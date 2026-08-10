સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 2026, લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
Published : August 10, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 12:20 PM IST
Parliament monsoon session 2026: સંસદના ચોમાસુ સત્રમાં ફક્ત ચાર કાર્યકારી દિવસો બાકી હોવાથી, ચાલુ સંસદીય ગતિરોધ વચ્ચે મહિલા અનામત, સીમાંકન અને વિદેશી યોગદાન (નિયમન) અધિનિયમ (FCRA) સંબંધિત મુખ્ય બિલો પર અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. બીજી તરફ વિપક્ષ પણ સદનમાં પીએમ મોદી અને અમિત શાહની ગેરહાજરી તેમજ વિદ્યાર્થી આંદોલન દરમિયાન થયેલા પોલીસ દમનને લઈને આક્રમક મૂડમાં છે.
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લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
વિપક્ષના હોબાળાના પગલે લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરાઈ છે.
ગુજરાતમાં ચાંદીપુરાના 185 કેસ નોંધાયા, જ્યારે 22ના મોત: સાંસદ બાબુભાઈ દેસાઈએ ગૃહને કર્યુ માહિતગાર
આજે સંસદના ચોમાસું સત્રમાં સદનની કાર્યવાહીના પ્રારંભમાં રાજ્યસભાના સાંસદ બાબુભાઈ દેસાઈએ ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી હતી, અને કહ્યું હતું અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં 185 કેસ નોંધાયા છે જ્યારે 22ના મોત થયાં છે, તેમણે આ વાયરસને લઈને ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરાતી આરોગ્યલક્ષી કામગીરીની પણ માહિતી આપી,
રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
વિપક્ષના હોબાળાના પગલે લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવાની ફરજ પડી હતી.
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લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
વિપક્ષના હોબાળાના પગલે લોકસભા-રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવાની ફરજ પડી હતી.
"ગૃહમંત્રી સંસદમાં નિવેદન નહીં આપે ત્યાં સુધી ગતિરોધ ચાલુ રહેશે: પ્રિયંકા ગાંધી
દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધીએ સદનમાં ગતિરોધ પર કહ્યું, "ગૃહમંત્રી સંસદમાં નિવેદન નહીં આપે ત્યાં સુધી ગતિરોધ ચાલુ રહેશે."
સરકાર પોતાના ફાયદા માટે નહીં, પણ પોતાની સુવિધા, આરામ અને રાજકીય લાભ માટે ગૃહ ચલાવે છે: સપા સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવ
દિલ્હી | સપા સાંસદ ધર્મેન્દ્ર યાદવે કહ્યું, "સરકાર પોતાના ફાયદા માટે નહીં, પણ પોતાની સુવિધા, આરામ અને રાજકીય લાભ માટે ગૃહ ચલાવે છે. સરકાર રામ મંદિર માટે દાનની ચોરીની ચર્ચા ટાળવા માંગે છે."
વિપક્ષી સાંસદોએ વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ કાર્યવાહી અને રામમંદિરમાં દાનચોરીને મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યુ
દિલ્હી | વિપક્ષી સાંસદોએ 20 જુલાઈના રોજ જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ કાર્યવાહી અને રામ મંદિરના દાનની ચોરી અંગે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવેદનની માંગ કરવામાં આવી હતી.
સપા સાંસદ અખિલેશ યાદવે સરકારની આર્થીક નીતિ પર નિશાન સાધ્યું
FCRA બિલ પર તેમણે કહ્યું, "જે સરકાર કાયદો લાવી રહી છે તેણે પહેલા એ જણાવવું જોઈએ કે ભારતનું કેટલું નાણું બહાર જાય છે? વિદેશી નાણાનું આવવા પર પ્રતિબંધ છે પરંતું ભારતીય નાણા બહાર જવા પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. સરકારે પોતાના જૂના સૂત્રો યાદ રાખવા જોઈએ."