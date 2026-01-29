બજેટ સત્ર 2026: નિર્મલા સીતારમણ આજે ગૃહમાં આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 રજૂ કરશે
નવી દિલ્હી: સંસદનું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થયું છે, જે 2 એપ્રિલ 2026 સુધી ચાલશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના સંબોધન બાદ ગઈકાલે બુધવારથી સત્ર શરૂ થયું. બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે. ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર હશે કે રવિવારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ તેમનું નવમું બજેટ રજૂ કરશે.બજેટ પહેલાં આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 પણ રજૂ કરવામાં આવશે. આ વર્ષે આર્થિક સર્વેક્ષણ 2026 આજે ગુરુવાર, 29 જાન્યુઆરી, સવારે 11:00 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવશે. આર્થિક સર્વેક્ષણ સામાન્ય રીતે બજેટના એક દિવસ પહેલા રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે તે 29 જાન્યુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભારતના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર (CEA) તેને સંસદના બંને ગૃહોમાં રજૂ કરશે.