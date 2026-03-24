સંસદની કાર્યવાહી: પીએમ મોદીએ રાજ્યસભામાં કહ્યું "જો યુદ્ધ ચાલુ રહેશે તો તેના ભયંકર પરિણામો આવશે"; સરકારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી
Published : March 24, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 2:33 PM IST
સોમવારે લોકસભામાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિવેદન પછી, આજે બધાની નજર રાજ્યસભાની કાર્યવાહી પર રહેશે, જ્યાં વડા પ્રધાન પશ્ચિમ એશિયામાં વિકસતી પરિસ્થિતિ અને ભારતની ઉર્જા અને આર્થિક સુરક્ષા પર તેની અસરો અંગે વિગતવાર નિવેદન આપે તેવી અપેક્ષા છે.
વડા પ્રધાન આ પ્રદેશમાં "ચિંતાજનક" પરિસ્થિતિનું સરકારનું મૂલ્યાંકન રજૂ કરે તેવી શક્યતા છે, જેમાં ખાસ કરીને વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે ભારતના ઉર્જા પુરવઠાને સુરક્ષિત રાખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. સૂત્રો સૂચવે છે કે, પશ્ચિમ એશિયા પર ભારતની નિર્ભરતાને જોતાં, તેઓ ક્રૂડ ઓઇલ આયાત, ખાતરની ઉપલબ્ધતા અને વ્યાપક પુરવઠા શૃંખલાની સ્થિરતા અંગે આકસ્મિક આયોજન પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે.
સોમવારે લોકસભામાં બોલતા, વડા પ્રધાન મોદીએ પરિસ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, સાથે જ ખાતરી આપી હતી કે કેન્દ્ર સરકારે ખાતરનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂરતા પગલાં લીધા છે. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે સરકારે ક્યારેય વૈશ્વિક કટોકટીનો બોજ ખેડૂતો પર પડવા દીધો નથી, અને કૃષિ ક્ષેત્રને બાહ્ય આંચકાઓથી બચાવવા માટે તેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે.
ભારત વાતચીત અને રાજદ્વારી દ્વારા ખાડી ક્ષેત્રમાં શાંતિ ઇચ્છે છે: વડાપ્રધાન મોદી
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે ખાડી દેશોમાં રહેતા ભારતીયોની સલામતી અને આજીવિકા સરકાર માટે ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે, અને ભારત વાતચીત અને રાજદ્વારી દ્વારા આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ ઇચ્છે છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને તેનાથી ભારત સામે ઉભા થયેલા પડકારો પર રાજ્યસભામાં બોલતા વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે અને આ સંઘર્ષે વિશ્વમાં ગંભીર ઉર્જા સંકટ પેદા કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આ પરિસ્થિતિ ભારત માટે પણ ચિંતાજનક છે. "આ યુદ્ધ આપણા વેપાર માર્ગોને અસર કરી રહ્યું છે. તે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ અને ખાતરો જેવી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના નિયમિત પુરવઠાને અસર કરી રહ્યું છે."
મોદીએ કહ્યું કે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી તેમણે બે રાઉન્ડમાં મોટાભાગના પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશોના વડાઓ સાથે ફોન પર વાત કરી છે. "અમે બધા ખાડી દેશો સાથે સતત સંપર્કમાં છીએ. અમે ઈરાન, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે પણ સંપર્કમાં છીએ."
તેમણે કહ્યું, "અમારું લક્ષ્ય વાતચીત અને રાજદ્વારી દ્વારા પ્રદેશમાં શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાનું છે." અમે તણાવ ઓછો કરવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા અંગે પણ ચર્ચા કરી."
મોદીએ નોંધ્યું કે આશરે 10 મિલિયન ભારતીયો ગલ્ફ દેશોમાં રહે છે અને કામ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે તેમનું જીવન અને આજીવિકા ભારત માટે ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે.
વડાપ્રધાનએ નોંધ્યું કે વિશ્વભરના ઘણા જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા છે. તેમાંના મોટા ભાગના જહાજો ભારતીય ક્રૂને લઈ જાય છે, અને આ ભારત માટે પણ ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે.
તેમણે કહ્યું કે આવી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં, ભારતીય સંસદના આ ઉપલા ગૃહમાંથી શાંતિ અને સંવાદ માટે વિશ્વભરમાં એક સંયુક્ત અવાજ સાંભળવો જરૂરી છે.
'ભારત પાસે આત્મનિર્ભર બનવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી,' પીએમ મોદી
છેલ્લા 11 વર્ષોમાં, 5.3 મિલિયન મેટ્રિક ટન વ્યૂહાત્મક તેલ ભંડાર બનાવવામાં આવ્યા છે. હાલમાં 6.5 મિલિયન મેટ્રિક ટનની વધારાની ક્ષમતા પર કામ ચાલી રહ્યું છે. સરકારે જહાજોના નિર્માણ માટે ₹70,000 કરોડનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. પશ્ચિમ એશિયા અંગેના એક નિવેદનમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારત પાસે આત્મનિર્ભર બનવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી.
