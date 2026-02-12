ETV Bharat / bharat

બજેટ સત્ર 2026: વિપક્ષના સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરાઈ

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 10:40 AM IST

|

Updated : February 12, 2026 at 11:42 AM IST

Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રનું પહેલું ચરણ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. બજેટ સત્ર બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. પહેલું ચરણ 13 ફેબ્રુઆરીએ પૂર્ણ થશે અને બીજું ચરણ 9 માર્ચે શરૂ થશે અને 2 એપ્રિલે પૂર્ણ થશે. ચાલુ બજેટ સત્ર દરમિયાન, આજે, ગુરુવારે, વિવિધ મંત્રાલયો દ્વારા લોકસભામાં અનેક પેપર્સ રજૂ કરવામાં આવશે. લોકસભાની કાર્યસૂચિ અનુસાર, ભાજપના સાંસદ મનોજ તિવારી અને ચંદ્ર પ્રકાશ જોશી બેંક ખાતાઓમાં લઘુત્તમ બેલેન્સ ન રાખવા બદલ દંડ વસૂલવા અંગે પરમેશ્વરન કૃષ્ણ ઐયરની રજૂઆત પર પિટિશન સમિતિનો ચોથો અહેવાલ રજૂ કરશે. ભાજપના સાંસદ ભર્તૃહરિ મહતાબ અને એલજેપી (આરવી) સાંસદ અરુણ ભારતી "વૈશ્વિક આર્થિક અને ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિના પ્રકાશમાં ભારતીય આર્થિક વિકાસ માટેનો માર્ગદર્શક નકશો" વિષય પર નાણા પરની સ્થાયી સમિતિના 26મા અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ અવલોકનો અને ભલામણો પર સરકારે લીધેલા પગલાં પર 29મો અહેવાલ રજૂ કરશે. ભાજપના સાંસદો ડી. પુરંદેશ્વરી અને ભર્તૃહરિ મહતાબ વિકાસિત ભારત શિક્ષા અધિષ્ઠાન બિલ, 2025 પર સંયુક્ત સમિતિના અહેવાલની રજૂઆત માટે સમય વધારવાની માંગણી કરતો પ્રસ્તાવ રજૂ કરશે. બુધવારે સંસદના બંને ગૃહોમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026-26 પર ચર્ચા ચાલુ રહી.

LIVE FEED

11:40 AM, 12 Feb 2026 (IST)

લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત

લોકસભામાં ગૃહની કામગીરી શરૂ થતા જ વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.

10:41 AM, 12 Feb 2026 (IST)

લોકોને બંધુઆ મજૂર બનાવવા માટે બિલ લાવવામાં આવી રહ્યા છે: રામ ગોપાલ યાદવ

કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ નીતિઓના વિરોધમાં અનેક ટ્રેડ યુનિયનો દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી દેશવ્યાપી હડતાળ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે કહ્યું, "આ બધા બિલો લોકોને બંધુઆ મજૂર બનાવવા માટે લાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ લોકો વિરુદ્ધ છે, તેમના હિતોની વિરુદ્ધ છે. આ સરકાર રોજ સામાન્ય લોકોના અવાજને દબાવવા માટે કામ કરી રહી છે."

10:40 AM, 12 Feb 2026 (IST)

કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી પર પ્રહારો કર્યા

રાહુલ ગાંધીના ભાષણ પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું, "રાહુલ ગાંધીએ ગઈકાલે ભારત-અમેરિકન સોદા અંગે બધું સ્પષ્ટ કર્યું. એક ભારતીય આવા સોદા પર કેવી રીતે હસ્તાક્ષર કરી શકે? આ અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવાની જરૂર છે." રાહુલ ગાંધીના આરોપો પર કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીના પ્રતિભાવ અંગે તેમણે કહ્યું, "તમે અત્યાર સુધી ચૂપ કેમ હતા? તમે કેમ ઉલ્લેખ ન કર્યો કે તમે તેમને પહેલા ત્રણ-ચાર વાર મળ્યા છો? શું તેમને મંત્રી રહેવાનો અધિકાર છે?"

10:38 AM, 12 Feb 2026 (IST)

રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવ અંગેના નિવેદન પર ઇમરાન મસૂદે આ વાત કહી

કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુના નિવેદન કે સરકાર રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવ લાવશે, તેના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસના સાંસદ ઇમરાન મસૂદે કહ્યું, "જો તમે રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવ લાવી રહ્યા છો, તો આખી વાત સાંભળવાની હિંમત રાખો. જ્યારે તમે તેમને પ્રમાણીકરણ કરવાનું કહ્યું, ત્યારે રાહુલજીએ તે જ ક્ષણે કહ્યું કે તેઓ તેને તાત્કાલિક પ્રમાણીકરણ કરશે, પરંતુ તમે ભાગી ગયા. તો હવે તૈયાર રહો. તમારી પાસે સાંભળવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ. રાહુલજીએ ઉઠાવેલા પ્રશ્નોના જવાબો તમારી પાસે નથી."

Last Updated : February 12, 2026 at 11:42 AM IST

TAGGED:

PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
PARLIAMENT BUDGET UPDATES
LOKSABHA RAJYASABHA
બજેટ સત્ર 2026
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.