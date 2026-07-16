ઓડિશાનું પુરી બન્યું જગન્નાથમય, લાખો શ્રદ્ધાળુઓ જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં ઉમટ્યા
જગન્નાથજીની રથયાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
પુરી, ઓડીશા: ન માત્ર પુરી આજે0 ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં લીન થયું છે. વહેલી સવારથી જ શ્રીમંદિરમાં મંગળા આરતી, સૂર્ય પૂજા અને દ્વારપાલ પૂજા જેવી વિશેષ ધાર્મિક વિધિઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાને ગર્ભગૃહમાંથી ભવ્ય 'પહિંદ' વિધિ દ્વારા રથો સુધી લાવવામાં આવ્યા હતા અને રથમાં બિરાજમાન કરાયા હતાં. ભગવાનના રથ ખેંચવા માટે હજારોની સંખ્યામાં ભાવિકો અને સ્વયં સેવકો સહિત એક વિશાળ માનવ મહેરામણ આજે પુરીમાં ઉમટી પડ્યું છે.