પીએમ મોદીએ કહ્યું:
- જો પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો તેના ગંભીર પરિણામો આવશે.
- અમે તમામ શક્ય સ્ત્રોતોમાંથી ગેસ અને ક્રૂડ ઓઇલ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ; આ પ્રયાસો આગામી દિવસોમાં પણ ચાલુ રહેશે.
- ભારતનો ઉદ્દેશ્ય તમામ પક્ષોને તમામ મુદ્દાઓના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
- અમારું લક્ષ્ય પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો કરવાનો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાની ખાતરી કરવાનો છે.
- ભારત સંવાદ અને રાજદ્વારી દ્વારા પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ ઇચ્છે છે.
- પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી ભારત માટે ચિંતાનો વિષય છે.
- પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષે ગંભીર ઉર્જા સંકટ ઉભું કર્યું છે.
'પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીને કારણે ઉર્જા પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે,' રાજ્યસભામાં પીએમ મોદી
પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ શરૂ થયાને ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. આ સંઘર્ષે વૈશ્વિક સ્તરે ગંભીર ઉર્જા કટોકટી ઉભી કરી છે. આ પરિસ્થિતિ ભારત માટે પણ ચિંતાનો વિષય છે. યુદ્ધે આપણા વેપાર માર્ગોને અસર કરી છે; પરિણામે, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ અને ખાતરોનો નિયમિત પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "ભારત ત્રણેય દેશો સાથે સંપર્કમાં છે: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન."
ત્રણ લાખથી વધુ ભારતીયો સુરક્ષિત રીતે પાછા ફર્યા છે. કેટલાક ભારતીયોએ પણ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. ભારત ત્રણેય દેશો સાથે સંપર્કમાં છે: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન.
પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી પર રાજ્યસભામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નિવેદન
પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ પર ચર્ચા કરવા માટે સરકારે બુધવારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી
પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ પર ચર્ચા કરવા માટે સરકારે બુધવારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે. આ બેઠક બુધવારે સાંજે 5 વાગ્યે બોલાવવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ અને અન્ય અનેક વિપક્ષી પક્ષો પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ અને ભારત પર તેની અસર અંગે સરકારને સતત પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષથી સર્જાયેલી અભૂતપૂર્વ કટોકટી લાંબા ગાળાની રહેશે, અને સરકાર તેનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને તેનાથી ભારત સામે ઉભા થયેલા પડકારો અંગે લોકસભામાં પોતાના નિવેદનમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે નાગરિકોએ કોવિડ-19 કટોકટી જેવી આ કટોકટીનો સામનો કરવો પડશે. તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નાકાબંધી અને વાણિજ્યિક જહાજો પરના હુમલાઓને અસ્વીકાર્ય ગણાવ્યા હતા, અને કહ્યું હતું કે આ સમસ્યાનો ઉકેલ ફક્ત રાજદ્વારી અને વાતચીત દ્વારા જ શક્ય છે, અને ભારત તણાવ ઓછો કરવા અને સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.
શૈક્ષણિક મોસમ દરમિયાન ડીજેના કારણે થતા વ્યવસ્થિત થવા અંગે રાજ્યસભામાં ચિંતા વ્યક્ત
પરીક્ષા મોસમ દરમિયાન લગ્નો અને અન્ય કાર્યક્રમોમાં ડીજેના લાઉડસ્પીકરો દ્વારા થતા ઘોંઘાટને કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં થતા વિધ્ન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના સુમિત્રા બાલ્મિકે મંગળવારે રાજ્યસભામાં સરકાર પાસે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી. શૂન્ય કલાક દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવતા સુમિત્રાએ કહ્યું કે ફેબ્રુઆરી અને એપ્રિલ વચ્ચે, વિદ્યાર્થીઓ તેમની 10મા અને 12મા ધોરણની બોર્ડ પરીક્ષાઓ, NEET, JEE વગેરે આપે છે અને આ સમય દરમિયાન તેમના ભવિષ્યનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે આ સમય દરમિયાન, લગ્નો અને અન્ય કાર્યક્રમોમાં વગાડવામાં આવતા ડીજે લાઉડસ્પીકરો ઘણો અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે.
સુમિત્રાએ કહ્યું, "ઘણા ઘરોમાં વૃદ્ધ લોકો, દર્દીઓ અને નવજાત શિશુઓથી લઈને ત્રણ વર્ષ સુધીના બાળકો હોય છે. ડોકટરો કહે છે કે 60 ડેસિબલથી ઉપરનો અવાજ તણાવ વધારે છે અને આપણી શ્રવણશક્તિને નુકસાન પહોંચાડે છે. ડીજે 90 ડેસિબલથી પણ વધી શકે છે." આનાથી વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો, વૃદ્ધો અને બીમાર લોકો પર અસર પડે છે."
