અજિત પવારનો પાર્થિવદેહ પંચમહાભૂતમાં વિલીન, બંને પુત્ર જય અને પાર્થે આપી મુખાગ્ની, લોકોની આંખો થઈ ભીની
Published : January 29, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : January 29, 2026 at 12:54 PM IST
બારામતી, મહારાષ્ટ્ર: નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના આજે સવારે 11 વાગ્યે બારામતી સ્થિત વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન ખાતે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. આ પહેલા, તેમના પાર્થિવ શરીરને વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન અને તેમના વતન કોટેવાડી ખાતે અંતિમ દર્શનાર્થે રાખવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્ર સરકારનું સમગ્ર મંત્રીમંડળ પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ બારામતીમાં રહેશે. પવારનો આખો પરિવાર પણ બારામતી આવી પહોંચ્યો છે. ગઈકાલે બુધવારે રાત્રે પવારના પાર્થિવ દેહને વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન ખાતે અંતિમ સંસ્કાર માટે રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવી હોલકર સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં પરત લઈ જવામાં આવ્યો. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગઈકાલે 28 જાન્યુઆરી બુધવારે સવારે 8:46 વાગ્યે અજિત પવારનું અવસાન થયું. તેઓ 66 વર્ષના હતા. બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ કરતી વખતે તેમનું ચાર્ટર્ડ વિમાન ક્રેશ થયું. આ દુર્ઘટનામાં પવારના સુરક્ષા ગાર્ડ, બે પાઇલટ અને એક મહિલા ક્રૂ સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.
અજિત પવારની અંતિમ વિદાય, બંને પુત્રોએ પિતા અજિત પવારને આપી આપી મુખાગ્ની
બારામતી: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર તેમના પુત્રો પાર્થ પવાર અને જય પવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદેએ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવારને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
બારામતી: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદેએ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવારને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
અમિત શાહે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
બારામતી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી.
અજિત પવારના પત્ની અને રાજ્યસભાના સાંસદ સુનેત્રા પવારે પતિને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
અજિત પવારના પત્ની અને રાજ્યસભાના સાંસદ સુનેત્રા પવારે પતિને ભારે હૈયે અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર, પતિ, પુત્રો સહિત સમર્થકોની આંખો થઈ ભીની
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન અજિત પવારના પત્ની અને રાજ્યસભાના સાંસદ સુનેત્રા પવાર તેમજ સમર્થકોની આંખો ભીની થઈ હતી.
અજિત પવારના પુત્ર પાર્થ અને જય એ પિતાના અંતિમ સંસ્કારની વિધિ કરી
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના પુત્રો પાર્થ અને જયએ બારામતીમાં તેમના પિતાના અંતિમ સંસ્કારની અંતિમ વિધિ કરી,
ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં પહોંચ્યા
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે સાથે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાન પહોંચ્યા.
અજિત પવારના રાજકિય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર, પાર્થિવ દેહ પર ઓઢાડેલો રાષ્ટ્ર ધ્વજ પુત્ર જય પવારને સોંપાયો
અજિત પવારના રાજકિય સન્માન સાથે આજે અંતિમ સંસ્કાર થઈ રહ્યાં છે, ત્યારે તેમના પાર્થિવ દેહ પર ઓઢાડેલો રાષ્ટ્ર ધ્વજ તેમના પુત્ર જય પવારને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બારામતી પહોંચ્યા, અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન રહેશે હાજર
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના નિધનને પગલે રાજ્યભરમાં ઘેરા શોકની લાગણી છે, ત્યારે આજે તેમના અંતિમ સંસ્કાર થઈ રહ્યાં છે, જેમાં મોટી સંખ્યા રાજનેતાઓ અને તેમના સમર્થકો ઉમટી પડ્યા છે. ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહમાં બારામતી આવી પહોંચ્યા હતાં.
અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલા થયા આંધ્રપ્રદેશનના મંત્રી નારા લોકેશ
અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલા થયા આંધ્રપ્રદેશનના મંત્રી નારા લોકેશ
અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં ગોવાના મુખ્યમંત્રી ડૉ. પ્રમોદ સાવંત
ગોવાના મુખ્યમંત્રી ડૉ. પ્રમોદ સાવંતે બારામતીમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી
અજિત પવારનો પાર્થિવદેહને લઈને અંતિમ સંસ્કાર સ્થળ તરફ જઈ રહેલી રહેલી
બારામતી: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના પાર્થિવ દેહને લઈ જતી શબવાહિની અંતિમ સંસ્કાર માટે વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાન તરફ જઈ રહી છે.
અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન ગ્રાઉન્ડ પહોંચ્યા
બારામતીમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન ગ્રાઉન્ડ તરફ જઈ રહ્યા છે.
નીતિન ગડકરી પૂણેથી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર માટે બારામતી જવા માટે રવાના થયા
મહારાષ્ટ્ર: કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી આજે સવારે પુણે એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા, જ્યાંથી તેઓ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર માટે બારામતી જવા રવાના થયા.
કાટેવાડી નિવાસ સ્થાનેથી પાર્થિવદેહને અંતિમ સંસ્કાર સ્થળે લાવવામાં આવી રહ્યો છે.
બારામતીના કાટેવાડી નિવાસ સ્થાનેથી અજિત પવારના પાર્થિવદેહને અંતિમ સંસ્કાર સ્થળે લાવવામાં આવી રહ્યો છે.
બારામતીના કાટેવાડીમાં રાજકીય સન્માન સાથે અજિત પવારને અપાઈ અંતિમ વિદાય
કાટેવાડી, બારામતી | મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર, જેમનું ગઈકાલે બારામતીમાં ચાર્ટર પ્લેન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું, તેમને સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી. અજિત પવારના પત્ની, સુનેત્રા પવાર, અને તેમના પુત્રો, પાર્થ અને જય સહિત મોટી સંખ્યામાં પરિવારજનો અને સમર્થકો હાજર છે.
સુશીલ કુમાર શિંદે અને કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રણિતી શિંદે અજીત પવારના અંતિમ સંસ્કારને લઈને બારામતી પહોંચ્યા
કોંગ્રેસના નેતા અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી સુશીલ કુમાર શિંદે અને કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રણિતી શિંદે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર માટે વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાન પહોંચ્યા.
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી મુંબઈથી બારામતી જવા માટે રવાના
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે બારામતી જવા માટે નીકળ્યા .
અજિત પવારના કાટેવાડી નિવાસસ્થાને અજિત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા મનસે પ્રમુખ રાજ ઠાકરે પહોંચ્યા
બારામતી: MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના કાટેવાડી નિવાસસ્થાને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા પહોંચ્યા હતા.
જિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર માટે NCP-SCP વડા શરદ પવાર વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં પહોંચ્યા
બારામતી: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર માટે NCP-SCP વડા શરદ પવાર વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં પહોંચ્યા.
અજિત પવારના અંગત સુરક્ષા અધિકારી (પીએસઓ) વિદીપ દિલીપ જાધવના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા
મહારાષ્ટ્ર: નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંગત સુરક્ષા અધિકારી (પીએસઓ) વિદીપ દિલીપ જાધવના ગઈકાલે રાત્રે તેમના વતન સતારામાં તેમના પરિવાર દ્વારા અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના નાના પુત્રએ પિતાને અંતિમદાહ આપી.
અજિત પવાર એક સારા નેતા હતા જેમણે મહારાષ્ટ્રના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવી: રક્ષા ખડસે
પુણે, મહારાષ્ટ્ર: કેન્દ્રીય મંત્રી રક્ષા ખડસે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા છે. રક્ષા ખડસેેએ જણાવ્યું હતું કે "ગઈકાલે એક હૃદયદ્રાવક દુર્ઘટના ઘટી.. મહારાષ્ટ્રમાં, અજિત પવાર જેવો નેતા ક્યારેય નહીં હોય. તેઓ એક સારા નેતા હતા જેમણે મહારાષ્ટ્રના વિકાસમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી."
દિવંગત નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના નિવાસ સ્થાને પરિવારજનો અને સમર્થકોનો જમાવડો
બારામતીઃ મહારાષ્ટ્રના દિવંગત નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના પુત્ર જય પવાર કાટેવાડી સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને છે.
બારામતીના વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ
મહારાષ્ટ્ર: બારામતીના વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં NCP વડા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
બારામતીના વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ
મહારાષ્ટ્રના બારામતીના વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન મેદાનમાં એનસીપીના વડા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
અજિત પવારનો પાર્થિવ દેહ બારામતીની પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવી હોલકર સરકારી મેડિકલ કોલેજમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યો
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના પાર્થિવ દેહને બારામતી સ્થિત પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવી હોલકર સરકારી મેડિકલ કોલેજમાંથી બહાર લાવવામાં આવી રહ્યો છે.
અજિત પવારના બારામતીમાં થશે અંતિમ સંસ્કાર
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના પાર્થિવ દેહને આજે અંતિમ યાત્રા માટે રથમાં લઈ જવામાં આવશે.
