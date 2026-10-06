વૃક્ષ નીચે ધરણાં પર બેઠા રાહુલ-પ્રિયંકા, ECની ઓફિસ જતા પોલીસે રોક્યા, ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઘણા નેતાઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં
Published : October 6, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 4:54 PM IST
સોમવારે કોંગ્રેસે કથિત 'મતની ચોરી' સામે અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ સાથે એક આક્રમક દેશવ્યાપી અભિયાનની જાહેરાત કરી હતી, જે 10 ઓક્ટોબરથી તબક્કાવાર હાથ ધરવામાં આવશે. 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના વિરોધ પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને, સંસદની આસપાસના તમામ રસ્તાઓ, જેમાં રફી માર્ગ અને રાયસીના રોડનો સમાવેશ થાય છે, બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. વિપક્ષના પ્રસ્તાવિત વિરોધ પ્રદર્શનને પગલે જંતર-મંતર અને ચૂંટણી પંચની કચેરીની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવવામાં આવી છે; આ વિસ્તારમાં દિલ્હી પોલીસના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને બેરિકેડ્સ પણ મૂકવામાં આવ્યા છે.
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રવિશંકર પ્રસાદે રાહુલ પર 'અરાજકતા ફેલાવવાનો' આરોપ મૂક્યો, બેલેટ પેપરની માંગ ફગાવી દીધી
INDIA ગઠબંધનના સાંસદોના વિરોધ અંગે ભાજપના સાંસદ રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું, "તેઓ દેશમાં અરાજકતા ફેલાવવા માંગે છે. રાહુલ ગાંધી દિલ્હીના અત્યંત સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંના એકમાં બેસીને અરાજકતા ભડકાવી રહ્યા છે. તેઓ અને તેમની પાર્ટી બેલેટ પેપર પદ્ધતિ પાછી લાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ પ્રમાણિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જીતી શકતા નથી અને બૂથ કેપ્ચરિંગનો સહારો લેવા માંગે છે. તમે જનતાના જનાદેશ અને સંસ્થાઓનું અપમાન કરી રહ્યા છો. રાહુલ ગાંધી બેજવાબદાર છે અને તેમણે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ સામે શરમજનક આક્ષેપો કર્યા છે. જનતા તમને ક્યારેય ચૂંટશે નહીં; અમે આની સખત નિંદા કરીએ છીએ."
વિપક્ષનો વિરોધ યથાવત
આકાશવાણી ભવનની અંદરનું દૃશ્ય, જ્યાં કોંગ્રેસના સાંસદો-લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, કે.સી. વેણુગોપાલ, પવન ખેરા, દીપેન્દ્ર હુડ્ડા, અને અન્યો CEC જ્ઞાનેશ કુમાર સામે વિરોધ કરી રહ્યા છે.
પોલીસ મીડિયાકર્મીઓને હટાવી રહી છે – રાહુલ ગાંધી
આકાશવાણી ભવન સંકુલમાં ઊભા રહીને લોકસભાના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "હું સમગ્ર દેશને જણાવવા માંગુ છું કે પોલીસ અહીંથી મીડિયાકર્મીઓને હટાવી રહી છે."
"જો જનપ્રતિનિધિઓ ચૂંટણી પંચને મળી શકતા ન હોય, તો લોકશાહીનો અર્થ શું છે?" – રાહુલ ગાંધી
ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "અહીં 300 સાંસદોને રોકવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અમને અહીં બેસાડી રાખવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચની કચેરી અહીંથી માત્ર 50 ગજ દૂર છે. તેઓ અમને ત્યાં જવા દેતા નથી. મને સમજાતું નથી કે સમસ્યા શું છે. ચૂંટણી પંચનું કામ યોગ્ય રીતે ચૂંટણી યોજવાનું છે. 300 સાંસદો જ્ઞાનેશ કુમારને મળવા માંગે છે અને જ્ઞાનેશ કુમાર ડરેલા છે. તેથી, મને ખબર નથી કે દેશમાં શું થઈ રહ્યું છે. જો જનપ્રતિનિધિઓ ચૂંટણી પંચને મળી શકતા ન હોય, તો લોકશાહીનો અર્થ શું છે?"
પોલીસે ઉદય ભાનુ ચિબ અને અન્ય કાર્યકરોની અટકાયત કરી
પોલીસે આકાશવાણી ભવનની બહાર ઈન્ડિયન યુથ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉદય ભાનુ ચિબ અને અન્ય કાર્યકરોની અટકાયત કરી છે. પોલીસ જાહેરાત કરી રહી છે કે, આ વિસ્તાર તાત્કાલિક ખાલી કરવો પડશે, અન્યથા અટકાયત કરવામાં આવશે, કારણ કે આ વિસ્તારમાં કલમ 163 લાગુ છે.
રાહુલ અને પ્રિયંકા એક વૃક્ષ નીચે બેઠા છે
'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના સાંસદોના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે, લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા આકાશવાણી ભવનના પરિસરમાં બેઠા છે. 'ઈન્ડિયા' ગઠબંધનના સાંસદો ભારતના ચૂંટણી પંચ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.