તેણીએ કહ્યું કે સમસ્યાનું મૂળ કારણ ધ્વનિ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અધિનિયમ 2000 ના યોગ્ય અમલીકરણનો અભાવ છે.
સુમિત્રાએ માંગ કરી કે સરકાર આ સંદર્ભે કડક પગલાં લે.
ઈરાન સંઘર્ષ પર સંસદીય ઠરાવની માંગણી કરતા, બ્રિટ્ટાસે ઇરાક યુદ્ધના ઠરાવનો ઉલ્લેખ કર્યો.
સીપીઆઈ(એમ) ના સાંસદ જોન બ્રિટ્ટાસે મંગળવારે સરકારને ઈરાન સંઘર્ષ પર સમાન ઠરાવ રજૂ કરવા વિનંતી કરી, જેમાં 2003 માં તત્કાલીન વડા પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના કાર્યકાળ દરમિયાન ઇરાક યુદ્ધની નિંદા કરતો સંસદીય ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર થયો હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
રાજ્યસભામાં શૂન્ય કલાક દરમિયાન, બ્રિટ્ટાસે કહ્યું કે સંસદે ઈરાન સામે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા એકપક્ષીય અને ગેરકાયદેસર યુદ્ધ સામે "સંયુક્ત અને સર્વાનુમતે અવાજ" ઉઠાવવો જોઈએ, અને ભારતે આ મુદ્દા પર ચૂપ ન રહેવું જોઈએ.
સોમવારે લોકસભામાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણનો ઉલ્લેખ કરતા, બ્રિટ્ટાસે કહ્યું કે તેણે ભારતીય ડાયસ્પોરાના આર્થિક ચિંતાઓ અને મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા, પરંતુ વ્યાપક સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કર્યો નહીં, જેના પર ભારતે સ્પષ્ટ વલણ અપનાવવું જોઈએ.
બ્રિટ્ટાસે કહ્યું, "જે ખૂટતું હતું તે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા શરૂ કરાયેલા આ એકપક્ષીય, અનૈતિક અને ગેરકાયદેસર યુદ્ધ પર મૌન હતું."
તેમણે કહ્યું કે વડા પ્રધાને સંસદને એકપક્ષીય અને સર્વાનુમતે અવાજ ઉઠાવવાની અપીલ કરી હતી.
રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણનને સંબોધતા તેમણે કહ્યું કે 2003 માં, જ્યારે વાજપેયી વડા પ્રધાન હતા, ત્યારે સંસદના બંને ગૃહોએ ઇરાક સામેના અમેરિકાના યુદ્ધની નિંદા કરતો સર્વસંમતિથી સંયુક્ત ઠરાવ પસાર કર્યો હતો. રાધાકૃષ્ણન 2003 માં લોકસભાના સભ્ય હતા.
તેમણે કહ્યું, "હું ઇચ્છું છું કે ભારતીય સંસદ, જેમ કે વડા પ્રધાને કહ્યું હતું, એક સ્વરમાં બોલે. સરકારે એક ઠરાવ રજૂ કરવો જોઈએ જે બંને ગૃહો પસાર કરે."
બ્રિટાસે કહ્યું કે ભારતે ગલ્ફ દેશો પર ઈરાનના હુમલાઓને ગંભીર ગણાવ્યા છે, પરંતુ કટોકટીના મૂળ કારણો પર પણ વિચાર કરવો જોઈએ.
કોંગ્રેસ નેતા શશી થરૂરની ટિપ્પણીનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે સરકારે "મૌન રાજદ્વારી છે" ની સલાહ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના મંતવ્ય પર વિચાર કરવો જોઈએ.
તેમણે કહ્યું કે ખડગેએ વારંવાર ઈરાન યુદ્ધ અને ભારત પર તેની અસર પર સંસદમાં ટૂંકા ગાળાની ચર્ચાની માંગ ઉઠાવી છે.
બ્રિટાસે કહ્યું, "બિન-જોડાણવાદી રાષ્ટ્રોના નેતા તરીકે, ભારતે સમજવું જોઈએ કે મૌન એ ઉકેલ નથી. આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે આપણો અવાજ સાંભળવામાં આવે. આ ફક્ત રાષ્ટ્રીય હિત માટે જ નહીં પરંતુ વ્યાપક માનવતા માટે પણ જરૂરી છે. તેથી, હું સરકારને પ્રસ્તાવ લાવવા વિનંતી કરું છું."
તેમણે પરિસ્થિતિથી પ્રભાવિત ભારતીયો, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા આશરે 700 ખલાસીઓ માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી, અને તેમના પરિવારો સાથે સંપર્ક સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક પદ્ધતિની માંગ કરી.
