠકોનું સીમાંકન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, મહિલા અનામત કાયદાનો અમલ અને 129મો બંધારણીય સુધારા બિલ, જે દેશભરમાં એક સાથે ચૂંટણીઓ યોજવાનો પ્રયાસ કરે છે (એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી). આ બિલો પસાર થવાનો આધાર NDA સરકાર બંને ગૃહો (લોકસભા અને રાજ્યસભા) માં જરૂરી બહુમતી મેળવે છે કે નહીં તેના પર રહેશે. જોકે, બંધારણીય નિષ્ણાતો માને છે કે સરકાર જરૂરી સંસદીય સમર્થન મેળવ્યા વિના કોઈપણ બંધારણીય સુધારા રજૂ કરે અથવા તેને આગળ ધપાવે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે સરકારની ભલામણ પર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સંસદના બંને ગૃહો બોલાવવાને મંજૂરી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સત્રનો હેતુ દેશના મહત્વના મુદ્દાઓ પર અર્થપૂર્ણ ચર્ચાને સરળ બનાવવા અને જરૂરી કાયદાકીય કાર્યને આગળ વધારવાનો છે.

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8:25 AM, 20 Jul 2026 (IST)

કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારીએ લોકસભામાં "કામ રોકો પ્રસ્તાવ"ની નોટિસ આપી

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8:22 AM, 20 Jul 2026 (IST)

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7:31 AM, 20 Jul 2026 (IST)

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6:54 AM, 20 Jul 2026 (IST)

સીજેપીના કાર્યકરો દ્વારા સંસદ તરફ પ્રસ્તાવિત કૂચના અહેવાલો વચ્ચે જંતર-મંતરની બહાર મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષા દળો તૈનાત

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Last Updated : July 20, 2026 at 8:26 AM IST

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LOK SABHA RAJYA SABHA
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