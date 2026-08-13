રાજ્યસભા અને લોકસભાની કાર્યવાહી અનિશ્ચિતકાલ માટે સ્થગિત, ખડગેએ ઉત્તરાખંડના રામલીલા મેદાનમાં 'શુદ્ધીકરણ'ની ટીકા કરી
Published : August 13, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 12:22 PM IST
સંસદના ચોમાસા સત્રનો આજે અંતિમ દિવસ છે. આ સત્ર માટે કૂલ 19 બેઠક રાખવામાં આવી હતી. સત્ર દરમિયાન સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે રામ મંદિર દાન ચોરી અને જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓના ધરણા પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસની કાર્યવાહીને લઇને વિવાદ જોવા મળ્યો હતો, જેને કારણે સદનની કાર્યવાહી યોગ્ય રીતે ચાલી શકી નહતી. જોકે, આ દરમિયાન કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ બિલ પાસ થયા હતા. બુધવારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને પત્ર લખીને નીટ પરીક્ષાને લઇને વિદ્યાર્થી આંદોલન પર સદનમાં ચર્ચા કરાવવાનો આગ્રહ કર્યો હતો.
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હલદાનીમાં જે સ્ટેજ પર ભાષણ આપ્યું ભાજપે તેનું શુદ્ધિકરણ કર્યું- ખડગે
રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું, 'હું હલદાનીમાં હતો, જ્યાં મે રામલીલા મેદાનમાં એક જનસભાને સંબોધી હતી. ત્યાં લાખો લોકો હાજર હતા, તે સમયે મે કોઇ સમુદાય અથવા ધર્મનું નામ લીધું નહતું. મે માત્ર સરકાર સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ કહ્યા હતા પરંતુ મારા ભાષણ બાદ ભાજપના લોકોએ સ્ટેજને શુદ્ધ કરવા માટે ત્યાં હવન કર્યું હતું. શું લોકશાહીમાં આમ થાય છે? તમે બંધારણની રક્ષા કેવી રીતે કરી રહ્યો છે? હું વિપક્ષનો નેતા છું.
હું રાજકીય મુદ્દો બનાવવા નથી માંગતો-ખડગે
રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જવાબ આપ્યો હતો, 'હું તેને રાજકીય મુદ્દો બનાવવા માંગતો નથી. હું વર્ષોથી આ સદનનો સભ્ય રહ્યો છું. હું અનુસૂચિત જાતિનો છું અને દલિત છું. મારી મદદ કરો અને મારી રક્ષા કરો- મે ક્યારેય કોઇની સામે આવી વિનંતી કરી નથી. મારામાં લડવાની તાકાત છે અને હું લડું પણ છું પરંતુ તમે મારી સાથે અછૂત જેવો વ્યવહાર કરો છો, શુદ્ધિકરણ કરો છો અને મારૂ અપમાન કરો છો. કેન્દ્રીય મંત્રી અને રાજ્યસભાના સભ્ય નેતા જેપી નડ્ડાએ કહ્યું, મે પહેલા જ કહ્યું છે કે ભાજપ આવી ગતિવિધિઓનું સમર્થન કરતું નથી. સમગ્ર દેશ માટે આ અફસોસની વાત છે. અમે તેની તપાસ કરીશું પરંતુ જો ખડગે સાહેબ કહે છે કે તમે આમ નથી કરતા તો આ યોગ્ય નથી.
લોકસભાની કાર્યવાહી અનિશ્ચિતકાળ માટે સ્થગિત
વિપક્ષના સાંસદોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી અનિશ્ચિતકાળ માટે સ્થગિત કરવામાં આવી છે.