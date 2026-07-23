મોનસૂન સેશનનો ચોથો દિવસ: સંસદમાં આજે પણ હંગામાના અણસાર, વિપક્ષની ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ
સંસદના મોનસૂન સત્રના ચોથા દિવસે પણ સદનમાં હંગામાના અણસાર છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ગતિરોધ ચાલુ છે, જેના કારણે ગૃહ સારી રીતે ચાલી શકતું નથી. વિપક્ષ તેમની માંગણીઓ પર અડગ છે; તેઓ NEET પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓ અંગે શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા, વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ કાર્યવાહી પર ચર્ચા અને રામ મંદિરના દાનની કથિત ચોરી અંગે ગૃહમાં ચર્ચાની માંગ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ શિક્ષણ મંત્રી રાજીનામું આપ્યા પછી જ આગળના પગલાં અંગે ચર્ચા કરશે.
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કોંગ્રેસ સાંસદ વેણુગોપાલે NEET UG પેપર લીક મામલે નોટિસ આપી
કોંગ્રેસ સાંસદ કેસી વેણુગોપાલે NEET UG પેપર લીક કેસ અને 20 જુલાઇએ જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ લાઠીચાર્જને લઇને લોકસભામાં સ્થગન પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી છે.