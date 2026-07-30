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ચોમાસું સત્ર 2026: જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ કાર્યવાહી સામે સંસદ સંકુલમાં વિપક્ષી નેતાઓનું વિરોધ પ્રદર્શન

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 11:01 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 11:06 AM IST

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આજે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો નવમો દિવસ છે. બુધવારે, પેપર લીક વિરોધી સુધારા બિલ લોકસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ બિલ હવે રાજ્યસભામાં ચર્ચા અને પસાર થવાની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, રાષ્ટ્ર ગૌરવ અપમાન નિવારણ (સુધારા) બિલ, 2026 પણ રાજ્યસભામાં ધ્વનિ મતથી પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. આજે સંસદના બંને ગૃહોમાં વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા હંગામો થઈ શકે છે. 20 જુલાઈના રોજ દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થી વિરોધીઓ પર પોલીસ કાર્યવાહી અને અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં દાનની ચોરીના મુદ્દા પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના છે.

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11:05 AM, 30 Jul 2026 (IST)

વિપક્ષી નેતાઓએ સંસદ સંકુલમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું

જંતર-મંતર પર પ્રદર્શન દરમિયાન થયેલી પોલીસ કાર્યવાહી સામે વિપક્ષી નેતાઓએ સંસદ સંકુલમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

11:02 AM, 30 Jul 2026 (IST)

સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ દાન ચોરીના મુદ્દા પર ચર્ચાની માંગ કરી

રામ મંદિરના દાનમાં કથિત ઉચાપત પર બોલતા, કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું, "ભગવાન રામ માટે આપવામાં આવેલા દાન અને ચઢાવાની ચોરી જે રીતે કરવામાં આવી છે તે આઘાતજનક છે. ભાજપ સાથે જોડાયેલા સંગઠનોએ ભગવાનને જ લૂંટ્યા છે. ભગવાન રામ માટે આપવામાં આવેલા દાનમાં ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અમે આ બાબતે નોટિસ જારી કરી છે અને તેમની પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રામ મંદિરના નિર્માણ અને ટ્રસ્ટની રચનાનો આદેશ આપ્યો હતો. છતાં, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોનો અમલ કરતી વખતે પણ, તમે આ લૂંટમાં રોકાયેલા છો. આ ચોરી માટે ભાજપ સરકાર જવાબદાર છે. અમે આ મુદ્દા પર નોટિસ રજૂ કરી છે અને ગૃહમાં ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ."

11:02 AM, 30 Jul 2026 (IST)

સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે વિદ્યાર્થીઓ પર થતી હિંસાના મુદ્દા પર વાત કરી

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા (LoP) રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા, સપાના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે કહ્યું, "હું લોકોને પૂછવા માંગુ છું, જ્યારે અયોધ્યામાં ગોળીબાર થયો હતો, ત્યારે મુલાયમ સિંહને આદેશ આપવા માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે અહીં ગોળીબાર થયો હતો, ત્યારે તેનો શ્રેય વહીવટીતંત્રને આપવામાં આવ્યો હતો. બેવડા ધોરણો જુઓ."

11:01 AM, 30 Jul 2026 (IST)

સાંસદ ઇમરાન મસૂદે આ મુદ્દા પર નિવેદન આપ્યું

કોંગ્રેસના સાંસદ ઇમરાન મસૂદે કહ્યું, "જુઓ, મંદિરમાં દાનની ચોરી, મુસ્લિમો પ્રત્યે આક્રમક વર્તન', આ એવું છે કે એક જગ્યાએ જોઈને બીજી જગ્યાએ નિશાન લગાવવું. તમે વક્ફ મુદ્દા દ્વારા મુસ્લિમોને નિશાન બનાવ્યા, પરંતુ તમારી વાસ્તવિક નજર મંદિરની મિલકતો પર છે. અત્યારે, તેમની નજર દ્વારકા અને રામ મંદિર પર છે, તેઓ દક્ષિણના મંદિરોમાં જતા રહેશે."

Last Updated : July 30, 2026 at 11:06 AM IST

TAGGED:

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PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

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