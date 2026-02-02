ETV Bharat / bharat

બજેટ સત્ર 2026: આજે સંસદમાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર થશે ચર્ચા, રાહુલ ગાંધી બોલે તેવી શક્યતા

આજે લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા
આજે લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા (ANI)
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા સતત નવમું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યાના એક દિવસ બાદ આજે સોમવારે બજેટ સત્રને લઈને ફરીથી સંસદની કાર્યવાહી શરૂ થશે. આજે નીચલા ગૃહમાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થશે. ભાજપ વતી કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ ચર્ચા શરૂ કરશે, અને પક્ષના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યા પ્રસ્તાવને સમર્થન આપશે. વિપક્ષ તરફથી, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે પ્રથમ વક્તા બને તેવી શક્યતા છે. ચર્ચા માટે કુલ 18 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 4 ફેબ્રુઆરીએ ચર્ચા પર સમાપન સંબોધન કરશે.

LIVE FEED

9:47 AM, 2 Feb 2026 (IST)

કેન્દ્રીય મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલ ભાજપ તરફથી ચર્ચા શરૂ કરશે, ચર્ચા માટે 18 કલાકનો સમય ફાળવાયો

રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર આજે લોકસભામાં ચર્ચા શરૂ થશે. ભાજપ વતી કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ ચર્ચા શરૂ કરશે. તેજસ્વી સૂર્યા આ પ્રસ્તાવને સમર્થન આપશે. ચર્ચા માટે કુલ 18 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ૪ ફેબ્રુઆરીએ જવાબ આપે તેવી અપેક્ષા છે.

Last Updated : February 2, 2026 at 10:21 AM IST

