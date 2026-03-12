ETV Bharat / bharat

Budget Session 2026: અમે ગૃહમાં બધાને બરાબર બોલવાની તક આપી: લોકસભા અધ્યક્ષ

સંસદ બજેટ સત્ર 2026
સંસદ બજેટ સત્ર 2026
ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 11:43 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 12:27 PM IST

નવી દિલ્હી: સંસદે બુધવારે લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને ધ્વનિમત દ્વારા હટાવવાની માંગણી કરતી દરખાસ્તને ફગાવી દીધી. લોકસભા સત્ર આજે પ્રશ્નકાળથી શરૂ થશે, જેમાં સભ્યો સરકારી નીતિ, વહીવટી નિર્ણયો અને વિવિધ મંત્રાલયોના કામકાજ વિશે પ્રશ્નો પૂછશે. ત્યારબાદ સત્ર અન્ય સુનિશ્ચિત કામકાજ સાથે આગળ વધશે. પ્રશ્નકાળ પછી, ઘણા મંત્રીઓ સત્તાવાર કાગળો રજૂ કરશે. કેન્દ્રીય મંત્રીઓ શ્રીપાદ યેસો નાઈક, અજય તમટા, તોખન સાહુ અને રાજ ભૂષણ ચૌધરી પાવર, માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ, ગૃહ અને શહેરી બાબતો અને જળ શક્તિ જેવા મંત્રાલયોના અહેવાલો અને પ્રવૃત્તિ દસ્તાવેજો રજૂ કરશે. સભ્યો નિયમ 377 હેઠળ જાહેર મહત્વના મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવી શકે છે, જે સાંસદોને સંપૂર્ણ ચર્ચા વિના ચોક્કસ મુદ્દાઓ સરકારના ધ્યાન પર લાવવાની મંજૂરી આપે છે. કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે ગ્રાન્ટ્સ માટેની પૂરક માંગ (બીજી બેચ) ચર્ચા અને મતદાન માટે રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં વધારાના સરકારી ખર્ચ માટે સંસદીય મંજૂરી મેળવવામાં આવશે.

12:26 PM, 12 Mar 2026 (IST)

ગૃહને નિષ્પક્ષ રીતે ચલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો: ઓમ બિરલા

લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ સંસદમાં તેમની સામેના અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર બે દિવસની ચર્ચા પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. તેમણે કહ્યું, "લોકસભામાં મને હટાવવાના પ્રસ્તાવ પર 12 કલાક સુધી ચર્ચા થઈ, જે દરમિયાન વિપક્ષે નિષ્પક્ષતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. ગૃહ 1.4 અબજ ભારતીયોની ઇચ્છાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વિપક્ષે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે ગૃહમાં તેમનો અવાજ દબાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે માઇક્રોફોન બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. આ બધું પાયાવિહોણું છે. મેં ગૃહને નિષ્પક્ષ રીતે ચલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો."

12:03 PM, 12 Mar 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી ફરી શરૂ

લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યે ફરી શરૂ થઈ.

11:45 AM, 12 Mar 2026 (IST)

લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા આજે પાછા ખુરશી પર બેઠા

બુધવારે ધ્વનિ મત દ્વારા ઓમ બિરલાને હટાવવાની દરખાસ્ત નકારી કાઢવામાં આવ્યા બાદ, અધ્યક્ષ તરીકે આજે તેઓ પોતાના ખુરશી પર પાછા ફર્યા. તેમણે કહ્યું, "હું બે દિવસીય ચર્ચા પર મારા મંતવ્યો પણ રજૂ કરીશ." લોકસભા આજે બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

11:41 AM, 12 Mar 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

11:41 AM, 12 Mar 2026 (IST)

LPG સિલિન્ડરની અછત અંગે સંસદમાં વિપક્ષી સાંસદોનો વિરોધ

લોકસભાના વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધી LPG સિલિન્ડરની દેશવ્યાપી અછતના અહેવાલો સામે સંસદમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે જોડાયા.

11:41 AM, 12 Mar 2026 (IST)

ફારુક અબ્દુલ્લા પરના હુમલા અંગે રામ ગોપાલ યાદવે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું

JKNCના વડા ફારુક અબ્દુલ્લાની હત્યાના પ્રયાસ અંગે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે કહ્યું, "આ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે. ફારુક અબ્દુલ્લા એક આદરણીય માણસ છે. તેમણે ક્યારેય કોઈને નારાજ કરે તેવું નિવેદન આપ્યું નથી. તેમ છતાં, તેમના પર ગોળીબાર એ સાબિત કરે છે કે સરકાર દરરોજ જે કહે છે - કે કટ્ટરપંથીઓને કાબુમાં લેવામાં આવ્યા છે - તે સાચું નથી. કાશ્મીરમાં પરિસ્થિતિ સારી નથી. ત્યાં મુખ્યમંત્રી પાસે કોઈ સત્તા નથી; જે પણ સત્તા છે તે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર પાસે છે."

BUDGET SESSION 2026 UPDATES

