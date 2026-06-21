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આજે 12મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ, PM મોદીએ કોલકાત્તાથી આપી યોગ દિવસની શુભેચ્છા

નરેન્દ્ર મોદી, વડાપ્રધાન
નરેન્દ્ર મોદી, વડાપ્રધાન (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 6:55 AM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 8:07 AM IST

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હૈદરાબાદ: ભારત સહિત વિશ્વભરમાં 12માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ભારત અમેરિકા, ચીન, નેપાળ અને જાપાન સહિત અનેક દેશોમાં ભારતીય દૂતાવાસોએ યોગ કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે. આ વર્ષની થીમ સ્વસ્થ જીવન પર કેન્દ્રિત છે. આજે યોગ દિવસ પર પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાનીમાં એક વિશ્વ રેકોર્ડ બની રહ્યો છે. આ પ્રસંગે, કોલકાતામાં એક સાથે દસ લાખ લોકો યોગ કરશે. રેડ રોડ પર આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતે હાજર છે. પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ પહેલી વાર યોજાઈ રહ્યો છે. પીએમ મોદી જે સ્થળે યોગ કરી રહ્યાં છે ત્યાં અંદાજે 35,000 લોકો એકત્રિત થયા છે.

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7:57 AM, 21 Jun 2026 (IST)

મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે યોગ કર્યા

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર આયોજિત સામૂહિક યોગ કાર્યક્રમ દરમિયાન યોગ કરે છે.

7:56 AM, 21 Jun 2026 (IST)

સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે યોગ કર્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર આયોજિત સામૂહિક યોગ કાર્યક્રમ દરમિયાન સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે યોગ કર્યા.

7:54 AM, 21 Jun 2026 (IST)

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે યોગ કર્યા

અમદાવાદ: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદમાં ૧૨મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે યોગ કર્યા.

7:50 AM, 21 Jun 2026 (IST)

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં યોગ દિવસ નિમિત્તે યોગ કર્યા

ગુજરાત: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં 12માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે યોગ કર્યા.

7:34 AM, 21 Jun 2026 (IST)

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન નવી દિલ્હીમા આયોજીત એક સમુહ યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો

દિલ્હી: આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર આયોજિત સમૂહ યોગ કાર્યક્રમ દરમિયાન કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન યોગ કરતા નજરે પડ્યા હતા.

7:31 AM, 21 Jun 2026 (IST)

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમા અને નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે યોગ કાર્યક્રમમાં લીધો ભાગ

ગુવાહાટી: આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમા અને કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર આયોજિત સામૂહિક યોગ કાર્યક્રમ દરમિયાન યોગ કર્યા.

7:21 AM, 21 Jun 2026 (IST)

જાલંધરમાં આયોજિત સમૂહ યોગ કાર્યક્રમમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને ભાગ લીધો

પંજાબ | ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 નિમિત્તે જાલંધરમાં આયોજિત સમૂહ યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. આ વર્ષે, આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 'સ્વસ્થ જીવન માટે યોગ' થીમ સાથે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.

7:17 AM, 21 Jun 2026 (IST)

PM મોદીએ કોલકાત્તામાં સમુહ યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો, આ વર્ષની થીમ તંદુરસ્ત જીવન માટે યોગ

કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળ | આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે એક સામૂહિક યોગ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ યોગ કર્યા. આ વર્ષે, આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 'સ્વસ્થ વૃદ્ધત્વ માટે યોગ' થીમ સાથે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.

7:15 AM, 21 Jun 2026 (IST)

યોગ વિશ્વના સારા ભવિષ્ય માટે પણ જરૂરી છે: પીએમ મોદી

પશ્ચિમ બંગાળ | આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "યોગ આજે આપણી વ્યક્તિગત જીવનશૈલી માટે જ જરૂરી નથી, પરંતુ તે વિશ્વના સારા ભવિષ્ય માટે પણ જરૂરી છે..."

