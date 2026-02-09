સંસદનું બજેટ સત્ર: બંને ગૃહોમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પર થશે ચર્ચા
દિલ્હી: સંસદના બંને ગૃહમાં આજે સોમવારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 પર ચર્ચા શરૂ થવાની છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સતત નવમી વખત લોકસભામાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 રજૂ કર્યું. બજેટ "યુવા શક્તિ" થી પ્રેરિત અને "ત્રણ કર્તવ્ય" પર આધારિત હોવાનું ભારપૂર્વક જણાવતા, તેમણે આગામી પાંચ વર્ષમાં સાત હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર, નવા સમર્પિત ફ્રેઇટ કોરિડોર અને 20 રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. કેન્દ્રએ અટકળોને નિરુત્સાહિત કરવા માટે ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ (F&O) પર સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) માં વધારો કરવાની પણ જાહેરાત કરી. NDA એ બજેટનું સ્વાગત કર્યું, તો વિપક્ષે તેના પર હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયોને બાકાત રાખવાનો આરોપ લગાવ્યો. ગૃહોમાં બજેટ પર સામાન્ય ચર્ચા થવાની છે, પરંતુ વિપક્ષી સાંસદો ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર સોદા પર ચર્ચાની માંગ કરી રહ્યા છે.
અમેરિકાને ભારતમાં $500 બિલિયનનું બજાર આપી દીધું છે, આપણા માટે શું બચ્યું છે ? અખિલેશ યાદવ
ઉત્તર પ્રદેશ: સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે ભારત-અમેરિકા વચગાળાના વેપાર કરાર અને સંસદના બજેટ સત્ર પર કહ્યું, "ભાજપ મૂળભૂત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા ઇચ્છતો નથી. ખેડૂતોની આવક બમણી થઈ નથી, મોંઘવારી વધી છે. તેમણે આખું બજાર અમેરિકાને આપી દીધું છે, અને તે પણ $500 બિલિયનમાં, તો દેશનું શું થશે? જો તેઓ $500 બિલિયનનું દાન કરે તો મેક ઇન ઇન્ડિયાનું શું થશે? આ સમય વીર સાવરકર પર ચર્ચા કરવાનો નથી, કારણ કે જો તમે ચર્ચા કરશો, તો તમે ઇતિહાસના ઘણા પાના ઉલટાવી દેશો, અને તમારે ઇતિહાસમાં ખોદકામ ન કરવું જોઈએ. આજે, તમે અમેરિકાને $500 બિલિયનનું બજાર આપી દીધું છે... આપણા માટે શું બચ્યું છે? બજેટનો હલવો અમેરિકા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો કે ભારત માટે?"