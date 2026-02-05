ETV Bharat / bharat

સંસદનું બજેટ સત્ર: વિપક્ષના હોબાળાના પગલે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

સંસદનું બજેટ સત્ર 2026
સંસદનું બજેટ સત્ર 2026 (Sansad TV)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 10:52 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 11:06 AM IST

નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રનો આજે 7મો દિવસ છે. ગઈકાલે બુધવારે રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવનો જવાબ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આપે તેવી અપેક્ષા હતી,પરંતુ વિપક્ષી સભ્યો દ્વારા વારંવાર હોબાળો અને સૂત્રોચ્ચારને પગલે સ્પીકરે લોકસભાની કાર્યવાહી મોકૂફ રાખી. ચર્ચા યથાવત રહે તે માટે વડાપ્રધાન મોદી આજે રાજ્યસભામાં આભાર પ્રસ્તાવનો જવાબ આપી શકે છે. ઉપલા ગૃહમાં, ભાજપના સાંસદ સદાનંદ માસ્ટરે આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. આ પ્રસ્તાવ 28 જાન્યુઆરીએ બજેટ સત્રની શરૂઆત પ્રસંગે બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના સંબોધનના જવાબમાં આવ્યો છે.કાર્યસૂચિ મુજબ, નીચલા ગૃહમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026 27 પર ચર્ચા શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. સાંસદ સુરેશ ગોપી પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય સંબંધિત 'ક્રૂડ ઓઇલની આયાત નીતિની સમીક્ષા' સમિતિના 23મા અહેવાલ (2023 24) માં સમાવિષ્ટ ભલામણોના અમલીકરણની સ્થિતિ અને સરકારે લીધેલા પગલાં અંગે નિવેદન આપશે. ઉપલા ગૃહની કાર્યવાહી ભૂતપૂર્વ સાંસદ થોમસ કુથિરાવટ્ટમને શ્રદ્ધાંજલિ સાથે શરૂ થશે.

11:04 AM, 5 Feb 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતાં 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરાઈ

વિપક્ષના સતત હોબાળાને પગલે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતાંની સાથે જ ભારે હંગામાના પગલે ગૃહની કામગીરી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરાઈ હતી.

11:00 AM, 5 Feb 2026 (IST)

તમે વડા પ્રધાનનો નહીં, દેશના વિકાસનો માર્ગ રોકી રહ્યા છો, સાંસદ દિનેશ શર્માએ કોંગ્રેસના હોબાળા પર વ્યક્ત કરી પ્રતિક્રિયા

દિલ્હી: ભાજપના સાંસદ દિનેશ શર્માએ કહ્યું, "કોંગ્રેસના નેતાઓ તેમના મહિલા સાંસદોને સંસદમાં આગળ કરી દે છે અને તેઓ દેશના વડા પ્રધાનના માર્ગનો રોકીને ઉભા રહી જાય છે . તમે દેશના વિકાસનો માર્ગ રોકી રહ્યા છો, વડા પ્રધાનનો નહીં. તમે જનતા પ્રત્યેની જવાબદારીથી બચી રહ્યા છો."

10:55 AM, 5 Feb 2026 (IST)

સંસદ ભવનમાં ઈન્ડિયા ગઠબંધનના ટોચના સાંસદોની બેઠક મળી, રાહુલ ગાંધી- ખડગે સહિતના નેતાઓએ કરી ચર્ચા

સંસદના બજેટ સત્રનો આજે 7માં દિવસ છે, ત્યારે બંને ગૃહમાં વિપક્ષના સાંસદોનો આકરો મિજાજ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે આજે સવારે સંસદ ભવનમાં વિપક્ષના નેતાઓની બેઠક મળી હતી જેમાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જૂન ખડગે સહિતના નેતાઓએ ચર્ચા કરી હતી.

10:52 AM, 5 Feb 2026 (IST)

પીએમ મોદી રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આજે આપી શકે છે જવાબ

પીએમ મોદી રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આજે જવાબ આપી શકે છે. ગઈ કાલે વિપક્ષના જોરદાર હોબાળાને પગલે તેમનું ભાષણ મોકૂફ રખાયું હતું.

