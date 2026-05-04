કેરલમ વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ 2026: આજે તમામ 140 બેઠક પર મતગણતરી, LDF-UDF અને NDA વચ્ચે વર્ચસ્વની લડાઇ
કેરલમની તમામ 140 બેઠકો માટે મતગણતરી સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. આ વખતે લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF), યૂનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) અને નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) વચ્ચે ત્રિકોણીય જંગ છે.
કેરલમમાં કૂલ 2,71,42,952 મતદારો છે, જેમાંથી 79.63 ટકાએ 9 એપ્રિલે 140 વિધાનસભા બેઠક પર મતદાન કર્યું હતું. રાજ્યની 140 બેઠક માટે 883 ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડી હતી.
પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, સ્ટ્રોંગ રૂમ જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM) અને VVPAT યુનિટ રાખવામાં આવે છે તે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)ના ઓબ્ઝર્વર, સુરક્ષાકર્મીઓ અને ઉમેદવારોના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં ખોલવામાં આવશે. પોસ્ટલ બેલેટ- જે કૂલ મતદાન થયેલા મતોના 1.36 ટકા છે તેની ગણતરી સૌથી પહેલા કરવામાં આવશે.
પોસ્ટલ બેલેટની ખાસ ગણતરી માટે ટેબલ ગોઠવવામાં આવ્યા છે જેમાં દરેક ટેબલ પર આસિસ્ટન્ટ રિટર્નિંગ ઓફિસરની દેખરેખ હેઠળ 500 જેટલા મત ગણી શકાય છે. દરેક રાઉન્ડમાં વધુમાં વધુ 14 મતદાન મથકોમાંથી EVMમાં મતદાન કરાયેલા મતોની ગણતરી કરવામાં આવશે અને બપોર સુધીમાં ચૂંટણી પરિણામની તસવીર સ્પષ્ટ થવાની આશા છે.
8 વાગ્યે શરૂ થશે મત ગણતરી
કેરલમમાં તમામ 140 મતવિસ્તારોમાં સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થનારી મત ગણતરી માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીની ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે ગણતરી માટેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
43 જગ્યાએ 140 ગણતરી કેન્દ્રો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કવાયત માટે 140 રિટર્નિંગ ઓફિસર, 1,340 એડિશનલ રિટર્નિંગ ઓફિસર, 4,208 માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર, 4,208 કાઉન્ટિંગ સુપરવાઇઝર અને 5,563 કાઉન્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ સામેલ છે.