સંસદનું બજેટ સત્ર LIVE: લોકસભામાં વિપક્ષનો હંગામો, સદનની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

સંસદનું બજેટ સત્ર
સંસદનું બજેટ સત્ર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 12:38 PM IST

નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રના બીજા તબક્કાનો આજે 5મો દિવસ છે. સવારે 11 વાગ્યે બન્ને સદનની કાર્યવાહી શરૂ થઇ હતી. લોકસભાની બેઠક શરૂ થતા જ પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષને કારણે દેશમાં LPG સિલિન્ડરની કથિત કમીને લઇને વિપક્ષી સાંસદોએ હંગામો શરૂ કર્યો હતો. વિપક્ષે ભારતની ઊર્જા સુરક્ષાને લઇને ચિંતાઓ પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી. હંગામો વધતા લોકસભાને 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

કોંગ્રેસ સાંસદ સુખદેવ ભગતે શુક્રવારે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ટ્રેડ રૂટમાં વિલંબ વચ્ચે ઊર્જા સુરક્ષાને લઇને ચિંતાઓ પર ચર્ચા માટે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની માંગ કરી હતી. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના સંસદમાં આપવામાં આવેલા નિવેદનનું સમર્થન કરતા સુખદેવ ભગતે જણાવ્યું કે LPGની કથિત કમી કોઇ પાર્ટીનો મુદ્દો નથી અને કેન્દ્રને જનતાને વિશ્વાસમાં લેવાની અપીલ કરી હતી. કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરતા તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે ગુરૂવારે લોકસભામાં બોલતા સમયે રાહુલ ગાંધીનું માઇક બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.

12:36 PM, 13 Mar 2026 (IST)

ડેરેક ઓ'બ્રાયને રાજ્યસભામાં ઉઠાવ્યો LPGની કિંમતનો મુદ્દો

TMC સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયને રાજ્યસભામાં LPG સિલિન્ડરની વધતી કિંમતનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને કુકિંગ ગેસની વધતી કિંમતોને લઇને સરકારની ટીકા કરી છે, તેમણે જણાવ્યું કે જાન્યુઆરી 2014માં LPG સિલિન્ડરની કિંમત 420 રૂપિયા હતી જ્યારે હવે દિલ્હીમાં આ 914 રૂપિયા છે. ઓ'બ્રાયને તર્ક આપ્યો કે LPGની વધતી કિંમતોને કારણે પરિવારોએ લાકડી અથવા ચુલ્હા પર ભોજન પકાવવાની પરંપરાગત રીત પર પરત ફરવું પડી રહ્યું છે.

TMC સાંસદે મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવી પહેલ વિશે સરકારના દાવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને અર્થવ્યવસ્થામાં નબળો વિનિર્માણ વિકાસનો હવાલો આપ્યો હતો.

