Budget Session: બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી ચાલુ, પીયૂષ ગોયલે લોકસભામાં એક્સપોર્ટ પ્રમોશન મિશન પર આપ્યો જવાબ
Published : March 17, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 12:41 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો હાલમાં ચાલી રહ્યો છે. લોકસભા અને રાજ્યસભા બંને ગૃહોમાં આજે સવારે 11:00 વાગ્યે કાર્યવાહી ફરી શરૂ થઈ. લોકસભામાં, વર્ષ 2026-27 માટે રેલ્વે મંત્રાલય હેઠળ ગ્રાન્ટની માંગણીઓ અંગે ચર્ચા થશે, ત્યારબાદ મતદાન થશે. રાજ્યસભામાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ વિનિયોગ બિલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે સરકારને નાણાકીય વર્ષ માટે ભારતના સંકલિત ભંડોળમાંથી ભંડોળ ઉપાડવા માટે અધિકૃત કરે છે.
લોકસભામાં કોંગ્રેસના આઠ સાંસદોનું સસ્પેન્શન રદ થવાની સંભાવના છે. આ સાંસદોને તેમના બિનસંસદીય વર્તનને કારણે અગાઉ બજેટ સત્રના સમગ્ર સમયગાળા માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસના નેતા કે. સુરેશે જણાવ્યું હતું કે સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુ આ સાંસદોના સસ્પેન્શનને રદ કરવા માટે લોકસભામાં પ્રસ્તાવ રજૂ કરી શકે છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ આજે લોકસભામાં "જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારો) બિલ, 2025" પાછું ખેંચવા માટે પરવાનગી માંગશે. આ બિલ મૂળ રૂપે 2025 માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ કેટલાક કાયદાઓમાં સુધારાને સરળ બનાવવા માટે તેને પાછું ખેંચવામાં આવી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વાસ આધારિત શાસનને વધુ મજબૂત બનાવવા અને જીવન જીવવાની સરળતા અને વ્યવસાય કરવાની સરળતામાં સુધારો કરવાનો છે.
એક્સપોર્ટ પ્રમોશન મિશન પર લોકસભામાં પીયૂષ ગોયલનો જવાબ
કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે લોકસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન એક્સપોર્ટ પ્રમોશન મિશન અંગે સંસદ સભ્યો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યો. તેમણે નિકાસને વેગ આપવા માટેના સરકારના પ્રયાસોની રૂપરેખા આપી, જેમાં નીતિગત સમર્થન, બજાર ઍક્સેસ પહેલ અને વૈશ્વિક બજારમાં ભારતીય માલની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવાના પગલાંનો સમાવેશ થાય છે.
નિશિકાંત દુબે કોંગ્રેસનો પર્દાફાશ કરશે!
ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે નક્કી કર્યું છે કે આજથી 17 માર્ચથી કોંગ્રેસે આ દેશ માટે શું કર્યું છે તે બરાબર પ્રકાશિત કરીશું: સારા અને ખરાબ બંને. આની રાષ્ટ્રની નીતિઓ પર શું અસર પડી છે? આપણે 'વિકસિત ભારત' કેમ બનવામાં નિષ્ફળ ગયા? હું આ બધા વિશે વર્ષમાં 365 દિવસ ટ્વીટ કરીશ. આજે, આપણે વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા તરીકે ઉભા છીએ. આપણે 2027 સુધીમાં ત્રીજા ક્રમનું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનવા માટે તૈયાર છીએ, અને 2047 સુધીમાં, આપણે વિશ્વની નંબર વન અર્થવ્યવસ્થા બનીશું. જોકે, જેમ જેમ આપણે આ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ, તેમ તેમ આપણને એક અવરોધનો સામનો કરવો પડે છે: જનતાને ઉશ્કેરવી - ખાસ કરીને યુવાનો, ખેડૂતો અને સૈનિકોને. વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, જ્યોર્જ સોરોસના એજન્ડાને અમલમાં મૂકીને આપણી બધી સંસ્થાઓને વ્યવસ્થિત રીતે નબળી પાડી રહ્યા છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ઉદ્દેશ્ય તમામ બંધારણીય સંસ્થાઓ પર ચાલી રહેલા હુમલાઓથી જનતાને વાકેફ કરવાનો છે. આ તેમને યાદ અપાવવાનું છે કે કોંગ્રેસે વાસ્તવમાં રાષ્ટ્રનું ખૂબ જ મોટું નુકસાન કર્યું છે. "જ્યારે આપણે સારું કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે તેઓ સોરોસ એજન્ડાને આગળ ધપાવીને આપણી પ્રગતિને પાટા પરથી ઉતારવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને તેઓ તમને સક્રિયપણે ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. તે મારું મિશન છે."
મધ્યરાત્રિએ અધિકારીઓને હટાવવામાં આવ્યા: સૌગત રોય
વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત પછી તરત જ પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટા વહીવટી ફેરબદલ પર ટિપ્પણી કરતા, ટીએમસી સાંસદ સૌગત રોયે કહ્યું, "આ મધ્યરાત્રિએ કરવામાં આવ્યું હતું. આવું ન થવું જોઈતું હતું. અમે આનો વિરોધ કરીએ છીએ."
સંસદના બંને ગૃહોની કાર્યવાહી શરૂ
સંસદના બંને ગૃહોની કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થઈ. લોકસભામાં હાલમાં પ્રશ્નકાળ ચાલી રહ્યો છે, જ્યારે રાજ્યસભામાં શૂન્યકાળ ચાલી રહ્યો છે. સંસદ સભ્યો પોતપોતાના મતવિસ્તારોને લગતા મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે અને પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે.
લોકસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગ્રામીણ વિકાસ રાજ્યમંત્રી કમલેશ પાસવાને વિવિધ કેન્દ્ર પ્રાયોજિત યોજનાઓ હેઠળ કેન્દ્ર સરકારના ભંડોળના હિસ્સા અંગે સભ્યો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. તેમણે ભંડોળ ફાળવણી અને વિતરણ અંગે વિગતો આપી, સાથે સાથે રાજ્યો દ્વારા કેન્દ્રીય સહાયના વિલંબ અને ઉપયોગ અંગેની ચિંતાઓને પણ વ્યક્ત કરી.