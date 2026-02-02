બજેટ સત્ર 2026: આજે સંસદમાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર થશે ચર્ચા, રાહુલ ગાંધી બોલે તેવી શક્યતા
Published : February 2, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : February 2, 2026 at 10:21 AM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા સતત નવમું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યાના એક દિવસ બાદ આજે સોમવારે બજેટ સત્રને લઈને ફરીથી સંસદની કાર્યવાહી શરૂ થશે. આજે નીચલા ગૃહમાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થશે. ભાજપ વતી કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ ચર્ચા શરૂ કરશે, અને પક્ષના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યા પ્રસ્તાવને સમર્થન આપશે. વિપક્ષ તરફથી, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે પ્રથમ વક્તા બને તેવી શક્યતા છે. ચર્ચા માટે કુલ 18 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 4 ફેબ્રુઆરીએ ચર્ચા પર સમાપન સંબોધન કરશે.
