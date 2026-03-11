ETV Bharat / bharat

સંસદનું બજેટ સત્ર 2026 LIVE: અમિત શાહ લોકસભામાં સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરૂદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર બોલે તેવી શક્યતા

સંસદનું બજેટ સત્ર 2026
સંસદનું બજેટ સત્ર 2026 (ANI File Photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 10:59 AM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 11:37 AM IST

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં સ્પીકર ઓમ બિરલાને હટાવવાની માંગ ધરાવતા પ્રસ્તાવ પર બુધવારે ચર્ચા ચાલુ રહેશે. આ ચર્ચા દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના સદનને સંબોધિત કરવાની આશા છે. આ પ્રસ્તાવ કોંગ્રેસના સાંસદ મોહમ્મદ જાવેદે રજૂ કર્યું હતું અને તેને 100થી વધુ વિપક્ષી સાંસદોનું સમર્થન મળ્યું છે. આ સાંસદોએ સ્પીકર પર કાર્યવાહી દરમિયાન 'પક્ષપાતપૂર્ણ વ્યવહાર'નો આરોપ લગાવ્યો છે. પ્રસ્તાવમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે સ્પિકર સદનના તમામ વર્ગનો વિશ્વાસ જીતવા માટે જરૂરી નિષ્પક્ષતા બનાવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.

લોકસભાની 11 માર્ચ માટે કામકાજની બદલાયેલી યાદી અનુસાર, સદન 10 માર્ચે સ્પીકરને હટાવવાની માંગ ધરાવતા પ્રસ્તાવ પર વધુ ચર્ચા કરશે. સાથે જ સવાલ કમિટી રિપોર્ટ અને મંત્રીઓના નિવેદન સહિત બીજા કામકાજ પર પણ ચર્ચા થશે.

સદનમાં ચર્ચા વિપક્ષ અને સત્તાપક્ષ NDA વચ્ચે આક્રમક ચર્ચા સાથે શરૂ થઇ હતી. વિપક્ષી નેતાઓએ સ્પીકર પર સરકારનો પક્ષ લેવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો જ્યારે ભાજપના સભ્યોને આ આરોપોને ફગાવી દીધા હતા અને સદનમાં તેમના વ્યવહારનો બચાવ કર્યો હતો.

લોકસભામાં કેટલીક કાયદાકીય અને પ્રોસિજરલ કામકાજ પણ કરશે. કાર્યવાહી પ્રશ્નકાળથી શરૂ થશે જે બાદ મંત્રી ટેબલ પર પેપર મુકશે. સભ્ય કોલસા, માઇન્સ અને સ્ટીલ, સોશિયલ જસ્ટિસ એન્ડ એમ્પાવરમેન્ટ અને ઇન્ડસ્ટ્રી પર પાર્લિયામેન્ટ્રી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનો રિપોર્ટ રજૂ કરશે. ચર્ચા ચાલુ રાખતા પહેલા નિયમ 377 હેઠળ ઘટના પર વિચાર કરશે અને બાદમાં 2025-26 માટે સપ્લીમેન્ટ્રી ડિમાન્ડ્સ ફોર ગ્રાન્ટ્સ પર ચર્ચા અને વોટિંગ કરશે.

રાજ્યસભામાં રાજકીય ઘટનાક્રમને જોવા મળશે કારણ કે આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે સેન્ટ્રલ તપાસ એજન્સીઓના કથિત ખોટા ઉપયોગ અને ભ્રષ્ટાચારની ઘટનામાં મોડુ થવા પર ચર્ચા માટે એડજર્નમેન્ટ મોશન નોટિસ આપી છે.

LIVE FEED

11:36 AM, 11 Mar 2026 (IST)

LPG સિલિન્ડરની કમીને લઇને વિપક્ષી સાંસદોનું પ્રદર્શન

ભારત ભરમાં કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કમીને લઇને વિપક્ષી સાંસદોએ બુધવારે સંસદ પરિસરમાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી પણ પાર્ટીના નેતાઓ સાથે પ્રદર્શનમાં સામેલ થયા હતા.

11:08 AM, 11 Mar 2026 (IST)

PM મોદી પાસે સ્થિતિ સામે લડવાની કોઇ યોજના નથી: કોંગ્રેસ સાંસદ

કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની અછતના સમાચાર પર કોંગ્રેસ સાંસદ જ્યોતિમણીએ કહ્યું, "લોકો હવે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે તેમને પહેલાથી બુક ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની સપ્લાય મળી નથી. તમિલનાડુમાં લગભગ તમામ હોટલ અને નાની દુકાન અને ચાની દુકાન પણ બંધ થઇ રહી છે. વડાપ્રધાન આજે તમિલનાડુ આવી રહ્યા છે, કેન્દ્ર સરકાર માટે ચૂંટણી પ્રાથમિકતા છે..જ્યારે અમને ખબર હતી કે પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યુ છે ત્યારે પણ કોઇ પ્લાનિંગ નહતું....અમે કેટલાક દિવસ સુધી ખામેનેઇના મોત પર સાંત્વના આપી નથી. હવે ઇરાન માત્ર ચીની જહાજોને જ આવવા દઇ રહ્યું છે...પીએમ મોદી પાસે આ સ્થિતિ સામે લડવાની કોઇ યોજના જ નથી."

10:58 AM, 11 Mar 2026 (IST)

કોંગ્રેસના સાંસદે LPG સિલિન્ડરની અછત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી

કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ LPG ગેસની અછત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોંગ્રેસના સાંસદે કહ્યું કે, નવરાત્રિ પહેલા અને રમઝાન મહિના દરમિયાન લોકોને રસોઇ ગેસ માટે લાંબી લાઇનમાં ઉભા રહેવાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કેન્દ્ર પર નિશાન સાધતા પ્રમોદ તિવારીએ જણાવ્યું કે, જમીન પર પરિસ્થિતિ હોવા છતાં સરકાર કોઇપણ કટોકટીનો ઇનકાર કરી રહી છે. મોદી સરકાર બીજી દુનિયામાં જીવી રહી હોય તેવું લાગે છે.

