ચોમાસુ સત્ર 2026: વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે બન્ને સદનની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
Published : July 28, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 11:11 AM IST
સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે સાતમો દિવસ છે. લોકસભામાં પબ્લિક એક્ઝામિનેશન (ખોટી રીતનો બચાવ) અમેડમેન્ટ બિલ, 2026 પર વિચાર અને પાસ કરાવવા માટે ચર્ચા થવાની છે. રાજ્યસભામાં માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝેઝ ડેવલપમેન્ટ (અમેડમેન્ટ) બિલ, 2026 રજૂ કરવામાં આવશે. સાથે જ નેશનલ ઓનરના અપમાનથી બચાવ (અમેડમેન્ટ) બિલ, 2026 પણ પાસ થશે. 28 જુલાઇની લોકસભાની કામકાજ યાદી અનુસાર કેન્દ્રીય પર્સનલ, પબ્લિક ગ્રીવાન્સ અને પેન્શન રાજ્ય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ આ પ્રસ્તાવ રાખશે કે પબ્લિક એક્ઝામિનેશન (ખોટી રીતનો બચાવ) અમેડમેન્ટ બિલ 2026, જે પબ્લિક એક્ઝામિનેશન (ખોટી રીતનો બચાવ) એક્ટ 2024માં બદલાવ કરવા માંગે છે. લોકસભાની કાર્યવાહી પ્રશ્નકાળથી શરૂ થશે જે બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી જિતિન પ્રસાદ, રામનાથ ઠાકુર, નિત્યાનંદ રાય, એસપી સિંહ બઘેલ, બીએલ વર્મા, બંદી સંજય કુમાર અને પવિત્રા માર્ગારિટા પેપર મુકશે. સભ્ય કનિમોઝી કરૂણાનિધિ અને રાવ રાજેન્દ્ર સિંહ કંજ્યૂમર અફેર્સ, ફૂડ અને પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ગ્રાન્ટ્સની માંગ (2026-27) સાથે જોડાયેલા બે રિપોર્ટ રજૂ કરશે. જિતિન પ્રસાદ અને રામનાથ ઠાકુર પાર્લિયામેન્ટરી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ભલામણોને લાગુ કરવા પર નિવેદન આપશે.
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બન્ને સદનની કાર્યવાહી સ્થગિત
વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
NDAના સાંસદોનું પંજાબ પેપર લીક કેસ પર વિરોધ પ્રદર્શન
NDAના સાંસદોએ સંસદ પરિસરની અંદર પંજાબ પેપર લીક મુદ્દા પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
રામ મંદિરના ડોનેશનની ચોરીનો એક મોટો કેસ છે: સાંસદ રામગોપાલ યાદવ
સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામગોપાલ યાદવે જણાવ્યું, 'રામ મંદિરના ડોનેશનની ચોરી એક મોટો મામલો છે. આ ઘટના દેશ અને દુનિયાભરના કરોડો લોકોની આસ્થા સાથે જોડાયેલી છે જે ભગવાન શ્રીરામ અને હિન્દુ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવે છે. લોકો પરેશાન છે. સરકાર, ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે ભગવાન રામના નામે મત માંગ્યા પરંતુ ચઢાવા અને ડોનેશનની કોઇ પરવાહ ના કરી. પૈસા ક્યાં ગયા, તેનો કોઇ હિસાબ નથી. આ વર્તમાન આંકડો માત્ર 45થી 50 દિવસનો છે જ્યારે આવી ચોરી 1990થી થઇ રહી છે. જ્યારે અડવાણીજીએ રથયાત્રા શરૂ કરી હતી તો લોકોએ મોટા પાયે દાગીના અને પૈસા આપ્યા હતા. આ ત્યારથી ચાલી રહ્યું છે. અમે આ મુદ્દો ઉઠાવીશું.'
અમે પેપર લીક માટે સરકારને જવાબદાર ઠેરવીશું: સાંસદ પ્રમોદ તિવારી
કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું, 'સવારે 10 વાગ્યે એક મીટિંગ નક્કી છે. હું તેમાં જઇ રહ્યો છું. અમે બન્ને સદનોની સ્ટ્રેટેજી પર ચર્ચા કરીશું અને સવારે 11 વાગ્યે તે હિસાબથી કામ કરીશું પરંતુ સવાલ આ છે કે શું સાચે જ લીક રોકાશે? તમે દેશને 'ગુજરાત મોડલ'ના આધારે ચલાવવા માંગો છો છતા પણ આટલા વિવાદ બાદ પણ ગુજરાતમાં કેટલાક દિવસ પહેલા જ લીક થઇ ગયું હતું. જોકે, અમે આ વાત પર અડગ છીએ. અમે સરકારને જવાબદાર ઠેરવીશું. ગૃહમંત્રીએ જવાબ આપવા માટે તૈયાર રહેવું જોઇએ.
સાંસદ મનીષ તિવારીએ વિદ્યાર્થીઓ વિરૂદ્ધ પેલેટ ગનના ઉપયોગ પર ચર્ચા માટે નોટિસ આપી
કોંગ્રેસ સાંસદ મનીષ તિવારીએ લોકસભામાં 20 જુલાઇ, 2026ના રોજ સંસદ સુધી માર્ચ દરમિયાન હથિયાર વગરના વિદ્યાર્થી પ્રદર્શનકારીઓ વિરૂદ્ધ રેપિડ એક્શન ફોર્સ દ્વારા પેલેટ ગનના કથિત ઉપયોગ પર ચર્ચા માટે એડજર્નમેન્ટ મોશન નોટિસ આપી છે જેમાં 80થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.