ETV Bharat / bharat

સંસદનું બજેટ સત્ર 2026: વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત

સંસદ બજેટ સત્ર 2026
સંસદ બજેટ સત્ર 2026 (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 11:01 AM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 12:20 PM IST

Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સંસદનું બજેટ સત્ર આજે ફરી તોફાની બનવાની ધારણા છે. સત્ર શરૂ થયા પછી, સરકાર અને વિપક્ષ અમેરિકા-ભારત વેપાર સોદા અને SIR જેવા મુદ્દાઓ પર મડાગાંઠમાં ફસાયેલા છે. દરમિયાન, ભાજપના મહિલા સાંસદોએ મંગળવારે લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને સમર્થન આપ્યું છે, રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન ખુરશી પર કાગળો ફેંકવા અને ગૃહના વેલમાં પ્રવેશવાની કથિત "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના" ની ટીકા કરી. ભાજપના સાંસદોએ સ્પીકરને પત્ર લખીને આરોપ લગાવ્યો કે વિપક્ષી મહિલા સાંસદોએ 4 ફેબ્રુઆરીએ "વડાપ્રધાનની બેઠકનો ઘેરાવ કર્યો" અને બાદમાં ગુસ્સે થઈને સ્પીકરના ચેમ્બરનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે સ્પીકરને આ કથિત ઘટનામાં સામેલ સાંસદો સામે "કડક કાર્યવાહી" કરવા વિનંતી કરી. કોંગ્રેસ મહિલા સાંસદો દ્વારા ઓમ બિરલાને લખેલા પત્રના જવાબમાં ભાજપ મહિલા સાંસદોના જવાબ તરીકે આ બાબતને જોવામાં આવી રહી છે.

LIVE FEED

12:15 PM, 10 Feb 2026 (IST)

"રાહુલ ગાંધીની જીદથી ગૃહના આ બજેટ સત્ર સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયું: ચિરાગ પાસવાન

દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી ચિરાગ પાસવાને લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ વિપક્ષી દળો દ્વારા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવાના અહેવાલોને સંબોધતા કહ્યું કે, "રાહુલ ગાંધીની જીદથી ગૃહના આ બજેટ સત્ર સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયું છે. તમે તમારા કારણે તમારા પોતાના સાથીદારોને પણ બોલવા દીધા નહીં. વિપક્ષ માટે આ એક મોટું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં તેઓ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, વિપક્ષે એક એવા વિપક્ષી નેતાની પસંદગી કરી છે જે પોતાની જીદને કારણે બીજા કોઈને બોલવાની તક આપી રહ્યા નથી. વિપક્ષ લોકશાહીની ગરિમાને સતત નબળી પાડી રહ્યું છે. જે રીતે લોકસભા અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની વાત કરવામાં આવી રહી છે, તે ફરી ચિંતાનો વિષય છે કે આ એ જ લોકસભા અધ્યક્ષ છે જે ગયા વખતે ત્યાં હતા અને આ વખતે તેમને ફરીથી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. વિપક્ષને હંમેશા બોલવાની તક આપવામાં આવી છે, પરંતુ પરંપરા વિરુદ્ધ, તેઓ એવા મુદ્દાઓ ઉઠાવશે જેના પર તેઓ પહેલાથી જ પોતાનું સમર્થન આપી ચૂક્યા છે. તેના આધારે, તમે એવા સ્પીકર વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવશો જે હંમેશા શાસક પક્ષ અને વિપક્ષને ગૃહની કાર્યવાહીમાં સાથે ભાગ લેવા માટે પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. આજે, જે રીતે વિરોધ પક્ષ છે, જે લોકો તેમની સામે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવાનું વિચારી રહ્યા છે તેઓ નિંદનીય છે."

12:11 PM, 10 Feb 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષના હોબાળાના પગલે લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

12:08 PM, 10 Feb 2026 (IST)

પુસ્તકમાં એવી કઈ ચાર પંક્તિઓ છે ,કે સરકાર તેનું નામ પણ સાંભળવા માંગતી નથી: સપા નેતા રાજીવ રાય

દિલ્હી: સપા નેતા રાજીવ રાયે કહ્યું, "પ્રશ્ન એ નથી કે પુસ્તક કોણે પ્રકાશિત કર્યું અને કોણે વેચ્યું,પ્રશ્ન એ છે કે, પુસ્તકમાં એવી કઈ ચાર પંક્તિઓ છે ,કે સરકાર તેનું નામ પણ સાંભળવા માંગતી નથી અને તે મુદ્દા પર ચર્ચા પણ કરવા માંગતી નથી?"

