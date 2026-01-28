બજેટ સત્ર 2026: રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણથી સંસદના બજેટ સત્રની શરૂઆત
Published : January 28, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 11:38 AM IST
નવી દિલ્હી: સંસદનું બજેટ સત્ર આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. સત્રની શરૂઆત લોકસભામાં બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં રાષ્ટ્રપતિના સંબોધન સાથે થશે. ભારતનો આર્થિક સર્વે 29 જાન્યુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ 2026 27 રજૂ કરવામાં આવશે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા તૈયાર કરાયેલ આર્થિક સર્વે, અર્થતંત્રની સ્થિતિ અને 2025 26 (એપ્રિલ માર્ચ) તેમજ આગામી નાણાકીય વર્ષ માટેના વિવિધ પરિમાણો વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે. આ સત્ર 65 દિવસમાં 30 સેશન થશે અને 2 એપ્રિલે સમાપ્ત થશે. બંને ગૃહો 13 ફેબ્રુઆરીએ વિરામ માટે મુલતવી રખાશે અને 9 માર્ચે ફરી શરૂ થશે જેથી સ્થાયી સમિતિઓ વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગો તરફથી અનુદાનની માંગણીઓની તપાસ કરી શકે.
આ વર્ષ વિકસિત ભારત તરફની આપણી સફરમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ છે: રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું, "વર્ષ 2026 સાથે, આપણો દેશ આ સદીના બીજા તબક્કામાં પ્રવેશી ગયો છે. ભારત માટે, આ સદીના પ્રથમ 25 વર્ષનો અંત ઘણી સફળતાઓ, ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિઓ અને અસાધારણ અનુભવોથી ભરેલો રહ્યો છે. છેલ્લા 10-11 વર્ષોમાં, ભારતે દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાનો પાયો મજબૂત કર્યો છે. આ વર્ષ વિકસિત ભારત તરફની આપણી સફરમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ છે."
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું, "મને સંસદના આ સત્રને સંબોધિત કરવાનો આનંદ થઈ રહ્યો છે. ભારતની ઝડપી પ્રગતિ અને વારસાની ઉજવણી કરતું પાછલું વર્ષ યાદગાર રહ્યું છે... દેશભરમાં વંદે માતરમના 150 વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ મહાન પ્રેરણા માટે નાગરિકો બંકિમચંદ્ર ચેટરજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. સંસદમાં આ અંગે ખાસ ચર્ચા કરવા બદલ હું બધા સાંસદોને અભિનંદન આપું છું."