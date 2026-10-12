'દિલ્હી કેદમાં કેમ?' રાહુલ ગાંધીનો કેન્દ્ર સરકારને સવાલ, જ્ઞાનેશ કુમારને હવે રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી
Published : October 12, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 1:05 PM IST
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ યુવાઓ, વિપક્ષ અને નાગરિક સમાજ સમુહોએ એક થઇને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રેલી કાઢવાનું આહવાન કર્યું છે. તેમણે ભારતના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસને આવેદન સોપીને 'વોટ ચોરી' પર રોક લગાવવા, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામા અને SIRને રોકવાની માંગ કરી છે.
આ આહવાન છેલ્લા બે દિવસથી જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા કરવામાં આવતા પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હીમાં હજારો પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત અને ભારે પોલીસ દળની તૈનાતી વચ્ચે આવ્યું છે.
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જે પણ બંધારણની રક્ષા કરવા માંગે છે તે આવે- રાહુલ ગાંધી
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, આજે અમારી સાથે બપોરે 1:30 વાગ્યે CP બારાખંભા જંક્શન પર ભેગા થાય. જે પણ બંધારણની રક્ષા કરવા માંગે છે, કોઇ પણ હોય, કોઇ પણ પાર્ટીનો હોય, જો ભાજપ માટે વિચારે છે તે પણ આવી જાય. જે પણ હોય તમે આવો અને બંધારણની રક્ષા કરો. વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું, 50% પોલીસકર્મી અમને કહી રહ્યા છે કે અમે જે કરી રહ્યા છીએ તે યોગ્ય છે અને આપણે તેને ચાલુ રાખીશું. પોલીસ, ITBP,CRPF અને ભારતની જનતા એક તરફ છે અને બીજી તરફ નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, અજીત ડોભાલ, જ્ઞાનેશ કુમાર અને ચૂંટણી પંચના 4-5 સભ્ય છે જે 'વોટ ચોરી' અને દેશને હાઇજેક કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે, અમે તેનાથી અંતર જાળવી રહ્યા છીએ.
INDIA ગઠબંધનના નેતા સુપ્રીમ કોર્ટ જશે અને અરજી દાખલ કરશે
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને મે CJIને પત્ર લખીને લોકશાહીની હત્યા અને ચૂંટણીની નિષ્પક્ષતાને લઇને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. CJIએ અમને જવાબ આપ્યો અને અરજી દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે...આજે, INDIA ગઠબંધનના નેતા અને હું સાથે મળીને સુપ્રીમ કોર્ટ જઇશું અને આ અરજી દાખલ કરીશું."
દિલ્હીને જેલમાં કેમ બદલવામાં આવી? રાહુલ ગાંધી
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "દિલ્હીમાં કેટલાક દિવસથી ચોરી વિરૂદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે. સવાલ આ છે કે દિલ્હીને જેલમાં કેમ બદલી દેવામાં આવ્યું છે? લોકોને શહેરમાં આવતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે, ટ્રેન અને બસમાં રોકવામાં આવી રહ્યા છે અને દિલ્હીને એક કિલ્લામાં બદલી દેવામાં આવ્યું છે..."
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે રસ્તા પર 20 હજારથી 30 હજાર પોલીસકર્મી તૈનાત કરવામાં આવે. સરકાર મોટી ભૂલ કરી રહી છે કારણ કે અમે દેશને બતાવવા માંગીએ છીએ કે મોદીજી, જ્ઞાનેશ કુમારને બચાવી રહ્યા છે...તેમણે જેટલી વધુ સુરક્ષા મળશે, અમે અંતે તેમના કંટ્રોલર સુધી એટલા જ આસાનીથી પહોંચી જશો...અમને એવા સમાચાર મળી રહ્યા છે કે પોલીસકર્મી પરેશાન છે કારણ કે તેમણે યુવાઓને માર મારવાનો આદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે જ્યારે RSS સભ્યોને ખુલ્લી છૂટ આપવાના નિર્દેશ આપવામાં આવી રહ્યા છે."
સુપ્રીમ કોર્ટ તમામ નાગરિકોની અરજીઓનું સ્વાગત કરે છે- મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત
ભારતના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસ (CJI) સૂર્યકાંતે કહ્યું, "સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા તમામ માટે ખુલ્લા છે. દરેક ભારતીય નાગરિકને કોર્ટમાં આવવાનો અધિકાર છે અને અમે તેમની ચિંતાઓને સાંભળીશું." ઇન્ડિયા ગઠબંધનના બેઠકના અનુરોધ પર તેમણે કહ્યું, "મને કાલે એક પત્ર મળ્યો છે અને મે કાલ રાત્રે જવાબ આપ્યો, જેમાં મે બેઠકમાં સામેલ ન થવાનું કારણ જણાવ્યું." વિપક્ષ ચૂંટણી મુદ્દાને લઇને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રેલી કાઢવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, એવામાં મધ્ય દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવામાં આવી છે.
પાર્લામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ સ્ટેશનની પાસે સુરક્ષા વધારાઇ
પાર્લામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર અધિકારીઓએ જાહેરાત કરી હતી કે આ વિસ્તારમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવવામાં આવી છે. તેમણે પ્રતિબંધાત્મક આદેશો જાહેર કર્યા છે અને શાંતિ જાળવવા સૂચનાઓ આપી છે. તેમજ જનતાને બિનઅધિકૃત સભાથી બચવા અનુરોધ કર્યો છે.
પ્રદર્શન પહેલા હિમાચલ ભવનમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા ભેગા થયા
કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા હિમાચલ ભવનમાં ભેગા થયા છે અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરૂદ્ધ ચિંતાઓને લઇને નારા લગાવ્યા છે. આ વિરોધ પ્રદર્શન ઇન્ડિયા ગઠબંધન દ્વારા આયોજિત એક મોટા પ્રદર્શનનો ભાગ છે જે આજે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રેલી કરશે.