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ચોમાસું સત્રનો 14મો દિવસ: વિપક્ષના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 10:31 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 11:12 AM IST

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આજે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 14મો દિવસ છે. સરકાર અને વિપક્ષી પક્ષો વચ્ચે અત્યાર સુધી સમગ્ર સત્ર દરમિયાન ગતિરોધ ચાલુ રહ્યો છે. વિપક્ષી સાંસદો દ્વારા કરવામાં આવેલા હોબાળાને કારણે ગૃહની કાર્યવાહી સુચારુ રીતે ચાલી શકી નથી. બુધવારે પણ વિપક્ષી સાંસદોએ હંગામો મચાવ્યો હતો, જેના કારણે કાર્યવાહી ખોરવાઈ ગઈ હતી. રામ મંદિરમાં દાનની કથિત ઉચાપત અને જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ દરમિયાન પોલીસ કાર્યવાહી અંગે વિપક્ષનું સરકાર પર દબાણ ચાલુ છે. લોકસભામાં, કરવેરા અને અન્ય કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 આજે વિચારણા અને પસાર કરવા માટે લિસ્ટેડ છે. આ બિલ ચુકવણી અને સમાધાન પ્રણાલી અધિનિયમ, 2007, આવકવેરા અધિનિયમ, 2025 અને નાણાં અધિનિયમ, 2026 માં સુધારો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. રાજ્યસભામાં, એપ્રોપ્રિએશન (નં. 3) બિલ, 2026 વિચારણા અને પરત કરવા માટે લિસ્ટેડ છે.

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11:11 AM, 6 Aug 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

11:09 AM, 6 Aug 2026 (IST)

માર્ક ઝુકરબર્ગની માફી પર સાંસદ નિશિકાંત દુબે: 'આ ભારતના કાયદા અને બંધારણની જીત છે.'

પીએમ મોદીના વીડિયોને હંગામી ધોરણે દૂર કરવા બદલ મેટાના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગની માફી પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ કહ્યું, "આ ભારતના કાયદા, બંધારણ અને સંસદની જીત છે. તે વડા પ્રધાનની શક્તિ દર્શાવે છે - જે 1.4 અબજ લોકોનું નેતૃત્વ કરે છે. જે દર્શાવે છે કે ભારતમાં વ્યવસાય કરવા માંગતા કોઈપણ વ્યક્તિએ ભારતીય કાયદાઓનું પાલન કરવું જોઈએ."

11:08 AM, 6 Aug 2026 (IST)

પ્રયાગરાજમાં 'છત્રોં કી ગુંજ' કાર્યક્રમ પર સાંસદ પવન ખેરા

પ્રયાગરાજમાં 'છત્રોં કી ગુંજ' કાર્યક્રમ માટે બુકિંગ રદ કરવા પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના સાંસદ પવન ખેરાએ કહ્યું, "આ લોકો સંસદમાં રાહુલ ગાંધીનો સામનો પણ કરતા નથી, છતાં જ્યારે પણ તેઓ 'છાત્રો કિ ગુંજ' કાર્યક્રમ યોજવા જાય છે, ત્યારે તેઓ દર વખતે અવરોધો ઉભા કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ વિદ્યાર્થીઓની તાકાત છે, રાહુલ ગાંધીની તાકાત છે અને વિપક્ષની તાકાત છે. આ સામે તેમની ડરની યુક્તિઓ સફળ થશે નહીં; અમે અમારો કાર્યક્રમ યોજતા રહીશું."

Last Updated : August 6, 2026 at 11:12 AM IST

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