7:13 AM, 21 Jun 2026 (IST)

લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા, રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશ અને સાંસદ રવિશંકર પ્રસાદે યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો

નવી દિલ્હી: લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા, ભાજપ સાંસદ રવિશંકર પ્રસાદ અને રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર આયોજિત સામૂહિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.

7:11 AM, 21 Jun 2026 (IST)

ગાંધીનગરના માણસામાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી, આ વર્ષની થીમ 'યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ'

ગાંધીનગર: દર વર્ષે 21 જૂનના દિવસે સમગ્ર વિશ્વમાં વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે વિશ્વ યોગ દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે થઈ રહી છે. 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી અંગે વિગતો આપતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સુશાસનના 12 વર્ષની ઉજવણી વિશિષ્ટ સેવાકીય કાર્યો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

7:08 AM, 21 Jun 2026 (IST)

CM યોગી આદિત્યનાથે ઝાંસી ફોર્ટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત સામૂહિક યોગ અભ્યાસ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો

ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર ઝાંસી ફોર્ટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત સામૂહિક યોગ અભ્યાસ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો.

7:06 AM, 21 Jun 2026 (IST)

અક્ષય કુમાર અને મનસુખ માંડવિયાએ દિલ્હીમાં એક યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો

દિલ્હી: કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને અભિનેતા અક્ષય કુમારે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 પર આયોજિત સમૂહ યોગ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો.

7:03 AM, 21 Jun 2026 (IST)

બંગાળની ભૂમિમાં સામૂહિક યોગનો અનુભવ એક અનોખો આધ્યાત્મિક અનુભવ આપી રહ્યો છે: પીએમ મોદી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, "યોગ દિવસ નિમિત્તે આજે બંગાળમાં હોવું ખૂબ જ ખાસ છે. બંગાળની પવિત્ર ભૂમિ, જ્યાં રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા સંતોનું આગમન થયું, જ્યાંથી સ્વામી વિવેકાનંદે સમગ્ર વિશ્વને યોગનો પરિચય કરાવ્યો હતો... જ્યાં લાહિડી મહાશય જેવા મહાન યોગીઓએ યોગ પરંપરાને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી, આજે તે જ ભૂમિમાં સામૂહિક યોગનો અનુભવ એક અનોખો આધ્યાત્મિક અનુભવ આપી રહ્યો છે..."

6:56 AM, 21 Jun 2026 (IST)

'યોગ દરેકને જોડે છે, દરેકને એકસાથે લાવે છે', પીએમ મોદીએ યોગ દિવસની આપી શુભેચ્છા

કોલકાતા, પશ્ચિમ બંગાળ | પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કહ્યું કે, "સમગ્ર દેશ અને વિશ્વ, પરસ્પર જોડાયેલા લાગે છે. આ યોગની શક્તિ છે. યોગ દરેકને જોડે છે, દરેકને એકસાથે લાવે છે. આ પ્રસંગે, હું સમગ્ર વિશ્વને, સમગ્ર માનવ સમુદાયને, આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર મારી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આજે, યોગ દિવસ પર, હું ખાસ કરીને બંગાળના લોકોને સ્વચ્છતા અભિયાન માટે પ્રશંસા કરવા માંગુ છું. આ એક અદ્ભુત પહેલ છે..."

6:54 AM, 21 Jun 2026 (IST)

આખો દેશ યોગની ઉર્જાથી ભરેલો લાગે છે: પીએમ મોદી

પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું ભારતમાં, હિમાલયથી લઈને હિંદ મહાસાગર સુધી, પૂર્વમાં ઉત્તરપૂર્વ અને બંગાળથી લઈને પશ્ચિમમાં સૌરાષ્ટ્ર સુધી, આખો દેશ યોગની ઉર્જાથી ભરેલો લાગે છે"

Last Updated : June 21, 2026 at 8:07 AM IST

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