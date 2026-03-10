સંસદનું બજેટ સત્ર-2, આજે બીજા દિવસે પણ ગૃહમાં હોબાળાના અણસાર
Published : March 10, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 9:56 AM IST
નવી દિલ્હી: ગઈકાલ 9 માર્ચથી શરૂ થયેલાં સંસદના બજેટ સત્રના બીજો તબક્કાનો આજે 10 માર્ચે બીજો દિવસ છે. આ સત્ર 2 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી પક્ષોએ સોમવારે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી, જ્યારે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે સરકારના પ્રતિભાવનું વિગતવાર નિવેદન આપ્યું હતું ત્યારે વિપક્ષના સાંસદોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. વિપક્ષના સભ્યો લોકસભામાં સ્પીકર ઓમ બિરલાને હટાવવા માટેના વિપક્ષના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચાની માંગ કરી રહ્યો છે અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે હોબાળો મચાવી રહ્યો છએ. જેના કારણે ગૃહને વારંવાર સ્થગિત કરવામાં આવ્યું પહેલા બપોરે 12 વાગ્યા સુધી, પછી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી, અને પછી આખા દિવસ માટે ગૃહની કામગીરી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી.
ગિરિરાજ સિંહે રાહુલ ગાંધી પર સાધ્યું નિશાન, કહ્યું 'કોઈ વિઝન નથી, ફક્ત અર્બન નક્સલ જેવું વર્તન કરી રહ્યા છો'
દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી પર કહ્યું, "...મેં ક્યારેય આવો વિપક્ષી નેતા જોયો નથી. કોઈ વિઝન નથી, ફક્ત અર્બન નક્સલ જેવું વર્તન કરી રહ્યા છો. તમે વિપક્ષના નેતા છો અને તમે ગૃહને જણાવો છો કે આ વિષય પર ચર્ચા કરવાની જરૂર છે. પણ તમે કેમ ભાગી જાઓ છો... કોંગ્રેસનો આ વ્યક્તિ એ જ વ્યક્તિ છે જે મુઘલ સામ્રાજ્યના છેલ્લા સમ્રાટ બહાદુર શાહ ઝફર હતા. આ નકલી ગાંધી પરિવારનો છેલ્લો અને અબુધ રાજકુમાર છે."