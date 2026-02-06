બજેટ સત્ર 2026: ગૃહની કાર્યવાહી આજે પણ અસ્તવ્યસ્ત રહેવાની શક્યતા
Published : February 6, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 10:42 AM IST
નવી દિલ્હી: સંસદનું 2026નું બજેટ સત્ર ખૂબ જ તોફાની સાબિત થઈ રહ્યું છે. વિપક્ષ ગૃહમાં સતત સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર પીએમ મોદીના આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા પણ થઈ ન હતી. આ દરમિયાન, પીએમ મોદીએ ગુરુવારે રાજ્યસભામાં સંબોધન કર્યું. તેમણે કોંગ્રેસ શાસનની ખામીઓ ગણાવી. તેમણે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીનું નામ લીધા વિના તેમના પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે એક સાંસદ શીખોને દેશદ્રોહી કહી રહ્યા છે. તેઓ પ્રેમની દુકાન ખોલવાની વાત કરે છે. પીએમ મોદીએ કટાક્ષમાં કહ્યું કે આ રીતે પ્રેમની દુકાન ખુલશે. તેમણે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને ઇન્દિરા ગાંધીનો પણ અનેક વખત ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
આજે સંસદના બજેટ સત્રનો 8મો દિવસ, સતત વિપક્ષના હોબાળાને કારણે શરૂઆતથી સંસદનું બજેટ સત્ર સુચારૂ રૂપે ચાલી શક્યું નથી.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ વિમાનમાં ખામી સર્જાવા પર આપ્યો જવાબ
લોકસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં, કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન રાજ્યમંત્રી મુરલીધર મોહોલે જણાવ્યું હતું કે, જાન્યુઆરી 2025 થી કુલ 377 વિમાનોમાં વારંવાર ખામીઓ જોવા મળી છે, જ્યારે વિવિધ શેડ્યૂલ એરલાઇન્સના 754 વિમાનોમાં ખામીઓ હતી. 2022 માં, DCA પાસે 637 મંજૂર ટેકનિકલ પોસ્ટ્સ હતી. ભવિષ્યમાં માનવશક્તિની અછતને પહોંચી વળવા માટે, પુનર્ગઠન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી મંજૂર ટેકનિકલ પોસ્ટ્સની સંખ્યા 1,063 થઈ છે. DCA એ 7 જુલાઈ, 2025 ના રોજ સર્વેલન્સ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિવિઝન પરિપત્ર નંબર 1/2025 જારી કર્યો હતો, જેમાં તમામ સર્વેલન્સ પ્રવૃત્તિઓ, ડેફિસિઅન્સી રિપોર્ટિંગ ફોર્મ્સ (CA-2001) જારી કરવા અને બંધ કરવા અને અમલીકરણ આદેશો માટે eCA પોર્ટલનો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી સમગ્ર સર્વેલન્સ અને અમલીકરણ પ્રક્રિયાનું રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ અને ટ્રેકિંગ શક્ય બન્યું હતું. શિયાળુ સમયપત્રક 2025 મુજબ, કોઈપણ શેડ્યૂલ કરેલ સ્થાનિક એરલાઇન્સે સિંગરૌલી એરપોર્ટથી/થી શેડ્યૂલ કરેલ ફ્લાઇટ્સ ચલાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો નથી.