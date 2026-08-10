JPSC-JSSC students march: કાંટાળા તાર લગાવીને સરકારે અરાજકતાને આમંત્રણ આપ્યું- બેરિકેડિંગ પર ભડક્યા દેવેન્દ્ર મહતો
Published : August 10, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 12:49 PM IST
રાંચી: ઝારખંડ લોક સેવા આયોગ (JPSC) અને ભરતી પરીક્ષાઓમાં કથિત ગેરરિતી વિરૂદ્ધ આંદોલન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ સોમવારે વિધાનસભા ઘેરાવની જાહેરાત કરી છે. રવિવારે સરકાર અને આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ચર્ચા નિષ્ફળ ગયા બાદ વિદ્યાર્થીઓએ વિધાનસભા ઘેરાવના કાર્યક્રમને આગળ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તે બાદ આજે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી જયપાલ સિંહ મુંડા સ્ટેડિયમમાંથી વિધાનસભા તરફ રેલી કાઢી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી રાત્રે અલગ અલગ રસ્તે અને વિવિધ સાધનોમાં વિધાનસભા તરફ રવાના થઇ ચુક્યા છે. આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓનો દાવો છે કે બીજા રાજ્યમાંથી વિદ્યાર્થી આંદોલનના સમર્થનમાં તેમની સાથે ઉભા છે. ઝારખંડ સિવાય બિહાર, છત્તીસગઢ અને અન્ય રાજ્યમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ રાંચી પહોંચ્યા છે.
LIVE FEED
શહીદ મેદાન પાસે બેરિકેડિંગ તૂટી
શહીદ મેદાન પાસે બેરિકેડિંગ તૂટી હતી. પોલીસની તમામ વ્યવસ્થા નિષ્ફળ સાબિત થઇ રહી છે. ભારત માતાની જય અને હાથમાં તિરંગા માટે આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓ નવી વિધાનસભા તરફ વધી રહ્યા છે.
સરકાર પર ભડક્યા નેતા દેવેન્દ્ર મહતો
દેવેન્દ્ર મહતોએ જણાવ્યું કે સરકાર નિર્ણય નહીં લે તો વિદ્યાર્થીઓ ઉગ્ર બનશે. દેવેન્દ્ર મહતોએ જણાવ્યું કે કાંટાળા તાર લગાવીને સરકારે અરાજકતાને આમંત્રણ આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે 9 દિવસથી ભૂખ હડતાળ બાદ પણ તે પોતાને ઘેરાવમાં સામેલ થતા રોકી શક્યા નહતા. દેવેન્દ્ર મહતોએ કહ્યું કે ભૂખ હડતાળથી પણ વધુ દર્દ આ વાતથી થયું કે સરકારે તેમના માટે કાંટાળા તાર લગાવ્યા છે. તેમણે સરકારને સવાલ પૂછ્યો કે અંતે તે કેમ અરાજકતા ફેલાવવા માંગે છે. તેમણે તે તમામ વિદ્યાર્થીઓનો આભાર માન્યો હતો જેમણે આ આંદોલનને સમર્થન આપ્યું છે.
વિધાનસભાની અંદર ઘુસવાનો પ્રયાસ કરતા હતા
વિદ્યાર્થીઓએ વિધાનસભા ઘેરાવ રેલી કાઢી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ બેરિકેડિંગ તોડીને વિધાનસભાની અંદર ઘુસવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. આ દરમિયાન પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થયું હતું.
વિદ્યાર્થીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ
પોલીસના રોકવા છતા પણ વિદ્યાર્થીઓએ બેરિકેડિંગ તોડ્યુ હતું અને વિધાનસભા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. જોકે, પોલીસે કોઇ પણ રીતનો બળપ્રયોગ કર્યો નથી.
શાંતિમાં વિક્ષેપ નાખનારાઓને તંત્ર રોકશે-SDM સૌરભ કુમાર
વિદ્યાર્થીઓના વિધાનસભા ઘેરાવને લઇને પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. જગન્નાથપુર મંદિર પાસે બેરિકેડિંગ સાથે ટીયર ગેસથી લઇને વોટર કેનનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. SDM સૌરભ કુમારે જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને જોતા આ તૈયારી કરવામાં આવી છે, તેમણે કહ્યું કે આશા છે અને વિદ્યાર્થીઓનું પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાશે પરંતુ જો કોઇ શાંતિમાં વિક્ષેપ નાખવાનો પ્રયાસ કરશે તો તંત્ર તેમણે જરૂર રોકશે.
અનશન પર ઉતરેલા વિદ્યાર્થીઓનું મેડિકલ ચેકઅપ
JPSC-JSCC પ્રદર્શન દરમિયાન અનશન પર ઉતરેલા વિદ્યાર્થીઓનું મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું, તે બાદ ડૉક્ટરોએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિ સ્થિર છે. ભૂખ હડતાળ પર હોવાને કારણે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં થોડો ઘટાડો થયો છે પરંતુ એવી સ્થિતિ નથી કે તેમણે તરત હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડે.
500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત
રાંચીમાં 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તમામને બસમાં બેસાડીને કેમ્પ જેલમાં લઇ જવામાં આવી રહ્યા છે. ઓલ્ડ વિધાનસભા પાસે સરદાર પટેલની પ્રતિમા પાસે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી રસ્તા પર ઉતર્યા છે.