સંસદનું ચોમાસું સત્ર 2026, આજે લોકસભામાં જીતેન્દ્ર સિંહ રજૂ કરશે પેપર લીક અટકાવવા સંબંધિત બિલ
Monsoon session 2026: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનના અંતના બે દિવસ પછી, આજે સંસદમાં પેપર લીક અટકાવવા સંબંધિત એક બિલ રજૂ કરવામાં આવશે. આ બિલને 'જાહેર પરીક્ષાઓ (અન્યાયી માધ્યમો નિવારણ) સુધારા બિલ, 2026' કહેવામાં આવે છે. કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ લોકસભામાં આ બિલ રજૂ કરશે.
આ બિલ 2024ના કાયદામાં સુધારો કરશે. તેમાં દોષિતોને કડક સજા અને ભારે દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ખાસ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ સ્થાપિત કરી શકશે, જે દૈનિક સુનાવણી કરશે. કિરેન રિજિજુએ સાંસદોને સંસદમાં 'પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ એમેન્ડમેન્ટ બિલ'ની ચર્ચામાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી છે.
પીએમ મોદીએ 23 જુલાઈની રાત્રે જાહેર કરેલા અઢી મિનિટના વીડિયો સંદેશમાં આ બિલની જાહેરાત કરી હતી. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે પેપર લીક કોઈ નાની સમસ્યા નથી અને લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ માટે પીડાદાયક છે. તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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'પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ એમેન્ડમેન્ટ બિલ'ની ચર્ચામાં ભાગ લેવા કિરેન રિજિજૂએ સાંસદોને અપીલ કરી
કિરેન રિજિજુએ સાંસદોને સંસદમાં 'પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ એમેન્ડમેન્ટ બિલ'ની ચર્ચામાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી છે.
આજે લોકસભામાં જીતેન્દ્ર સિંહ રજૂ કરશે પેપર લીક અટકાવવા સંબંધિત બિલ
કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહ આજના સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન જાહેર પરીક્ષા (અન્યાયી ઉપાયો નિવારણ) અધિનિયમ, 2024 માં સુધારો કરવા માટે બિલ રજૂ કરવા માટે પરવાનગી માંગશે. જો બિલ રજૂ કરવામાં આવશે, તો તેઓ ઉપરોક્ત કાયદામાં સુધારો કરવા માટે બિલને ધ્યાનમાં લેવા અને પસાર કરવા માટે પ્રસ્તાવ મૂકશે.