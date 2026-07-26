દેશભરમાં કારગિલ વિજય દિવસની ઉજવણી, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે દ્વાસમાં શહીદ જવાનોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ
Published : July 26, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : July 26, 2026 at 8:38 AM IST
Kargil vijay diwas 2026: આજે રવિવારે, સશસ્ત્ર દળો કારગિલ વિજય દિવસની 27મી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યાં છે. આ દિવસ 'ઓપરેશન વિજય' ની સફળતાની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે, જેણે 1999ના કારગિલ યુદ્ધમાં ભારતનો વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો હતો. 27મા કારગિલ વિજય દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ દ્રાસમાં એક સ્મારક કાર્યક્રમ દરમિયાન સૈનિકોને સંબોધતા, રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે 1999ના કારગિલ યુદ્ધમાં લડનારા સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે કહ્યું કે તેમની હિંમત, દેશભક્તિ અને બલિદાન સેના અને રાષ્ટ્ર બંનેને પ્રેરણા આપે
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રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે 1999ના કારગિલ યુદ્ધમાં લડનારા સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
27મા કારગિલ વિજય દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ દ્રાસમાં એક યાદગાર કાર્યક્રમ દરમિયાન સૈનિકોને સંબોધતા, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે 1999ના કારગિલ યુદ્ધમાં લડનારા સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે કહ્યું કે તેમની હિંમત, દેશભક્તિ અને બલિદાન સેના અને રાષ્ટ્ર બંનેને પ્રેરણા આપે છે.
સિંહે કહ્યું, "ભલે દુશ્મનના ઇરાદા બદલાયા નથી અને તે પ્રોક્સી યુદ્ધ અને ઘૂસણખોરી જેવી ખતરનાક યુક્તિઓનો આશરો લઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં ભારતીય સંરક્ષણ દળો કોઈપણ પડકારનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે."
તેમણે કહ્યું કે કારગિલ યુદ્ધ દરમિયાન ભારતીય સૈનિકોએ શૌર્ય અને બહાદુરી બતાવી તે આજે પણ તે રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું પ્રતીક છે. સેનામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા, સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે ભારતની સુરક્ષા તેના સૈનિકોના દૃઢ નિશ્ચય પર નિર્ભર છે.
અમે કારગિલ યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા સૈનિકો સાથે ઉભા છીએ: મેજર એન રઘુરામ રેડ્ડી
કારગિલ વિજય દિવસ કાર્યક્રમમાં, મેજર એન રઘુરામ રેડ્ડી (નિવૃત્ત) એ કહ્યું, "...દર વર્ષે અમે અહીં આવીએ છીએ અને કારગિલ યુદ્ધમાં અમારી સાથે લડનારાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ... અમારો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વભરના લોકો અને યુવાનોને સંદેશ આપવાનો છે કે અમે કારગિલ યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા સૈનિકો સાથે ઉભા છીએ, અને આપણે દેશ માટે તેમના બલિદાનને ક્યારેય ભૂલવું જોઈએ નહીં... આ સંદેશ ફેલાવવા માટે, અમે કન્યાકુમારીથી અહીં સુધી દેશભરમાં જાગૃતિ અભિયાન ચલાવીએ છીએ..."
20-૨૨ વર્ષની ઉંમરે આ યુદ્ધ લડનારા અધિકારીઓ અને સૈનિકો વિશે વિચારીને પણ મારા રૂંવાટા ઉભા થઈ જાય: મેજર હેમેન્દ્ર
દ્રાસ | કારગિલ વિજય દિવસ કાર્યક્રમમાં, મેજર હેમેન્દ્ર (નિવૃત્ત) કહે છે, "૨૭ વર્ષ પહેલાં જે બન્યું તેની યાદો હજુ પણ તાજી છે. કારગિલ યુદ્ધના એક વર્ષ પછી હું સેનામાં જોડાયો હતો, અને તેનાથી મને સૈન્યમાં જોડાવાની પ્રેરણા મળી... ૨૦-૨૨ વર્ષની ઉંમરે આ યુદ્ધ લડનારા અધિકારીઓ અને સૈનિકો વિશે વિચારીને પણ મારા રૂંવાટા ઉભા થઈ જાય છે. ભારતીય યુવાનો અને ઝેન-જી માટે આનાથી વધુ પ્રેરણાદાયક કંઈ હોઈ શકે નહીં..."