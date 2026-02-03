બજેટ સત્ર 2026: વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી ફરીથી સ્થગિત કરાઈ
Published : February 3, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : February 3, 2026 at 12:38 PM IST
નવી દિલ્હી: મંગળવારે સંસદના બજેટ સત્રનો ચોથો દિવસ છે. બંને ગૃહોમાં હાલમાં રાષ્ટ્રપતિના ભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા ચાલી રહી છે, જેમાં લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસના સાંસદો તારિક અનવર, અમરિંદર રાજા વારિંગ, એન્ટો એન્ટોની અને જ્યોતિ મણિ ભાગ લઈ રહ્યા છે. સોમવારે લોકસભામાં રાહુલ ગાંધીએ ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ એમ.એમ. નરવણેના અપ્રકાશિત સંસ્મરણોમાંથી અંશો વાંચ્યા ત્યારે ભારે હોબાળો મચી ગયો, જેના પર શાસક પક્ષે વાંધો ઉઠાવ્યો. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે સ્ત્રોતની પ્રામાણિકતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. ગૃહને ચર્ચા માટે 18 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ 11 ફેબ્રુઆરીએ બજેટનો જવાબ આપશે. બજેટ સત્ર 2 એપ્રિલે સમાપ્ત થશે. બંને ગૃહો 13 ફેબ્રુઆરીએ વિરામ માટે મુલતવી રાખશે અને 9 માર્ચે ફરી શરૂ થશે જેથી સ્થાયી સમિતિઓ વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગો પાસેથી ગ્રાન્ટની માંગણીઓની તપાસ કરી શકે.
LIVE FEED
લોકસભા મુલતવી રાખવામાં આવી
વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે, લોકસભા બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, ગૃહ ફરી શરૂ થયાના થોડા સમય પછી, તેને બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરાઈ
વિપક્ષી સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી. અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ વિપક્ષી સાંસદોને ગૃહમાં શાંતિ જાળવવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે, પ્રશ્નકાળ દરમિયાન આયોજિત ખલેલ અયોગ્ય હતી. બધા સભ્યોને બોલવાની તક આપવામાં આવશે, પરંતુ વિપક્ષી સાંસદોએ હજુ પણ શાંત થવાનો ઇનકાર કર્યો.
બંને ગૃહોમાં કાર્યવાહી શરૂ
લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થઈ.
કોંગ્રેસ સાંસદે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર ચર્ચા કરવા માટે નોટિસ આપી
કોંગ્રેસ સાંસદ કેસી વેણુગોપાલે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર ચર્ચા કરવા માટે લોકસભામાં મુલતવી પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "આ અહેવાલિત કરારોના મહત્વપૂર્ણ આર્થિક, કૃષિ અને વ્યૂહાત્મક પરિણામો હોવા છતાં, સરકારે ન તો સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું છે કે ન તો સંસદને વિશ્વાસમાં લીધી છે. દેશને પ્રસ્તાવિત વેપાર કરારની ચોક્કસ શરતો અને નિયમો જાણવાનો અધિકાર છે, અને સરકાર સંસદ અને રાષ્ટ્ર સમક્ષ બધી વિગતો રજૂ કરે તે હિતાવહ છે. આ બાબતની ગંભીરતા અને જાહેર મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને, આ મુદ્દા પર તાત્કાલિક મુલતવી પ્રસ્તાવ દ્વારા ચર્ચા થવી જોઈએ."