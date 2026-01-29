ETV Bharat / bharat

બજેટ સત્ર 2026: નિર્મલા સીતારમણ આજે ગૃહમાં આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 રજૂ કરશે

નિર્મલા સીતારમણ આજે આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 રજૂ કરશે
નિર્મલા સીતારમણ આજે આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 રજૂ કરશે (Sansad tv)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 8:55 AM IST

Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સંસદનું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થયું છે, જે 2 એપ્રિલ 2026 સુધી ચાલશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના સંબોધન બાદ ગઈકાલે બુધવારથી સત્ર શરૂ થયું. બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે. ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર હશે કે રવિવારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ તેમનું નવમું બજેટ રજૂ કરશે.બજેટ પહેલાં આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 પણ રજૂ કરવામાં આવશે. આ વર્ષે આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 આજે ગુરુવાર, 29 જાન્યુઆરી, સવારે 11:00 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવશે. આર્થિક સર્વેક્ષણ સામાન્ય રીતે બજેટના એક દિવસ પહેલા રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે તે 29 જાન્યુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભારતના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર (CEA) તેને સંસદના બંને ગૃહોમાં રજૂ કરશે.

TAGGED:

BUDGET 2026
ECONOMIC SURVEY 2026
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
FM NIRMALA SITHARAMAN
BUDGET 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.