12:01 PM, 10 Feb 2026 (IST)

બેકાબૂ નેતાઓ દેશ માટે ખતરનાક છે: ચંદ્રશેખર

દિલ્હી: આઝાદ સમાજ પાર્ટી - કાંશીરામના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ચંદ્રશેખર આઝાદે કહ્યું, "ઘણા નેતાઓ એવા છે જે બંધારણીય પદો પર બેઠા છે અને બંધારણને કચડી નાખવાનું કામ કરી રહ્યા છે. જે રીતે આસામના મુખ્યમંત્રી દ્વારા મુસ્લિમો વિરુદ્ધ હિંસક વીડિયો વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ તેમણે 5 રૂપિયાને બદલે 4 રૂપિયા આપો અને લોકોને હેરાન કરો તેવું નિવેદન આપ્યું હતું. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આવા બેકાબૂ નેતાઓ દેશ માટે ખતરનાક છે."

11:58 AM, 10 Feb 2026 (IST)

લોકસભા સ્પીકર વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની વાત બકવાસ છે: ભાજપના સાંસદ મનન કુમાર મિશ્રા

દિલ્હી: ભાજપના સાંસદ મનન કુમાર મિશ્રાએ કહ્યું, "લોકસભા સ્પીકર વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની વાત બકવાસ છે. તમે ગૃહનો બહિષ્કાર કરશો અને ગૃહમાં કોઈપણ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માંગતા નથી. તમે ચર્ચાથી ભાગી જાઓ છો અને સામાન્ય લોકોના પૈસા બગાડવામાં વ્યસ્ત છો..."

11:53 AM, 10 Feb 2026 (IST)

રાહુલ ગાંધીએ સમગ્ર ન્યાયતંત્રનું અપમાન કર્યું છે. તેઓ હંમેશની જેમ માફી માંગશે: કંગના રાનૌત

દિલ્હી: ભાજપ સાંસદ કંગના રનૌતે કહ્યું, "વિરોધ હદ ઓળંગી રહ્યો છે. આખો દેશ શર્મસાર છે . રાહુલ ગાંધીએ ગઈકાલે એક અનધિકૃત પુસ્તક રજૂ કર્યું. તેમણે સમગ્ર ન્યાયતંત્રનું અપમાન કર્યું છે. તેઓ હંમેશની જેમ માફી માંગશે. પેંગ્વિન પબ્લિકેશન્સે આજે કહ્યું છે કે આ પુસ્તક અનધિકૃત છે..."

11:47 AM, 10 Feb 2026 (IST)

લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવશે

કોંગ્રેસ લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરશે. કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ટૂંક સમયમાં લોકસભા મહાસચિવને નોટિસ મોકલવામાં આવશે.

11:45 AM, 10 Feb 2026 (IST)

મને લાગે છે કે નરવણેએ તેમના પુસ્તકમાં કેટલીક એવી વાતો કહી છે જે ભારત સરકાર અને ભારતના વડા પ્રધાન માટે અસુવિધાજનક છે: રાહુલ ગાંધી

દિલ્હી પોલીસે ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ એમએમ નરવણે (નિવૃત્ત) દ્વારા અપ્રકાશિત પુસ્તકના કથિત સર્ક્યુલેશનની તપાસ માટે એફઆઈઆર દાખલ કરવા અંગે, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "મનોજ મુકુંદ નરવણેએ ટ્વીટ કર્યું છે, જેમાં લખ્યું છે કે,'બસ મારા પુસ્તકની લિંકને અનુસરો.' હું જે કહેવા જઈ રહ્યો છે તે એ છે કે કાં તો મનોજ મુકુંદ નરવણે જૂઠું બોલી રહ્યા છે અથવા પેંગ્વિન જૂઠું બોલી રહ્યા છે. મને નથી લાગતું કે ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જૂઠું બોલશે... પેંગ્વિન કહે છે કે પુસ્તક પ્રકાશિત થયું નથી. પરંતુ તે એમેઝોન પર ઉપલબ્ધ છે. જનરલ નરવણેએ ટ્વીટ કર્યું, 'કૃપા કરીને મારું પુસ્તક 2023માં ખરીદો.' મને પેંગ્વિન કરતાં નરવણે પર વધુ વિશ્વાસ છે. શું તમે નરવણે કરતાં પેંગ્વિન પર વધુ વિશ્વાસ કરો છો? મને લાગે છે કે નરવણેએ તેમના પુસ્તકમાં કેટલીક એવી વાતો કહી છે જે ભારત સરકાર અને ભારતના વડા પ્રધાન માટે અસુવિધાજનક છે. દેખીતી રીતે, તમારે નક્કી કરવું પડશે કે પેંગ્વિન સાચું બોલી રહ્યું છે કે ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ...'

11:38 AM, 10 Feb 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરાઈ

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામા આવી

Last Updated : February 10, 2026 at 12:20 PM IST

TAGGED:

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
LOK SABHA
RAJYA SABHA
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026 LIVE
PARLIAMENT SESSION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.