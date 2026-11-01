INDIA Bloc Rally Live Update: રામલીલા મેદાનમાં 'INDIA' ગઠબંધનની મેગા રેલી; પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત
દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં 'INDIA' ગઠબંધનની મેગા રેલી માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં કથિત અનિયમિતતાઓ સામે શક્તિ પ્રદર્શન કરવા અને ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ કરવા માટે વિવિધ રાજ્યોમાંથી વિપક્ષી નેતાઓ અને સમર્થકો રાજધાની દિલ્હી પહોંચવા લાગ્યા છે. 'INDIA' ગઠબંધનનો દાવો છે કે, આ રેલીમાં 10 લાખ લોકો હાજર રહેશે.
'INDIA' ગઠબંધનમાં સામેલ પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે અને સુરક્ષાના સઘન પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. વિપક્ષ દ્વારા મિન્ટો રોડથી રામલીલા મેદાન સુધી એક કૂચ યોજવાનું આયોજન છે, ત્યારબાદ ત્યાં રેલી યોજાશે.
'INDIA' ગઠબંધનની રેલી માટે અત્યંત કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. રામલીલા મેદાનમાં 4000થી વધુ પોલીસ જવાનો અને સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સિસ ની ટુકડીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે. અસરકારક દેખરેખ માટે સમગ્ર સ્થળને 14 ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. 200થી વધુ CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને ડ્રોન તથા બોડી-વોર્ન કેમેરા દ્વારા પણ નજર રાખવામાં આવશે.
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SIRના વિરોધમાં મહારેલી
INDIA ગઠબંધન દ્વારા રામલીલા મેદાનમાં એક વિશાળ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રેલી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને મતદાર યાદીઓની SIR પ્રક્રિયા વિરુદ્ધ યોજાઈ રહી છે. વહેલી સવારથી જ લોકો અને પક્ષના કાર્યકરો કાર્યક્રમ સ્થળે એકત્ર થવા લાગ્યા હતા. દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી લોકો ટ્રેન, બસ અને ખાનગી વાહનો દ્વારા દિલ્હી પહોંચ્યા છે. મેદાનની આસપાસનો વિસ્તાર કોંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધ પક્ષોના ધ્વજ, મોટા બેનરો અને પોસ્ટરોથી સજ્જ છે. "મત બચાવો, રાષ્ટ્ર બચાવો" જેવા નારા લગાવતા સહભાગીઓ દિવસની શરૂઆતમાં જ પોતપોતાના નિર્ધારિત સ્થાનો પર ગોઠવાવા લાગ્યા હતા.
કોંગ્રેસ દિલ્હીને બંધક બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે-હર્ષ મલ્હોત્રા
દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં પ્રસ્તાવિત 'INDIA' ગઠબંધનની રેલીના સંદર્ભમાં દિલ્હી ભાજપના અધ્યક્ષ હર્ષ મલ્હોત્રાએ કોંગ્રેસ પક્ષ પર નિશાન સાધ્યું છે અને આ કાર્યક્રમના આયોજન પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે આને કોઈ જાહેર સભા કે રાજકીય કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ દિલ્હીને બંધક બનાવવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો છે. મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસે આવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બદલ શરમ અનુભવવી જોઈએ.
હર્ષ મલ્હોત્રાએ આરોપ લગાવ્યો કે, રેલીના બહાને, દિલ્હીનું વાતાવરણ બગાડવા માટે અસામાજિક તત્વોને એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે, 1લી નવેમ્બરે રેલી યોજવાનો નિર્ણય શીખ સમુદાયની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડનારો છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે 1984માં 1થી 3 નવેમ્બર દરમિયાન, દિલ્હી અને દેશના અન્ય ઘણા ભાગોમાં શીખ સમુદાય વિરુદ્ધ હિંસા આચરવામાં આવી હતી. મલ્હોત્રાએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જે હિંસા માટે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને પક્ષ સાથે સંકળાયેલા લોકો જવાબદાર હતા, તેવા સમયે રેલી યોજવી એ શીખ સમુદાયના ઘા પર મીઠું ભભરાવવા સમાન છે.
અખિલેશ યાદવ દિલ્હી પહોંચ્યા
સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવ આજે રામલીલા મેદાનમાં યોજાનારી 'INDIA' ગઠબંધનની રેલીમાં ભાગ લેવા માટે દિલ્હી પહોંચી ગયા છે.
રામલીલા મેદાનમાં લોકોનું આગમન શરૂ
સવારથી જ રામલીલા મેદાનમાં લોકો અને પક્ષના કાર્યકરો એકઠા થવા લાગ્યા છે. દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી સમર્થકો ટ્રેન, બસ અને ખાનગી વાહનો દ્વારા દિલ્હી પહોંચ્યા છે. મેદાનની આસપાસનો વિસ્તાર કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષોના ધ્વજ, મોટા બેનરો અને પોસ્ટરોથી સજાવવામાં આવ્યો છે. "મત બચાવો, દેશ બચાવો" જેવા નારા લગાવતા લોકો પોતપોતાના નિર્ધારિત સ્થાનો પર પહોંચી રહ્યા છે.