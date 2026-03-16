સંસદનું બજેટ સત્ર: બન્ને સદનની કાર્યવાહી ચાલુ, રાજ્યસભામાં બંગાળના ટોચના અધિકારીઓને હટાવવા મુદ્દે વિવાદ
નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રના બીજા તબક્કાનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. બે દિવસ સદન સ્થગિત રહ્યા બાદ બન્ને સદનની કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે ફરી શરૂ થઇ હતી. સાંસદોએ પોત પોતાના મુદ્દા ઉઠાવ્યા હતા.
શુક્રવારે TMC સાંસદોએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવવા માટે બન્ને સદનમાં નોટિસ આપી હતી. લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ રવિવારે તમામ સાંસદોને પત્ર લખીને તેમના સંસદની ગરિમા અને મર્યાદા બનાવી રાખવાની અપીલ કરી હતી. પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ, ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદા, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC)જ્ઞાનેશ કુમાર પર મહાભિયોગ અને અન્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ વચ્ચે લોકસભામાં LPG કટોકટી પર ચર્ચા થવાની સંભાવના છે.
રાજ્યસભાએ રંજન ગોગોઇને વિદાય આપી
રાજ્યસભાએ સોમવારે રાજ્યસભાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરનારા નિવૃત સભ્ય રંજન ગોગોઇને વિદાય આપી છે. પક્ષના સભ્યોએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમના યોગદાનનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને તેમના ભવિષ્યના પ્રયાસો માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી શરૂ
સંસદના બન્ને સદન લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થઇ છે. લોકસભામાં પ્રશ્નકાળ ચાલી રહ્યો છે અને સાંસદ પોતાના વિસ્તારની સમસ્યાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે.
બીજી તરફ રાજ્યસભામાં TMC સાંસદ ડેરેક ઓ બ્રાયને બંગાળના મુખ્ય સચિવ અને ગૃહ સચિવને હટાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે.