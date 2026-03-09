ETV Bharat / bharat

આજથી બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો શરૂ, વિદેશમંત્રી પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર લોકસભામાં કરશે વાત

આજથી બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો શરૂ
આજથી બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો શરૂ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 6:51 AM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 7:43 AM IST

નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો આજે 9 માર્ચથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જે 2 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેએ તેમના લોકસભા સાંસદોને 9 માર્ચથી 11 માર્ચ સુધી ગૃહમાં હાજર રહેવા માટે વ્હીપ જાહેર કર્યો છે. કોંગ્રેસે તેમના સાંસદોને આ દિવસોમાં હાજર રહેવા જણાવાયું છે, કારણ કે લોકસભા અધ્યક્ષને હટાવવાના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. લોકસભામાં આજે વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર વાત કરશે. ત્યારે સત્રને લઈને ભાજપે પણ તેમના સાંસદોને હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. વિપક્ષે સ્પીકર ઓમ બિરલાને પદ પરથી હટાવવા માટે પ્રસ્તાવની નોટિસ રજૂ કરી છે. 118 વિપક્ષી સાંસદોએ પ્રસ્તાવ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. જોકે, 29 તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદોએ નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા નથી. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદોએ તેમના પક્ષના અધ્યક્ષના નિર્દેશ મુજબ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવને ટેકો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદો લોકસભા અધ્યક્ષ વિરુદ્ધ મતદાન કરશે.

LIVE FEED

7:27 AM, 9 Mar 2026 (IST)

લોકસભામાં આજે વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર બોલશે

વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર આજે લોકસભામાં પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ પર વાત કરશે.

6:51 AM, 9 Mar 2026 (IST)

કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપ નેતા શોભા કરંદલાજે દિલ્હી પહોંચ્યા.

સંસદના બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જે 2 એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે.આ બજેટ સત્રમાં ભાગ લેવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપ નેતા શોભા કરંદલાજે દિલ્હી પહોંચ્યા છે.

Last Updated : March 9, 2026 at 7:43 AM IST