તેમણે ખાડી દેશોમાંથી પરત ફરતા ભારતીયો માટે પુનર્વસન પેકેજની પણ માંગ કરી, એમ કહીને કે ભારતને મળતી આવકનો મોટો હિસ્સો કેરળના અર્થતંત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું કે કેરળને આશરે ₹2.2 લાખ કરોડની આવક મળે છે, જે રાજ્યના GDPના લગભગ એક તૃતીયાંશ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સોમવારે લોકસભામાં પોતાના સંબોધનમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ ઈરાન યુદ્ધની આર્થિક અસર, પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ, સામાન્ય લોકોના જીવન પર અસર, LPG ક્ષેત્રની ભયાનક પરિસ્થિતિ અને ભારતીય ડાયસ્પોરાની દુર્દશાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
જોકે, તેમણે 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પર થયેલા લશ્કરી હુમલાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો, જેના કારણે આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપક સંઘર્ષ શરૂ થયો હતો.
બોર્દોલોઈએ લોકસભા સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપ્યું; બિરલાએ સ્વીકાર્યું
કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) માં જોડાનારા પ્રદ્યુત બોર્દોલોઈએ લોકસભાના સભ્યપદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે, જે રાજીનામું સ્પીકર ઓમ બિરલાએ સ્વીકાર્યું છે. લોકસભા સ્પીકર બિરલાએ મંગળવારે ગૃહને આ ઘટનાક્રમની માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું, "આસામના નૌગોંગના સંસદ સભ્ય પ્રદ્યુત બોર્દોલોઈએ રાજીનામું આપ્યું છે. મેં 20 માર્ચ, 2026 થી અમલમાં આવતા તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે." બોર્દોલોઈએ 17 માર્ચે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું. ત્યારબાદ, 18 માર્ચે, તેઓ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા અને અન્ય ઘણા નેતાઓની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા.
સર્વપક્ષીય બેઠકની માંગ
વિપક્ષી પક્ષોએ માંગ કરી છે કે સરકાર આવતા મહિને વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા પછી મહિલા અનામત બિલ પર સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવે.
‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ’ એ કોઈ સૂત્ર નથી, પરંતુ મોદી સરકારની વિચારધારા છે: નવીન જિંદાલ
પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિની પૃષ્ઠભૂમિ સામે, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના સાંસદ નવીન જિંદાલે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારે ભૂતકાળમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાંથી રાષ્ટ્રને માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને આ વખતે પણ તે કરશે.
લોકસભામાં નાણાં બિલ, 2026 પર ચર્ચામાં ભાગ લેતા, તેમણે વધુમાં ટિપ્પણી કરી કે ‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ’ (સબકાનો ટેકો, બધા માટે વિકાસ) ફક્ત સરકાર માટે એક સૂત્ર નથી, પરંતુ એક વિચારધારા છે.
હરિયાણાના કુરુક્ષેત્રના લોકસભા સભ્યએ કહ્યું, "આ સરકારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ રાષ્ટ્રને વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થામાં પરિવર્તિત કરીને તેની યોગ્યતા દર્શાવી છે."
જિંદાલે ઉમેર્યું હતું કે, "હરિયાણા અને બિહારની વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં વિજય મેળવીને, જનતાએ સાબિત કર્યું છે કે અમારા માટે, 'સબકા સાથ, સબકા વિકાસ' ફક્ત એક સૂત્ર નથી, પરંતુ એક ઊંડાણપૂર્વક ગ્રહણ કરાયેલ વિચારધારા છે."
તેમણે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો કે ભાજપને આગામી ચૂંટણીઓમાં પણ જનતાનો ટેકો મળતો રહેશે.
જિંદાલે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષે એ સ્વીકારવું જોઈએ કે આ બિલ કોઈ એક રાજકીય પક્ષના લાભ માટે નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રના ભવિષ્ય માટે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે એકવાર આ બિલ લાગુ થઈ જશે, તે દેશના ખેડૂતોના ખેતરોમાં સમૃદ્ધિ લાવશે અને યુવાનો માટે રોજગારની તકો ઉભી કરશે.
જિંદાલે રાષ્ટ્રના વિકાસમાં ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા ભજવવામાં આવતી મુખ્ય ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે હાલમાં લગભગ 80 ટકા રોજગારની તકો ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા ઉત્પન્ન થઈ રહી છે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ખાનગી ક્ષેત્ર ફક્ત નફો કમાવવાનું વાહન નથી, પરંતુ રાષ્ટ્ર નિર્માણનો એક મજબૂત સ્તંભ છે.
જિંદાલે એમ કહીને સમાપન કર્યું, "આપણે ખાનગી ક્ષેત્રના યોગદાનની કદર કરવી જોઈએ."