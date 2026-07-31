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ચોમાસું સત્રનો 10મો દિવસ: લોકસભાની કાર્યવાહી સોમવાર સુધી સ્થગિત, જન્મ-મૃત્યુ રજિસ્ટ્રેશન (અમેડમેન્ટ) બિલ 2026 પાસ થયું

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 10:56 AM IST

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Updated : July 31, 2026 at 12:42 PM IST

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શુક્રવારે સવારે 11 વાગ્યે સંસદના બંને ગૃહોની કાર્યવાહી ફરી શરૂ થશે ત્યારે સરકાર 'જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી (સુધારા) બિલ, 2026' અને 'સુપ્રીમ કોર્ટ (ન્યાયાધીશોની સંખ્યા) સુધારા બિલ, 2026' સહિત મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય કામકાજ હાથ ધરશે. 'ખાનગી સભ્યોના કામકાજ' હેઠળ ભોજપુરીને બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં સમાવવાનો પ્રસ્તાવ પણ એજન્ડામાં છે.

સંસદમાં 'જાહેર પરીક્ષાઓ (અન્યાયી માધ્યમોનું નિવારણ) સુધારા બિલ, 2026' પસાર થયા બાદ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે સરકારે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યનું રક્ષણ કરવાનું પોતાનું વચન પૂર્ણ કર્યું છે. તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે "પેપર લીક માફિયાઓને બક્ષવામાં આવશે નહીં." પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો હેતુ ધરાવતા આ બિલને શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે અનેક મુદ્દાઓ પર ગરમાગરમ ચર્ચા અને હોબાળો છતાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

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12:41 PM, 31 Jul 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી સોમવાર સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી સોમવાર સવારે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

11:18 AM, 31 Jul 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત.

10:43 AM, 31 Jul 2026 (IST)

ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો

ગુરુવારે, ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર ભંગ અને ગૃહના અનાદર અંગે નોટિસ સુપરત કરી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ગાંધીએ "અસંસદીય અને અપમાનજનક ભાષા"નો ઉપયોગ કર્યો હતો અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિરુદ્ધ "ગંભીર અને પાયાવિહોણા આરોપો" લગાવ્યા હતા. ત્રણ પાનાની નોટિસમાં, ઠાકુરે બિરલાને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ આ બાબતની વિગતવાર તપાસ અને યોગ્ય કાર્યવાહી માટે વિશેષાધિકાર સમિતિને મોકલે. નોટિસમાં ગાંધીને ગૃહ અને અમિત શાહ સમક્ષ બિનશરતી માફી માંગવાનો નિર્દેશ પણ માંગવામાં આવ્યો છે.

10:42 AM, 31 Jul 2026 (IST)

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની આજે બપોરે 1 વાગ્યે સંસદમાં બેઠક થશે

સંસદમાં વિપક્ષના સતત હોબાળા વચ્ચે, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની શુક્રવારે બપોરે 1 વાગ્યે બેઠક થવાની છે. રાજ્યસભાએ 'રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાન નિવારણ (સુધારા) બિલ, 2026' પસાર કર્યાના એક દિવસ પછી આ બેઠક યોજાઈ રહી છે. ગુરુવારે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં વિકસતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા પણ કરી હતી.

Last Updated : July 31, 2026 at 12:42 PM IST

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